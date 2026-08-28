'Equipo de investigación' sorprende con el 'despido' de Gloria Serra y el anuncio de una nueva presentadora en su regreso a La Sexta

'Equipo de investigación' ha iniciado la cuenta atrás para su regreso a laSexta con una nueva promo que "pone en duda" el futuro de Gloria Serra en el programa. El espacio ha anunciado que arrancarán su nueva temporada el próximo 4 de septiembre con un inesperado vídeo promocional en el que presentan a la "sustituta" de la mítica presentadora durante una reunión en los despachos de Atresmedia.

"Nueva temporada, nueva presentadora, más historias, más investigación", es el adelanto que el programa de reportajes ha publicado en sus redes este viernes para calentar motores de cara al inicio del nuevo curso televisivo. Así, la promo de regreso del espacio se centra en una visita de la periodista a los despachos del grupo, sin saber la sorpresa que le espera.

Gloria Serra, despedida en la nueva promo de 'Equipo de investigación' y sustituida por una IA

Una vez Gloria Serra llega a la sala de reuniones, una versión suya generada con Inteligencia Artificial la espera al otro lado de una pantalla para saludarla. "Hola Gloria, soy glorIA, la nueva presentadora del programa", asegura el avatar mientras un directivo en la sombra le comunica su despido fulminante de 'Equipo de investigación'.

🚨 Nueva temporada.

🎙 Nueva presentadora.

💥 Más historias.

🕵🏼 Más investigación.



🗓 VIERNES 4 DE SEPTIEMBRE, a las 22.30h, en @laSextaTV pic.twitter.com/z7wEjGyOC8 — Equipo de Investigación (@EqInvestigacion) August 27, 2026

Así, el espacio de laSexta firma una crítica al uso en auge de las herramientas de Inteligencia Artificial y cómo estas están usurpando puestos de trabajo y sustituyendo el criterio humano en muchos sectores. El programa regresa a la parrilla tras su habitual pausa veraniega como uno de los formatos más reconocibles de la programación de la cadena. Y es que, a principios de 2026 Gloria Serra y su equipo celebraron sus quince años de emisión.

Si bien la promo bromea con la posibilidad de sustituir a la periodista por una herramienta de IA, con el paso de los años la presentadora ha convertido su fórmula en un sello inconfundible que aporta identidad a 'Equipo de investigación'. Sus narraciones, la forma de conducir las historias que abordan y su toque personal a cada investigación forman parte del éxito del programa y es por eso que, más de una década después, sigue al frente de los reportajes en laSexta como el rostro principal de un gran equipo.