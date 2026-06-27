El público dicta sentencia al estreno de 'El show de Paz', el nuevo programa de Paz Padilla en Telecinco, y hay división

Paz Padilla está de vuelta. La presentadora vuelve a Telecinco con 'El show de Paz', un programa hecho a su medida, con el que la gaditana busca dejar atrás todo lo que pasó con su abrupta salida de 'Sálvame' y su despido y posterior readmisión en Mediaset. Lo hace además con un programa que aúna sus dos facetas: el humor y la parte más humana y emocional.
Tras años conectando con el público desde el humor en la televisión y los escenarios, así como desde la inspiración y el optimismo desde sus libros, Paz Padilla da un paso más con este nuevo espacio creado a su medida en el que su estilo único e impredecible se convertirá en la columna vertebral del programa producido por Secuoya.
Más información
Entrevistas, historias inspiradoras, cámaras ocultas, encuentros inesperados, bromas en la calle y momentos emotivos convivirán en un espacio en directo, cercano y optimista en el que Paz estará acompañada por un equipo de colaboradores integrado por las exmodelos Cristina Piaget y Fabiola Martínez; el cantante Roi Méndez; la popular influencer y humorista Jenni Alcolado; el actor y presentador Jimmy Castro; y Lola Padilla, hermana de la presentadora, que se incorpora por primera vez a un programa de televisión.
En cada programa, 'El Show de Paz' recibirá a reconocidos personajes para entrevistarlos, presentará sorpresas y ofrecerá divertidas situaciones con su equipo de colaboradores en torno a los más diversos temas. Los primeros son William Levy este sábado y Carlos Rivera el domingo.
Pero en este programa, Paz Padilla también saldrá a la calle. Una de las secciones será 'Héroes de Paz', en la que se pondrán a prueba, mediante cámaras ocultas, a personas anónimas que se encontrarán con situaciones límite diseñadas para comprobar hasta dónde llegan su solidaridad, generosidad y compromiso con los demás. El programa también lanzará 'Paz en cadena', una iniciativa solidaria que abrirá los canales de comunicación del programa para conectar en directo a personas que necesitan ayuda con otras dispuestas a ofrecerla, convirtiendo la televisión en un punto de encuentro para encontrar soluciones reales a problemas concretos.
Asimismo, en 'Susto a paz', la gaditana saldrá a las calles disfrazada de diferentes personajes para sorprender a los viandantes con sustos y bromas. Mientras que Jenni Alcolado pondrá a prueba la paciencia y el sentido del humor de la gente en divertidas situaciones que se grabarán con cámara oculta.
La emoción de Paz Padilla en el arranque del programa
"El corazón se me sale por la boca. Muchísimas gracias. Me hace muchísima ilusión estar de vuelta en esta que ha sido mi casa durante 14 años, o durante muchísimo más. Hoy vuelvo aquí, con mucha ilusión, con muchas ganas y con los nervios de la primera vez", reconocía una emocionada Paz Padilla al arrancar el primer programa.
"Solo quiero deciros que gracias a todos los que me dais esta oportunidad. A vosotros los que estáis en el plató y a los que estáis en casa", añadía la presentadora. Tras ello, Paz hacía toda una declaración de intenciones. "Este programa se llama el Show de Paz pero es por ustedes y para ustedes. Y tengo una misión que es entretener, emocionar y haceros reír y para eso vengo cargadita de lo que más me gusta en la vida amor y humor, que eso nadie te lo puede quitar", añadía antes de dar paso a sus colaboradores.
El veredicto de la audiencia a 'El show de Paz'
El estreno de 'El show de Paz' ha generado un sinfín de comentarios en redes sociales como era de esperar. Por ahora parece que hay una clara división entre los que cuestionan esta nueva oferta de Telecinco y los que le han dado una oportunidad y confiesan que les ha gustado.
Si hay un comentario repetido es que parece un popurri de programas de Canal Sur como 'Tiene arreglo' o 'Gente maravillosa'. "#ElShowDePaz quieren hacer tantas cosas que lo están convirtiendo en un batiburrillo, es como juntar 20 programas en uno", recalcaba un espectador.
"Viendo el show de paz , no entiendo por qué Mediaset no escucha a la audiencia", añadía otro. "Estoy viendo #ElShowDePaz y no creo que vaya a funcionar. Hay demasiadas cosas en muy poco tiempo. No te da tiempo a conectar con una cosa cuando ya tienes otra diferente", destacaba otro.
Pero como decimos hay bastante división porque también son muchos los que están alabando el inicio de 'El show de Paz'. "Lo mejor Paz Padilla en su salsa", destacaba un espectador. "Creo que #ElShowdePaz es el mejor programa que ha estrenado Telecinco desde la desacertadísima cancelación de sálvame", defendía otro.
"De momento me está gustando, el programa tiene ritmo y no te da tiempo a aburrirte con las historias porque son rápidas #ElshowdePaz", añade otro usuario. Además son varios los que han señalado que es mejor este programa que 'Fiesta'.
Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram
Sobre la firma
Soy el editor y redactor-jefe de El Televisero desde 2015 y desde entonces he sumado para que la web se convierta en una referencia en el ámbito televisivo.