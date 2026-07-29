La despedida del 'Telediario' de TVE a un reportero histórico, que cierra etapa después de 40 años por su jubilación

El 'Telediario' de La 1 ha firmado una edición cargada de emoción este martes al decir adiós a uno de sus rostros históricos. Los servicios informativos de RTVE han rendido homenaje a Gustavo José Sánchez García, uno de sus reporteros más longevos, que deja su puesto para prejubilarse tras cuatro décadas ligado a la corporación pública.

Pocos días después de la sonada despedida de la emblemática corresponsal Anna Bosch, el responsable de la unidad informativa de Cuenca se ha sumado a la lista de profesionales más veteranos de Televisión Española que concluyen su etapa. Así, el informativo de este martes ha emitido un resumen de sus incontables conexiones en antena a modo de homenaje.

El Telediario despide a Gustavo José Sánchez García, que se jubila tras 40 años de carrera

"Nuestro compañero Gustavo José Sánchez García, responsable de la unidad informativa de Cuenca, se prejubila hoy después de 40 años en RTVE", ha comenzado anunciando el reconocimiento emitido en el 'Telediario', rememorando los inicios profesionales del reportero en Radio Cadena, que años más tarde se fusionaría con RNE. A su vez, han hecho un repaso de algunas de las figuras con las que ha coincidido durante su tiempo en la corporación.

🥹Gustavo José Sánchez, responsable de la unidad informativa de #Cuenca, se prejubila después de 40 años en @rtve



🎙️Comenzó su carrera en el año 1986, en Radiocadena, que posteriormente se fusionaría con RNE



Gustavo, te deseamos lo mejor en tu nueva etapa compañero❤️ pic.twitter.com/lvQTT3cpl4 — RTVE Castilla-La Mancha (@RTVEclm) July 28, 2026

Ana Ros Quintana, Elvira Lindo, María Teresa Campos, Marisol del Valle o la reina Letizia son algunas de las profesionales con las que el reportero, ahora prejubilado, ha cruzado su camino durante sus años en RTVE. "A la delegación de Cuenca llegó en 1992 y aquí ha trabajado tanto en radio como en televisión cubriendo acontecimientos como el inicio de la luna de miel de los Reyes de España, la declaración de Cuenca como ciudad Patrimonio de la Humanidad o la llegada del Ave", relataba el vídeo.

"Y siempre con Antonio Texeda como reportero, su compañero inseparable, y antes con su padre, Antonio también", ha destacado El Telediario' sobre el círculo íntimo del periodista. "Desde aquí, Gustavo te deseamos lo mejor en tu nueva etapa con ese descanso merecido y sin horarios. Muchas gracias por todo tu trabajo", terminaba señalando el vídeo-homenaje en nombre de todos sus compañeros.