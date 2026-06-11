RTVE cancela finalmente las emisiones de 'Valle Salvaje' este jueves, viernes y lunes por el cambio de parrilla en La 1

Los fans de 'Valle Salvaje' tendrán que esperar un poco más para ver un nuevo episodio de la serie. Y es que aunque estaba previsto que la ficción retomara su emisión este jueves tras dejar su hueco el miércoles al especial por la misa del Papa en la Sagrada Família; finalmente la 1 ha decidido alterar también su programación de este jueves y no ofrecer la ficción de Bambú Producciones ni hoy ni este viernes 12 de junio.

Así, pese a que 'La Promesa' si que ofrecerá nuevo episodio a partir de las 18:35 horas como es habitual, 'Valle Salvaje' volverá a faltar a su cita diaria con la audiencia y dejará su hueco a 'Directo al grano', que ampliará su duración in extremis.

De este modo, el magacín que presentan Marta Flich y Gonzalo Miró se alargará hasta las 18:35 horas en La 1 pasando a durar 50 minutos más de lo habitual en una tarde que estará marcada por el comienzo del Mundial de Fútbol. De hecho, tras 'La Promesa', La 1 conectará con la ceremonia de inauguración del evento deportivo antes de ofrecer el primer partido entre México y Sudáfrica a partir de las 21:00 horas.

Y el mismo esquema se repetirá este viernes 12 de junio, de modo que 'Valle Salvaje' desaparecerá de la parrilla de La 1 sine die tras solo emitir un episodio el pasado martes. Y es que el lunes 15 de junio las ficciones también dejarán su hueco en la programación por la emisión del primer partido de España en el Mundial frente a Cabo Verde.

De esta manera, tal y como han avanzado en la cuenta oficial de la serie en "X", 'Valle Salvaje' retomará sus emisiones el martes 16 de junio. "Disculpen las molestias: hoy NO hay emisión de #ValleSalvaje. El próximo martes volvemos con capítulos de la serie en @La1_tve", anuncian.

Disculpen las molestias: hoy NO hay emisión de #ValleSalvaje. El próximo martes volvemos con capítulos de la serie en @La1_tve ❤️



Mientras, puedes ponerte al día en @rtveplay. ¡Y no te pierdas esta tarde #CosasdePalacio! https://t.co/Z2xjYxW3w7 — Valle Salvaje (@ValleSalvajeTVE) June 11, 2026

Así queda la programación de tarde de La 1 este jueves 11 de junio:

15:55 horas - 'Directo al grano'

18:35 horas - 'La Promesa'

19:30 horas - Mundial 2026: Camino a Nueva York (Ceremonia de inauguración)

20:30 horas - Copa del Mundo 2026: México-Sudáfrica

Así queda la programación de tarde de La 1 este viernes 12 de junio:

16:15 horas - 'Directo al grano'

18:35 horas - 'La Promesa'

19:35 horas - 'Malas lenguas'

20:00 horas - 'Teledeporte Directo al Mundial'

20:30 horas - Copa del Mundo 2026: Canadá-Bosnia Herzegovina

¿Qué pasará en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje'?

Matilde y Benigna en 'Sueños de libertad'

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', José Luis estalla ante Mercedes por su afrenta a los Gálvez de Aguirre tras acoger a Victoria en la Casa Pequeña a pesar de que le había desterrado de sus dominios.

Precisamente, Victoria no duda en volverse a creer ama y señora de la Casa Pequeña tras su vuelta después de que José Luis le expulsara de sus tierras. Asimismo, no duda en preguntarle a Benigna por sus intenciones al saber que pretende quedarse a vivir allí junto a Matilde.

Bárbara aconseja a Luisa investigar a Rosalía para saber si toma algún tipo de pastilla y colarse en su habitación para ver si las tiene y saber si de verdad tiene algún tipo de enfermedad pulmonar.

Alejo anima a Bárbara a hablar claro con Manuela y presencia la tensión entre la de Guzmán y su primo, antes de que Braulio se vea sorprendido por las intenciones de Enriqueta, que quiere casar a su hijo con Manuela.