La encarecida súplica de Paz Padilla ante el devastador incendio que ha arrasado con su refugio favorito en el Valle de Iruelas

Pocas veces hemos visto a Paz Padilla tan devastada en redes sociales, pero es que la terrible situación que estamos atravesando por culpa de los incendios ha tocado muy de cerca a la presentadora. Y es que el incendio iniciado en Burgohondo (Ávila) el miércoles por la tarde se extendió un día después a Navaluenga, llegando hasta la Reserva Natural del Valle de Iruelas, un precioso rincón en plena Sierra de Gredos.

A las ocho de la tarde del jueves, el fuego estaba fuera de control. Miles de vecinos fueron desalojados de sus casas. Los polideportivos de El Barraco o Cebreros, dos pueblos próximos, se prepararon para acoger a todas las personas que lo necesitaran. La desolación era patente entre todas ellas. Afortunadamente, no hay que lamentar daños personales, pero el disgusto de todos los habitantes de las zonas afectadas era inmenso.

A través de unos stories compartidos en su perfil de Instagram, Paz Padilla ha compartido su desolación. La presentadora de 'El Show de Paz' tiene en el embalse del Burguillo y el Valle de Iruelas su refugio favorito, tal y como ella misma ha compartido en numerosas ocasiones en sus redes sociales. Además, cuenta con muchos amigos que residen allí.

Visiblemente afectada, la cómica gaditana compartía este jueves un vídeo en el que mostraba su malestar por la inacción de los políticos. "Tengo un disgusto tremendo, porque en estos momentos está ardiendo El Valle de Iruelas, La Rinconada, El Tiemblo, Navaluenga y no mandan a absolutamente nada para apagar el incendio, ni una avioneta", lamentaba.

La indignación de Paz Padilla ante la gestión de los políticos

"Estoy hablado con amigos míos que viven allí que han recibido una alerta de desalojo. Nadie está apagando el fuego, absolutamente nadie. Están desamparados, les han dicho que tienen que desalojar aquello. Están dejando que todo se queme, aquello que es un paraíso como es el Valle de Iruelas que es una reserva natural, todo se está quemando. No sabéis el disgusto que tengo", confesaba Paz Padilla.

Junto al vídeo, la presentadora escribía el siguiente texto: "Arde el Valle de Iruelas, El Tiemblo, La Rinconada y todo su entorno. Mientras el fuego avanza, vecinos denuncian que se sienten completamente desamparados y que no ha llegado la ayuda que necesitan. Si esto es así, es inadmisible. No podemos abandonar a quienes están luchando por proteger su casa, sus montes, cada minuto cuenta".

Paz Padilla denuncia la gestión del devastador incendio en el Valle de Iruelas (Ávila) en sus stories de Instagram

Este viernes por la mañana, mucho más afectada, Paz Padilla compartía otro vídeo. En un momento dado, no ha podido evitar romper a llorar: "Quiero compartir con vosotros la pena tan grande que tengo, porque no sé si conocisteis el Valle de Iruelas que era una Reserva Natural, esta devastada, no queda nada. No puedo dejar de pensar en esos animales, en las plantas…".

"Al margen de las casas, si se queman o no se queman, que eso es tragedia y desde aquí todo mi apoyo a los que han perdido sus casas, pero es que siento una pena tan grade. Pasarán como mínimo 30 años hasta que se vuelva a reforestar. Pero pienso en esos animales, los ciervos, los pájaros.,. Digo 'no han fallecido seres humanos', pero es que era un paraíso. Cuidemos la naturaleza", ha suplicado a sus seguidores.

Junto a este segundo vídeo, Paz Padilla ha escrito un desolador mensaje: "Ayer no solo ardió el Valle de Iruelas. También se apagaron miles de vidas silenciosas, animales, árboles y un hogar que la naturaleza había tardado siglos en construir. Cuando un bosque desaparece, perdemos mucho más que un paisaje, perdemos una parte de nosotros. Ojalá aprendamos, por fin, que proteger la naturaleza es proteger la vida".