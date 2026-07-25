RTVE cancela hoy parte de la parrilla de tarde de La 1 por un especial informativo sobre los incendios de Madrid y Ávila

RTVE se está volcando con la última hora en torno a los incendios que están asolando a España y la grave situación que atraviesan la Comunidad de Madrid con tres fuegos activos así como los que están devastando el Valle de Iruelas en Ávila como los que continúan activos en León, Toledo y Guadalajara, entre otros.

Tras cambiar su programación de tarde de este viernes con especiales de 'Directo al grano' y 'Aquí la tierra' en sus horarios habituales, este sábado la cadena pública también alterará finalmente su parrilla con un especial informativo por la tarde y que supondrá de nuevo la cancelación de 'Cine de barrio'.

Así, aunque estaba previsto que el programa presentado por Inés Ballester volviera a la parrilla de La 1 este sábado, finalmente RTVE ha optado por emitir un especial informativo bajo el título 'Frente a las llamas' que se emitirá en simulcast tanto en La 1 como en el Canal 24 horas y en TVE Internacional.

Conducido por Marina Ribel y Marc Santandreu, desplegará en directo un amplio equipo de profesionales en todas las zonas y localidades afectadas para conocer de primera mano cómo avanzan las fuegos y los trabajos de extinción. Recabarán los testimonios de los vecinos y autoridades y contarán con voces expertas que darán las claves de qué puede ocurrir o qué se debe hacer para atenuar la tragedia. Además, se prestará especial atención a los servicios de información meteorológica.

RTVE amplía su despliegue informativo por los incendios



🔸Sábado 25 de julio, a las 19h: ‘Frente a las llamas’, especial informativo en @La1_tve, Canal 24 horas y TVE Internacional



🔸Además, reportaje sobre la emergencia climática en ‘@InformeSemanal' y amplia cobertura y… pic.twitter.com/CxARPT3Fjx — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) July 24, 2026

Así queda la programación de tarde de La 1 este sábado 25 de julio:

15:50 horas - Tour de Francia 2026

16:40 horas - Sesión de tarde: 'Náufrago'

19:00 horas - Especial Informativo: 'Frente a las llamas'

20:55 horas - 'Telediario 2'

21:30 horas - 'Informe Semanal'

'Informe Semanal' y 'Malas Lenguas' también prestarán atención a los incendios

Posteriormente, en prime time, 'Informe Semanal' también prestará atención a la última hora y emitirá el reportaje especial 'Adaptarse al clima', que aportará la visión de la ciencia a través de la Organización Meteorológica Mundial, el CSIC o el ámbito universitario, y la perspectiva medioambiental con el testimonio de Ecologistas en Acción.

Además, 'Informe Semanal' regresa a lugares azotados por los vaivenes del clima, como Grazalema o las costas de Cádiz y Huelva para hablar con vecinos y especialistas.

También 'Malas lenguas Noche' prestará especial atención a los incendios en La 2 a partir de las 21:40 horas con Jesús Cintora. El programa contará con conexiones en directo con las zonas más afectadas y analizará las causas de este drama que azota España cada verano.