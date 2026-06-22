La histórica periodista y corresponsal del 'Telediario' de RTVE que anuncia su jubilación tras casi 40 años ligada al ente

Anna Bosch, histórica periodista y corresponsal de RTVE, con casi cuatro décadas ligada a la corporación pública y consolidada como una de las analistas internacionales más reconocidas en nuestro país, ha anunciado su jubilación a sus casi 63 años de edad.

Una noticia que se ha anunciado este lunes 22 de junio a través de 'Café de ideas', el programa conducido por Gemma Nierga en La 2 Cat y Radio 4. La propia Bosch, presente en el plató, ha confirmado que la de hoy ha sido su última intervención en este espacio "con un nudo en el estómago".

🔴 Aquesta ha estat l'última intervenció al programa de l'@annabosch: la periodista ens explica que es jubila! 💐



🗣️ "Heu comptat amb mi des de la primera temporada i m'ha permès tornar a fer periodisme en català"



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Tinc un nus a l'estómac, serà l'última intervenció al plató del @cafedidees_rtve després de les 6 temporades d'història a @RTVECatalunya amb @GemmaNierga pic.twitter.com/eE5FMNzzWH — Anna Bosch (@annabosch) June 22, 2026

La comunicadora barcelonesa pondrá fin a una carrera profesional muy prolija, en gran parte vinculada con Televisión Española. Tras pasar antes por Antena 3 Radio y el grupo Prisa, en 1988 fichó por el Centro de Producción de RTVE Cataluña, donde se encargó de preparar piezas informativas y presentar de forma ocasional 'Buenos días' y 'Fin de semana'.

Dos años después, Anna Bosch dio el salto a los estudios de TVE en Torrespaña (Madrid) y se convirtió en jefa adjunta del Área de Internacional de los 'Telediarios'. Después de un breve paréntesis, se puso al frente de tres grandes corresponsalías, dirigiendo así las delegaciones internacionales más estratégicas de La 1: Moscú (1998–2000), Washington (2004–2009) y Londres (2009–2012).

Una vez cumplió esta etapa, que le posicionó como una de las periodistas internacionales más relevantes y prestigiosas, con amplio dominio de la geopolítica, regresó a Madrid, integrando la redacción central de los informativos. No obstante, continuó saliendo fuera de nuestras fronteras, en este caso como enviada especial, para cubrir eventos internacionales de calado; incluyendo las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016 y 2020 o la muerte de la reina Isabel II en Inglaterra en 2022.

Actualmente, la función de Anna Bosch en RTVE era la de corresponsal senior de los servicios informativos y, a la par, analista habitual en el Canal 24 Horas. Además, desde 2018, Anna Bosch venía formando parte del equipo de reporteros de 'En Portada', el formato de La 2 presentado por Lorenzo Milá.

Por otro lado, compaginaba estas labores con su sección semanal 'Con las gafas de Anna Bosch', donde la veterana periodista desglosaba la geopolítica y los conflictos actuales de forma didáctica; con análisis que se centraban en la guerra en Ucrania, en la política estadounidense o en los efectos del Brexit. El último artículo ha sido escrito este pasado 20 de junio.