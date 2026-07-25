'De Viernes' sube a su mejor audiencia en 4 meses ante 'La Voz Kids', que firma un récord, y 'Allá Tú' recorta distancias con 'Pasapalabra' 

Sin la dura competencia que representa 'Tu cara me suena', 'De Viernes' vuelve a recuperar terreno y a demostrar que es uno de los pocos productos sólidos que posee actualmente Telecinco en lo que respecta a su oferta estelar.

La entrega de este viernes 24 de julio firmó un destacable 12,2% de cuota de pantalla y se aproximó a los 800 mil telespectadores de media. Se trató de su mejor resultado en share de los últimos cuatro meses. Concretamente, desde finales de marzo (12,7%).

Es más, este repunte en su rendimiento hace que el último programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona se coloque entre los cuatro mejores registros de todo el 2026. Una alegría para el equipo del formato a las puertas de su cierre de temporada y del descanso que se tomará durante el mes de agosto.

En la noche de ayer @deviernestv registró un 12.2% de cuota, 758.000 de audiencia media y 2.924.000 espectadores únicos



⭐️ Como siempre por encima de la media de @telecincoes en el día superándolo en +37%#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/Cio4znWJEU — Dos30' (@Dos30TV) July 25, 2026

Además de una rivalidad menor, en el dato de 'De Viernes' también repercutió un elemento clave que Telecinco ha retomado en las últimas semanas: la retroalimentación. Y es que la presencia de 'De Lunes a Viernes', la tira diaria del programa, se vale de cebo de los contenidos de la versión nocturna.

La influencia está ahí y las cifras parecen corroborarlo. De hecho, tras el récord en cuota del jueves (9,1%), 'De Lunes a Viernes' congregó este viernes por la tarde su segunda mejor marca en espectadores (618.000), traduciéndose en un 8,8% y siendo la oferta líder entre las televisiones comerciales.

Así, la franquicia 'De Viernes', ahora expandida por la tarde de Telecinco con visos de convertirse en su eje principal, certifica que es uno de los grandes pilares de la cadena. Y más aún en este contexto de enorme debilidad, en el que un doble dígito parece una utopía en Fuencarral. Eso sí, esta semana ya acumula dos noches por encima de esa barrera tras el inesperado éxito del estreno de la serie 'Sandokán' de Can Yaman.

No obstante, a pesar de la notable subida, 'De Viernes' se quedó con la segunda plaza de la noche debido al liderazgo de la semifinal de 'La Voz Kids 2026' en Antena 3, que anotó su cuota máxima de la temporada con un robusto 14,9% y reunió a más de un millón de televidentes. Por su parte, La 1 de TVE reconfirmó que los viernes son -por tradición- su peor noche semanal: solo amasó un 7,7% con 'Viaje al centro de la tele'.

🎙️LÍDER @LaVozKids conquista a la audiencia alcanzando la MÁXIMA cuota de la temporada



La semifinal en @antena3com, registra un 14.9% de share y 1.030.000 espectadores



💥 Más de 2 millones de espectadores únicos



💥 +13.7% de plusvalías#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/yWcgYKp7R7 — Dos30' (@Dos30TV) July 25, 2026

'Allá tú' anota su 2º mejor dato histórico de la presente etapa

Por otro lado, mención aparte merece el concurso 'Allá tú' que presenta Juanra Bonet. Y es que la emisión de este viernes promedió un gran 11,4% de cuota de pantalla y casi 800 mil espectadores. Se trató del segundo mejor dato en share de la nueva etapa, situándose como segunda opción del público por delante de 'Aquí la Tierra' (10,7%) y a escasos cinco puntos de 'Pasapalabra' (16,6%). Fue lo más visto del día en Telecinco.