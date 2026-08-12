RTVE cambia su parrilla y paraliza las emisiones de 'La Promesa' completamente toda esta semana por dos especiales

Habitualmente, TVE comparte el avance semanal de 'La Promesa' durante el fin de semana. Sin embargo, de cara a esta semana sorprendió al avanzar únicamente episodios para el lunes y el martes dejando en el aire que pasaría el resto de días una vez se había confirmado su cancelación para hoy miércoles 12 de agosto.

Así, este miércoles La 1 suspenderá la emisión tanto de 'Valle Salvaje' como de 'La Promesa' al igual que hará con 'Malas Lenguas' con motivo de la cobertura especial que ha preparado RTVE para retransmitir el eclipse total de sol que se vivirá en la Península Ibérica con especiales de 'Directo al grano' y 'Aquí la tierra'.

Sin embargo, la incógnita estaba en saber qué iba a suceder el jueves 13 y el viernes 14 de agosto pues TVE si había compartido los avances de los episodios de 'Valle Salvaje' pero no los de 'La Promesa'. Pues bien, todo tenía una explicación. Y es que La 1 ha decidido no emitir nuevos capítulos de la serie protagonizada por Arturo García Sancho y Xavi Lock estos próximos días y ofrecer en su lugar episodios especiales.

Como ya ha hecho en alguna otra ocasión, La 1 ha optado por emitir episodios monográficos para repasar alguna de las tramas más importantes de la ficción creada por Josep Cister. Por un lado, el trío que forman Manuel (Arturo García Sancho), su primo Ciro (Juan Perales) y su mujer Julieta (Vera Asunción) fijándose así en la historia de amor imposible entre el protagonista y la mujer de su primo.

Y por otro, el viernes, será el turno de la trama que concierne a los personajes de Curro (Xavi Lock) y Ángela (Marta Acosta) con la llegada de Máximo (Javier Lago), el duque de Buenaventura, con un secreto que cambiará para siempre su historia y la de Leocadia (Isabel Serrano).

Avance del capítulo especial de 'La Promesa' del jueves 13 de agosto

Cuando Manuel conoce a Julieta en una fiesta vuelve a sentirse vivo por primera vez desde que Jana murió. Poco después, descubre que Julieta es la esposa de su primo Ciro, cuando ambos se trasladan a vivir a La Promesa durante una temporada. Ciro es un hombre prepotente que no trata bien a su mujer. También es muy ambicioso, y le exige a Manuel participar en su empresa de aviación. Julieta le pide a Manuel que no ceda ante Ciro y que no la proteja, pero él no puede evitarlo: ambos se están enamorando perdidamente.

Avance del capítulo especial de 'La Promesa' del viernes 14 de agosto

La llegada del duque Máximo de Buenaventura, un íntimo amigo de la infancia de Alonso, a La Promesa va a cambiar la vida de Ángela y Curro. Ella le encuentra insoportable y se niega a estar cerca de él. Pero Curro se deja seducir por sus dotes de gran diplomático y se siente tentado de aceptar su oferta de trabajar para él en su palacio de Lisboa. Máximo intenta sin suerte acercarse a Ángela y limar asperezas, pero todo salta por los aires cuando ella descubre casualmente que el Duque es su verdadero padre.