Revolución de 180 grados con 'Cine de Barrio': Despide a Inés Ballester y cambia de cadena ante su nueva etapa

Es uno de los programas más emblemáticos de RTVE. Pero en los últimos meses ha dejado de ser una prioridad para la cadena pública apareciendo y desapareciendo de su programación como el Guadiana. Y ahora se confirma un secreto a voces. 'Cine de barrio' no continuará la próxima temporada en las tardes de los sábados de La 1.

Así, tal y como publica El País, RTVE ha decidido trasladar el célebre programa de La 1 a La 2 con un nuevo formato. Y es que en su nueva etapa, 'Cine de barrio' dejará de tener plató, presentadora y colaboradores. En su lugar, La 2 seguirá ofreciendo las películas pero con un reportaje previo inferior a diez minutos para contextualizar su visionado y aportar detalles para la audiencia sobre la cinta que se va a ofrecer posteriormente.

De esta manera, 'Cine de barrio' desaparecerá tal y como lo hemos conocido hasta ahora después de 30 años acompañando a la audiencia en las tardes de los fines de semana. Con su salto a La 2 el programa vuelve a sus orígenes pues pocos recordarán que en realidad se estrenó en dicha cadena en julio de 1995 hasta que en el mes de octubre dio el salto a La 1 donde ha permanecido durante casi 31 años.

Con esta decisión, RTVE busca de alguna manera dar continuidad a 'Cine de barrio' en la programación de La 2 después de que en los últimos meses su presencia en La 1 haya quedado desdibujada. Y es que entre mayo y julio el formato apenas se ha emitido en contadas ocasiones por culpa de eventos deportivos como las finales de Champions masculina y femenina así como por el Mundial de Fútbol y por temas de actualidad como la visita del Papa o los incendios que han asolado a nuestro país en las últimas semanas.

Con el hueco de 'Cine de barrio' libre, La 1 podrá culminar su intención de apostar por la actualidad en las tardes de los fines de semana. Así, tal y como asegura el citado diario, la cadena pública trabaja en un nuevo magacín que se emitirá en directo los sábados y domingos al estilo de 'Aquí la tierra', que en principio mantendrá su emisión en domingo con Marc Santandreu como presentador tras estrenar su nueva etapa con la internalización de su producción desde el 1 de julio.

'Cine de barrio', todo un emblema de TVE

'Cine de barrio' nació como hemos recordado en julio de 1995 como un experimento de verano emitiéndose a diario en La 2. Fue en octubre de ese mismo año cuando dio el salto a la La 1 con José Manuel Parada como director y presentador. Poco a poco, el programa fue convirtiéndose en todo un éxito de audiencia. De hecho, la emisión de la película 'Abuelo made in Spain' en enero del año 2000 legó a alcanzar los cinco millones de espectadores y un 45% de share.

José Manuel Parada se mantuvo al frente del formato hasta que RTVE rescindió su contrato a finales de 2003. En enero de 2004 fue relevado por Carmen Sevilla, que contó con la colaboración de Juan Carlos Cerezo hasta 2010, cuando este fue relevado por Inés Ballester. Posteriormente, en enero de 2011, la cadena pública decidió sustituir a Carmen Sevilla por Concha Velasco, que se mantuvo en el formato hasta septiembre de 2020. Aunque durante la baja por enfermedad de la actriz tomó el relevo Elena S. Sánchez de manera temporal.

En septiembre de 2020 Concha Velasco le dio el relevo a Alaska. La cantante se mantuvo como presentadora de 'Cine de barrio' durante casi tres años hasta que en 2023 fue cesada como presentadora y TVE recuperó a Inés Ballester como nueva presentadora en solitario tras haber acompañado durante una temporada a Carmen Sevilla.

Durante estos 30 años de emisión, 'Cine de barrio' ha reivindicado su apuesta por el cine español de los años 50,60, 70 y 80 poniendo en valor a actores de la talla de Paco Martínez Soria, José Luis López Vázquez, Gracita Morales, Lina Morgan, Marisol, Manolo Escobar, la propia Concha Velasco o Rocío Dúrcal, entre muchos otros.

Además cabe señalar que en la última temporada, desde abril de 2025, RTVE decidió incluir durante la emisión de las películas un mensaje en pantalla recordando que las circunstancias reflejadas en la ficción "se enmarcan en una época determinada y deben ser entendidas en el contexto social de dicha época". Con ello, desde la Corporación se daba respuesta a una de las quejas que había llegado hasta la Defensora de la Audiencia de RTVE por la emisión de películas con contenido machista y sexista.