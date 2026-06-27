El público dicta sentencia al estreno de 'El show de Paz', el nuevo programa de Paz Padilla en Telecinco, y hay división

Paz Padilla está de vuelta. La presentadora vuelve a Telecinco con 'El show de Paz', un programa hecho a su medida, con el que la gaditana busca dejar atrás todo lo que pasó con su abrupta salida de 'Sálvame' y su despido y posterior readmisión en Mediaset. Lo hace además con un programa que aúna sus dos facetas: el humor y la parte más humana y emocional.

Tras años conectando con el público desde el humor en la televisión y los escenarios, así como desde la inspiración y el optimismo desde sus libros, Paz Padilla da un paso más con este nuevo espacio creado a su medida en el que su estilo único e impredecible se convertirá en la columna vertebral del programa producido por Secuoya.

Entrevistas, historias inspiradoras, cámaras ocultas, encuentros inesperados, bromas en la calle y momentos emotivos convivirán en un espacio en directo, cercano y optimista en el que Paz estará acompañada por un equipo de colaboradores integrado por las exmodelos Cristina Piaget y Fabiola Martínez; el cantante Roi Méndez; la popular influencer y humorista Jenni Alcolado; el actor y presentador Jimmy Castro; y Lola Padilla, hermana de la presentadora, que se incorpora por primera vez a un programa de televisión.

En cada programa, 'El Show de Paz' recibirá a reconocidos personajes para entrevistarlos, presentará sorpresas y ofrecerá divertidas situaciones con su equipo de colaboradores en torno a los más diversos temas. Los primeros son William Levy este sábado y Carlos Rivera el domingo.

Pero en este programa, Paz Padilla también saldrá a la calle. Una de las secciones será 'Héroes de Paz', en la que se pondrán a prueba, mediante cámaras ocultas, a personas anónimas que se encontrarán con situaciones límite diseñadas para comprobar hasta dónde llegan su solidaridad, generosidad y compromiso con los demás. El programa también lanzará 'Paz en cadena', una iniciativa solidaria que abrirá los canales de comunicación del programa para conectar en directo a personas que necesitan ayuda con otras dispuestas a ofrecerla, convirtiendo la televisión en un punto de encuentro para encontrar soluciones reales a problemas concretos.

Asimismo, en 'Susto a paz', la gaditana saldrá a las calles disfrazada de diferentes personajes para sorprender a los viandantes con sustos y bromas. Mientras que Jenni Alcolado pondrá a prueba la paciencia y el sentido del humor de la gente en divertidas situaciones que se grabarán con cámara oculta.

La emoción de Paz Padilla en el arranque del programa

"El corazón se me sale por la boca. Muchísimas gracias. Me hace muchísima ilusión estar de vuelta en esta que ha sido mi casa durante 14 años, o durante muchísimo más. Hoy vuelvo aquí, con mucha ilusión, con muchas ganas y con los nervios de la primera vez", reconocía una emocionada Paz Padilla al arrancar el primer programa.

"Solo quiero deciros que gracias a todos los que me dais esta oportunidad. A vosotros los que estáis en el plató y a los que estáis en casa", añadía la presentadora. Tras ello, Paz hacía toda una declaración de intenciones. "Este programa se llama el Show de Paz pero es por ustedes y para ustedes. Y tengo una misión que es entretener, emocionar y haceros reír y para eso vengo cargadita de lo que más me gusta en la vida amor y humor, que eso nadie te lo puede quitar", añadía antes de dar paso a sus colaboradores.

Paz Padilla vuelve a Telecinco "con mucha ilusión, con muchas ganas y con los nervios de la primera vez" 💕



🪩 #ElShowDePaz

🔵 https://t.co/uU1hRZE4Bs pic.twitter.com/ijj0oedJys — Telecinco (@telecincoes) June 27, 2026

El veredicto de la audiencia a 'El show de Paz'

El estreno de 'El show de Paz' ha generado un sinfín de comentarios en redes sociales como era de esperar. Por ahora parece que hay una clara división entre los que cuestionan esta nueva oferta de Telecinco y los que le han dado una oportunidad y confiesan que les ha gustado.

Si hay un comentario repetido es que parece un popurri de programas de Canal Sur como 'Tiene arreglo' o 'Gente maravillosa'. "#ElShowDePaz quieren hacer tantas cosas que lo están convirtiendo en un batiburrillo, es como juntar 20 programas en uno", recalcaba un espectador.

"Viendo el show de paz , no entiendo por qué Mediaset no escucha a la audiencia", añadía otro. "Estoy viendo #ElShowDePaz y no creo que vaya a funcionar. Hay demasiadas cosas en muy poco tiempo. No te da tiempo a conectar con una cosa cuando ya tienes otra diferente", destacaba otro.

Resumen. Es un popurrí de programas que ya están emitiendo en otras cadenas. Ella presentando como siempre… Yo, yo, y yo. Y contratar a su hermana es por el talento, que no 🔌. Pero ya sabemos que Telecinco llama las cosas según quien las haga #ElShowDePaz — Comentando (@Comentando_007) June 27, 2026

#ElShowDePaz quieren hacer tantas cosas que lo están convirtiendo en un batiburrillo, es como juntar 20 programas en uno — John (@SonlasnueveH) June 27, 2026

#ElShowDePaz es una mezcla entre Sorpresa Sorpresa, Gente Maravillosa, la Tarde en Canal Sur y la Ruleta de la Suerte con el guitarrista y el de la batería…



Que bochorno — ADOROMIVIDA (@DIOSAPELITOZ) June 27, 2026

Lo poco que he visto es una copia de gente maravillosa de canal sur #ElShowDePaz — Todo al fucsia (@JuAni1800477014) June 27, 2026

En fin, este programa es una curiosa mezcla del programa de Toñi Moreno de la 1, gente maravillosa, el diario de Jorge y las "graciosas bromas de una influencer" Un sofrito raruno 🥵 #ElShowDePaz #FelizSabado pic.twitter.com/UUaLnmX7nO — Angie (@misscafeina007) June 27, 2026

Estoy viendo #ElShowDePaz y no creo que vaya a funcionar. Hay demasiadas cosas en muy poco tiempo. No te da tiempo a conectar con una cosa cuando ya tienes otra diferente. — 🫶🏼 (@realitysdetv) June 27, 2026

Viendo el show de paz , no entiendo por qué Mediaset no escucha a la audiencia #ElShowDePaz — jorge Rodriguez 🇮🇨  (@jorgeBluBlu555) June 27, 2026

#ElShowDePaz lo he intentado, pero no puedo. Ésto es soporífero, q mareo, q desorganización de temas, q mal Paz Padilla presentado 🤦🙋 — Coquer99🌹🇪🇦 (@Coquer99) June 27, 2026

#ElShowDePaz Que Mediaset, estén empeñada en hacer programas para una España profunda que ya no existe, no lo ví venir.

Los españoles tiramos para arriba y los medios de comunicación quieren tirarnos para abajo. — isabel roman (@Isabel28015) June 27, 2026

La idea no es mala, pero no sé yo si en España eso funcionará... 😅😁 #ElShowDePaz — M. (@Manuctp1) June 27, 2026

Pero puede haber un programa más facha y carca que #ElShowDePaz? De verdad quién ha dado luz verde a esta mierda? — Javier G. Pastor🏳️‍🌈🇵🇸 (@GatoCanalla) June 27, 2026

Sólo vería #ElShowDePaz por Cristina Piaget, pero es que ni con esas. Ésto es una mierda. — Grimes (@comntareality3) June 27, 2026

@elshowdepaz acabará de hundir los datos de la cadena. Los directivos de @telecincoes son conscientes de lo rancio que es??? #telecinco #elshowdepaz — 🔴 (@CausaMaestra) June 27, 2026

Joder se me había olvidado lo tremendamente MAL que presenta Paz Padilla JAJAJAJA



Dos minutos y ya he tenido suficiente de esta bazofia #ElShowDePaz — El destripador de la tele (@destripadorTV) June 27, 2026

Pero es que no saben hacer nada "diferente" ???

Es todo lo mismo, Fiesta, Viva La Vida, Que tiempo tan feliz... Y ahora#ElShowDePaz — AlbertLooser (@ghalbertovip) June 27, 2026

Mira que el programa Fiesta era aburrido pero esto es infumable. #ElShowDePaz — Abalam (@Abalam696) June 27, 2026

el show de paz debería pagarle algo a Toñi Moreno porque la sección de Fabiola es literalmente el Tiene arreglo de canal sur y la sección de cámaras ocultas una copia exacta de Gente Maravillosa



originalidad cero, eso sí me parece mas entretenido que Fiesta mil veces — Jose 🏳‍🌈 (@fentynueve) June 27, 2026

Pero como decimos hay bastante división porque también son muchos los que están alabando el inicio de 'El show de Paz'. "Lo mejor Paz Padilla en su salsa", destacaba un espectador. "Creo que #ElShowdePaz es el mejor programa que ha estrenado Telecinco desde la desacertadísima cancelación de sálvame", defendía otro.

"De momento me está gustando, el programa tiene ritmo y no te da tiempo a aburrirte con las historias porque son rápidas #ElshowdePaz", añade otro usuario. Además son varios los que han señalado que es mejor este programa que 'Fiesta'.

Eso en Canal Sur te marca un 20%, estoy convencido que a las señoras +60 les estará encantando, ahora bien, no sé si será suficiente para que funcione.



Tiene cosas de Gente Maravillosa, cosas de Tiene Arreglo y hasta de La Marató



Lo mejor: Paz Padilla en su salsa#ElShowDePaz — Adrià (@_Adry___) June 27, 2026

Creo que #ElShowdePaz es el mejor programa que ha estrenado Telecinco desde la desacertadisima cancelación de sálvame — Hola (@JosecomentaTV) June 27, 2026

Me está gustando mucho el programa #ElShowDePaz — 🖤Ángeles Rendón Martín 🖤 (@AngelesRendonM2) June 27, 2026

Me está gustando el #elshowdepaz — Cristian (@cristianvalsan) June 27, 2026

Tu programa es aire fresco

Y de todo un poco risa , actulidad

Me encanta #ElShowDePaz — Maria (@Mariaasalazar) June 27, 2026

Paz Padilla fue la mejor presentadora que tuvo “Salvame” y no me bajara nadie de ahí.#ElShowDePaz — Ángela Portero Fans (@AngelaPorteroCF) June 27, 2026

De momento me está gustando, el programa tiene ritmo y no te da tiempo a aburrirte con las historias porque son rápidas #ElshowdePaz — GASTA (@Gastargista_) June 27, 2026

prefiero esto q a fiesta sinceramente... #ElShowDePaz — Marcos20🧡🔪 (@20marcos_97) June 27, 2026

#ElShowDePaz Obviamente hay cosas que mejorarán, pero me parece que es mejor que Siesta — David𓂀🏳️‍🌈 (@dejotate) June 27, 2026

#ElShowDePaz un comienzo espectacular, una Paz Padilla en su salsa y además muy divertido — Eloi Canet (@eloicanet) June 27, 2026

Que queréis que os diga. No tengo dudas de que vamos a reírnos mucho con #ElShowDePaz . A mi me encantaba cuando presentaba sálvame y es única para el humor en muchos sentidos — Benyx (@soybenyx) June 27, 2026

Para ser el primer programa, tiene buena pinta #elshowdepaz. — Srta. Cotilla (@SrtaCotilla_) June 27, 2026

La energia que tiene paz me gusta, dandole una oportunidad a #ElShowDePaz por que peor que siesta es imposible que sea — A 🥭 (@Aitortilll) June 27, 2026

Me gusta ver a Cristina Piaget y a Roi en el nuevo programa de Paz #elshowdepaz — cuchufleta23 (@cuchufleta231) June 27, 2026

Me está encantando el programa #ElShowDePaz — 👹🔥SALSEO EN LLAMAS🔥👹 (@salseoenllamas) June 27, 2026

iba a criticar esto pero... mejor que SIESTA está la verdad...

ya solo me falta BELEN ESTEBAN

y ema garcia queda ACABADA



ESO SI @telecincoes no me metan a los colaboradores de SIESTA que ahí ya la cagan.

dejen a los que están que nos gusta gente nueva

#ElShowDePaz pic.twitter.com/Pehlgm5ZpG — MAR💓 (@MAR_camilizer) June 27, 2026

El programa no tiene mala pinta. Hay que darle un par de oportunidades porque irán mejorando seguro. Y además el plató es el de Salvame, eso es una señal. #elshowdepaz — Flappyy_ 🐢 (@Flappyy_) June 27, 2026

A mí me está gustando mucho sobre todo porque está mi Cristina piaget,mi persona favorita🌹♥️#ElShowDePaz — Esme Onestini Piaget💜 (@Exme2261) June 27, 2026

jajaja qué pena

quería criticar #ElShowDePaz

pero es que realmente está mucho mejor que siesta

que lastima -.- jajaja pic.twitter.com/uNqLNPnfdu — MAR💓 (@MAR_camilizer) June 27, 2026