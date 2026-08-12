Entrevista a Josep Pedrerol, sobre el gran objetivo de 'El Chiringuito' en Mediaset: "No habría aceptado la oferta sin venir todo el equipo"

Quedan solo cinco días para que 'El Chiringuito' estrene su nueva etapa en Mediaset. El programa presentado por Josep Pedrerol se emitirá a partir del 17 de agosto en Energy de lunes a jueves a partir de las 0:00 horas con un 'Express' a partir de las 23:45 horas y los domingos se ofrecerá en Cuatro justo después de 'Cuarto Milenio'.

Después de la presentación del programa, que tuvo lugar en la sede de Mediaset hace unas semanas, Josep Pedrerol mantuvo un encuentro con los medios de comunicación, entre los que estaba El Televisero, para avanzar más detalles sobre la nueva etapa del programa deportivo, el fichaje por Mediaset y su salida de Atresmedia.

En este encuentro, Josep Pedrerol volvió a dejar patente que no hay ningún tipo de mal rollo con Atresmedia y que su salida del grupo para el que ha trabajado durante más de 13 años ha sido algo de mutuo acuerdo. Asimismo, el periodista confiesa que tuvo otras dos ofertas además de la de Mediaset y desmiente los rumores sobre una conversación con RTVE.

Desde que anunciasteis el salto a Mediaset habéis dejado bien claro que es el mismo programa, el mismo equipo y el mismo Chiringuito. ¿No sé si tenéis ambición de cambiar algo o de renovarse?

Renovarnos estamos renovando siempre. El gran objetivo durante este tiempo ha sido trasladar a todo el equipo y eso no ha sido nada fácil. Es una auténtica revolución mover a 70 personas: 30 redactores, 40 tertulianos y todo el equipo de marketing. Es una locura lo que hemos hecho. Lo primero era establecer la base de la esencia. El chiringuito lo tenemos todo aquí, estamos todos. Y a partir de ahí, innovar. Pero innovar también depende de la actualidad. Llega Mourinho, llegan los fichajes del Madrid, el Barça también va a hacer un fichaje muy bueno… Va a depender de la actualidad. El fútbol es el que va marcando el devenir del programa. El espacio está vivo y es la actualidad la que nos obliga a reinventarnos constantemente.

Desde abril hasta ahora, ¿Cómo ha sido trabajar sabiendo que en Atresmedia ya no ibas a seguir y sabiéndolo solo tú?

No sé explicarte eso. Era una mezcla de ilusión y de incertidumbre porque, hasta que algo no está completamente cerrado, nunca puedes dar nada por hecho. Yo sabía que íbamos a venir aquí, pero trasladar a tanta gente requería resolver muchísimos flecos y había mucho que pelear. Ahí estaba también mi segundo, Quim Domènech, trabajando todos esos detalles. Pero nunca hubo un problema de dinero. La casa entendió perfectamente cómo funcionábamos. Era la sensación de cerrar una etapa muy bonita y empezar otra muy ilusionante. Es un choque de emociones.

Dices que no es cuestión de dinero pero si que se ha publicado que la no renovación en Atresmedia ha sido por cuestiones relacionadas con la publicidad y la gestión de la misma. ¿Eso ha sido realmente así?

No, en Atresmedia nunca hubo un problema de dinero ni hablamos nunca de dinero. Evidentemente hay ajustes en todas las empresas, pero nuestra salida no responde a una cuestión económica y de 'por eso se van'. Lo que había era una oportunidad que era Mediaset y Atresmedia entendió también que acababa un contrato. No era una relación de a ver quién gana y quién pierde, no era eso. Era acaba una etapa. Yo en abril ya sabía que me venía para aquí y Atresmedia pues llega un momento en el que estaba retrasando la renovación y entonces las dos partes decidimos acabar una etapa. No me gustaría entrar en mucho más, al final lo bonito es acabar una relación bien y eso lo hemos conseguido.

No quieres que se hable mucho de la salida de Atresmedia pero tienes que entender que haya interés en saber por qué después de 13 años no seguís trabajando juntos...

Es que es lo que he dicho ya. No ha sido una cosa de poner fin nosotros ni de ponerlo ellos. Fue una cosa de sentarse a hablar y ambas partes llegar a un acuerdo de que era el momento de poner fin a algo. Y de verdad que no ha habido nada extraño. Yo con Javier Bardají, el CEO de Atresmedia sigue siendo amigo mío. Hemos vivido momentos muy buenos y seguiremos viéndonos pero ha llegado el momento de separar los caminos. Entendimos que era un buen momento para cambiar y emprender otros caminos. Es imposible que yo me lleve mal con Bardají y con Atresmedia después de tanto tiempo.

Pero si que has contado que había otras dos ofertas, ¿Qué nos puedes decir sobre ellas?

Sí. Había dos propuestas más sobre la mesa. Una de ellas era muy bonita e hizo un esfuerzo muy importante para contar con nosotros e incluso llegué a tener un contrato encima de la mesa. Pero a mí lo que me hacía ilusión era venir aquí. Por eso elegí Mediaset.

Lo que se publicó de TVE hace unos meses, ¿fue una oferta real?

No. ¿Sabes qué pasa? Que nuestro ecosistema no permite estar en la televisión pública. Nosotros venimos con marcas muy importantes, patrocinadores, entonces eso no permite estar en la televisión pública. Yo con José Pablo López (el presidente de RTVE) hablo y me llevo bien pero no hemos hablado de ese tema porque es que 'El Chiringuito' no puede estar en TVE. Sería algo yo como presentador, pero 'El Chiringuito' no tiene hueco en TVE cuando tenemos un ecosistema con marcas muy importantes que nos han acompañado y vienen para acá también.

¿Qué objetivo de audiencias os marcáis en esta nueva etapa?

Bueno, nosotros venimos de hacer en torno a un 4% en Mega, que era una cadena que estaba en torno al 1%. Es decir, hacíamos cuatro veces la audiencia del canal. Ahora creo que Energy está en torno al 1,8%-2% siendo una de las cadenas líderes de la TDT, pues nuestro objetivo es movernos en torno al 4% o un poco más, ojalá. Y los domingos llegar incluso al 10% si hay un Barça-Madrid. Los domingos dependeremos mucho de que el Barça o el Madrid jueguen el domingo a las 21:00 horas, ahí podemos romper, o que hayan jugado el sábado.

¿Y cómo llevas esta expectación que se ha generado por el salto de El Chiringuito a Mediaset?

Me ha hecho ilusión ver que venís tantos medios. Yo en Atresmedia es verdad que nunca tuve una rueda de prensa, pero hacía entrevistas personalizadas. Pero llegar a esta nueva casa, ver este plató y veros a tantos medios con interés pues me parece muy bonito. Eso significa que 'El Chiringuito' interesa. Cuando lo anunciamos en redes fue muy positiva la respuesta y he notado que la gente está expectante en la calle y eso es una locura.

¿Cómo llevas las críticas que se hacen a 'El Chiringuito' incluso desde el propio periodismo deportivo?

Bueno, hay críticas que están bien dentro del espectáculo. Hay críticas de que si esto no es periodismo, que si esto es show y yo eso lo tengo más que asumido desde hace tiempo. Me molesta que en redes sociales haya críticas que van más allá de lo profesional y se acercan al terreno personal y sobre todo que no afecten a alguien de mi equipo porque son gente más joven. Me fastidia que se metan con algún redactor y que toquen a la gente joven que es la que lo puede llevar peor.

Y los compañeros que critican pues bueno, yo creo que 'El Chiringuito' rompe con el periodismo tradicional pero tampoco hemos inventado nada, es un programa de debate. Es verdad que intentamos siempre que sea un Barça-Madrid a diario con otros equipos también en mente. Pero las exclusivas se dan en 'El Chiringuito'. Florentino anunció lo de la superliga en 'El Chiringuito' y anunció lo de Mbappé en 'El Chiringuito'. Es un programa informativo con una redacción espectacular y gente muy joven con muchas ganas e ilusión. Las críticas hay que recibirlas como parte del espectáculo. Yo cuando estuve en Punto Radio me escuchaban 50.000 personas y no me criticaba nadie, imagino que el hecho de que te vean implica la crítica. Me pasa a mí si estoy en casa. Además yo me mojo mucho y eso genera que haya gente que me quiera mucho o no me quiera nada.

Después de 14 años, ¿en algún momento has sentido que tenías que autocensurarte o callarte algo presionado por esas críticas?

No. Lo único que he intentado es comportarme un poco más como un presentador convencional porque cuando me enfado se me nota demasiado. Entonces es más evitar que se me note tanto como soy. A veces me dicen: 'Josep, no puedes cabrearte tanto en antena'. Pero yo vivo el programa como si fuera un partido de fútbol. Al día siguiente ya veremos qué ha pasado pero cuando estamos jugando el partido yo quiero que el balón entre, quiero que la cámara esté donde tiene que estar y enfoque el gesto del tertuliano en un momento determinado. El problema es que quiero ser presentador, director, realizador… Quiero hacerlo todo. Estoy presentando y, al mismo tiempo, dirigiendo el programa. Meterse en mi cabeza no es fácil.

Siempre se habla del nivel de exigencia que tienes con el equipo. ¿Ha cambiado algo con el paso de los años?

No. Sigue siendo el mismo. Esto es como jugar en el Madrid o en el Barça. No todo el mundo puede con la presión de jugar en el Madrid o en el Barça. Esto es ganar cada partido. Hay gente que ha hecho un esfuerzo, la gente se acuesta a las dos de la mañana por vernos, tenemos que estar a la altura de la gente que nos ve. Me molesta mucho el a ver qué pasa hoy, un día más, no, es el día más importante. Hay que ganar cada noche. Quiero pasión, ilusión y que todo el mundo salga a competir.

¿Le das algún tipo de consigna a los tertulianos antes de empezar sobre lo que tienen que hacer o decir como por ejemplo hacía Sardá en 'Crónicas Marcianas'?

No, jamás. Yo sé quién es cada uno, no les pido ni pasión porque a veces si hay dos que ponen mucha pasión es peor. Quiero que esté todo compensado, que haya pasión, emoción, reflexión. Nunca le he dicho a un tertuliano "tira por aquí", "critica a este" o "defiende al otro". Aquí no hay actores. Si Roncero se levanta es porque lo siente. Si alguien llora es porque le sale de dentro. No queremos interpretaciones. Queremos gente auténtica. Yo escucho cómo hablan en maquillaje, en el camerino, y ya sé por dónde va a ir cada uno. Pero nunca doy instrucciones sobre lo que tienen que decir.

En la presentación has contado que te escribieron Ana Rosa e Iker Jiménez. ¿Has podido hablar con Manu Carreño?

No. Nos saludamos el otro día cuando llegué aquí. Pero bueno nos conocemos, si coincidimos en Canal Plus. Yo hacía 'El día después' y él hacía los partidos de segunda. Le conozco desde hace mil años. Se ha hablado mucho de que pelea va a haber ahora entre él y nosotros, por favor estamos de coña. Aquí venimos a pasarlo bien y a sumar. Ellos están con el informativo del mediodía y de la noche y luego llegamos nosotros. Además Mediaset también tiene las motos y la F1. No va a haber ningún tipo de enfrentamiento.

Has comentado que hay tres nuevos colaboradores que se suman al equipo. ¿Qué nos puedes avanzar? ¿De dónde proceden?

Uno viene del deporte y otros dos del mundo de la comunicación.

Cuando le contaste el fichaje por Mediaset al equipo has dicho que reaccionaron con alegría. ¿Ha habido alguien que te haya costado convencer para que se viniera aquí?

No. Somos una productora, que es la que tiene contratada a la gente. Los tertulianos no, pero los redactores y todo el equipo forma parte de la productora. El tema era si podíamos asumir trasladar a todo el mundo con el cambio de cadena. El éxito de este cambio es que 'El Chiringuito' mantiene su esencia y que el equipo se viene todo para acá. Si no me sentiría fatal. No habría aceptado si no viene todo el equipo. Si no vienen todos no habría venido.

¿Trasladáis también toda la estructura digital? ¿Se va a mantener El Chiringuito Inside y todo?

Sí, al final seguimos trabajando también como productora. Es una locura. Tenemos más de 10,5 millones de seguidores en TikTok y unas cifras espectaculares en YouTube. ¿Qué programa o cadena de televisión tiene eso? Muchos niños de diez años me paran por la calle para hacerse fotos y eso demuestra el alcance que tiene el programa.

Vamos a seguir con los directos, los insides, los contenidos para redes y los diferentes formatos digitales. Además, algunos de nuestros programas derivados también estarán disponibles en Mediaset Infinity, como el 'Cafelito', 'Los amigos' de Edu Aguirre. La estrategia digital seguirá siendo una parte fundamental de El Chiringuito.

Desde Mediaset han dejado la puerta abierta a que puedas liderar otros proyectos en el futuro. ¿Qué tipo de programas te gustaría hacer?

No he pensado en eso, pero bueno tengo uno en la cabeza. No existe todavía, pero algún día lo haré. Lo que pasa es que combinar un programa que no sea de fútbol con uno de fútbol creo que la gente no lo entendería. No sé hasta que punto sería compatible hacer un programa de fútbol y otro que sea un debate de temas más sociales e incluso políticos. Ahora mismo estoy centrado en levantar esta etapa de El chiringuito, hacer buenas audiencias y disfrutar.