TVE da un giro a su estrategia con el nuevo programa de Inés Hernand y 'Viaje al centro de la tele' recupera su hueco este jueves

TVE sorprendió el pasado jueves al programar el estreno de 'Ordena tu vida', el nuevo espacio presentado por Inés Hernand, par las 22:25 horas recortando la emisión de 'Viaje al centro de la tele' y adelantando así el comienzo de su prime time para apostar por lanzar una doble entrega de su nueva apuesta y evitar que el formato acabara de madrugada.

Sin embargo, una semana después, La 1 ha optado por cambiar su estrategia y retrasar el comienzo de 'Ordena tu vida' a las 23:00 horas como todos sus prime time salvo el lunes con 'El Grand Prix'. De esta manera, la cadena pública retomará la emisión de una entrega repetida y posteriormente de una de estreno de 'Viaje al centro de la tele' en access prime time.

Un cambio que llega después de que el estreno de 'Ordena tu vida' no alcanzara el doble digito de audiencia ni consiguiera liderar frente a la emisión de la primera película de la saga 'Padre no hay más que uno' en Antena 3. En concreto, el espacio de Inés Hernand se estrenó con un 9,2% y 624.000 espectadores con su doble entrega. Un dato que supuso la pérdida de cuatro puntos con respecto a lo que marcó 'El perro andaluz' en su última entrega una semana antes.

Con ello, La 1 ha optado por seguir su programación habitual y emitirá este jueves la primera entrega de 'Ordena tu vida' a partir de las 23:00 horas alargándose con su segundo programa hasta las 01:30 horas. Justo después la cadena pública sustituirá las reposiciones de 'Operación África' por las de los dos primeros programas del espacio de Inés Hernan entre las 01:30 y las 4:00 horas de la mañana.

Así será la noche especial de 'Ordena tu vida' este jueves

La 1 ofrece este jueves otra noche especial de 'Ordena tu vida'. Inés Hernand y su equipo visitan a una familia que vive rodeada de recuerdos en una casa donde todo guarda algún significado y que necesita aprender a desprenderse de aquello que ya no puede conservar. También visitarán a tres compañeros de piso que viven en un auténtico “tetris musical”.

Mari Carmen, Sergio y sus tres hijos adolescentes viven en un adosado donde nada se tira, porque todo significa algo. La casa está atestada de ropa, toallas y recuerdos que se han ido acumulando con los años, hasta convertir el hogar en un espacio caótico que empieza a afectar a la convivencia. El principal bloqueo de Mari Carmen está en los recuerdos y la ropa de su madre, que ahora está en una residencia. A la falta de espacio y armarios se suma una rutina agotadora y una sensación constante de frustración que provoca malestar en toda la familia.

Entre momentos muy emotivos, recuerdos del pasado, algunas lágrimas y, también, situaciones llenas de humor, Inés Hernand y su equipo llegan para ayudarles a vaciar la casa, tomar decisiones difíciles y aprender a conservar lo importante. Un proceso de transformación que permitirá a esta familia recuperar el orden en su hogar y un poco más de paz en su vida.

Por otro lado, Marina, Iker y Miguel son amigos desde hace años, músicos y compañeros de piso en Madrid. Se quieren como hermanos, pero viven en un auténtico “piso tetris”: más de 20 instrumentos, cables y amplificadores ocupan cada rincón, y para hacer cualquier cosa, primero hay que moverlo todo. El desorden genera conflictos, les impide concentrarse y empieza a afectar a su convivencia. Uno de los mayores bloqueos está en el apego de Marina a los objetos, que no consigue desprenderse de nada, y en la falta de espacio y organización común.

Aunque hasta ahora han vivido como estudiantes, sienten que ha llegado el momento de empezar a convivir como adultos. Con la llegada de Inés Hernand y su equipo -y el apoyo de Betty, la madre de Iker- arranca una transformación para poner orden en la casa y en sus vidas. Entre música, emociones y decisiones difíciles, los tres amigos aprenderán a ganar espacio y calma.

Así queda la programación de La 1 este jueves: