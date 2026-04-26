La Sexta levanta su programación del domingo: Cancela 'Equipo de investigación' y programa un especial de 'La Sexta Noticias'

En plena lucha por las audiencias con TVE, La Sexta quiere seguir demostrando que es la cadena que más apuesta por la actualidad. Por ello, este domingo, la cadena de Atresmedia ha sorprendido al cancelar la emisión de la última reposición de 'Equipo de investigación' por un especial informativo.

De esta forma, como ya ha hecho en numerosas ocasiones los fines de semana, La Sexta ha optado por emitir un especial de 'La Sexta Noticias' a partir de las 13:05 horas para abordar toda la información de última hora sobre el atentado frustrado contra Donald Trump.

Ana Cuesta ha adelantado así el horario de emisión de 'La Sexta Noticias' con un informativo especial en el que ha contado con la colaboración de Pedro Rodríguez, profesor de Relaciones Internacionales y habitual colaborador de 'Al rojo vivo', 'Más vale tarde' o 'El Objetivo'. También ha contado con conexiones con el experto en la información de EEUU, Sandro Pozzi, o el inspector de policía Serafín Giraldo.

Un especial de 'La Sexta Noticias' que ha obligado a La Sexta a cancelar la última reposición de 'Equipo de investigación' en la programación matinal de la cadena demostrando su compromiso con la actualidad y con la audiencia para analizar todo lo sucedido durante esta madrugada.

❗️📺Especial @sextaNoticias 'Atentado frustrado contra Trump' a partir de las 13.05 horas pic.twitter.com/b0d3uZaXAG — laSexta (@laSextaTV) April 26, 2026

Fue esta madrugada cuando Donald Trump y parte de su gobierno tenían que ser evacuados de la tradicional cena con corresponsales de la Casa Blanca cuando un hombre armado intentara entrar en el evento y atentar contra el Presidente de EEUU.

Minutos después del altercado, Donald Trump explicó en una rueda de prensa en la Casa Blanca, que el atacante era un "loco" y un "lobo solitario" que no llegó a traspasar el perímetro de seguridad tras ser interceptado por la policía cuando el mandatario se encontraba en la cena de corresponsales junto a su mujer Melania Trump, su vicepresidente JD Vance y miembros del mundo de la política en Washington.