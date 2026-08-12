'Sueños de Libertad', avance del capítulo 625 del jueves 13 de agosto: la confesión de un crimen y el plantón de Gabriel

'Sueños de libertad' ya se ha marchado de vacaciones tras concluir el rodaje de la tercera temporada. Pero a la serie le queda mucho por delante en Antena 3 y de hecho atraviesa tramas cruciales con la vuelta de Bianca, las consecuencias del testamento de Pelayo, la derrota de Gabriel ante los De La Reina y el vuelco en la relación de Andrés y Valentina.

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Andrés y Valentina se despiertan felices tras pasar la noche juntos y haber dado un paso más allá en su relación. Por su lado, Mabel se mosquea con Salva por su comportamiento durante la cena, y explota contra él en la cantina por no haber sido capaz de decirle antes que no le hacía ilusión la idea de montar un restaurante. La tensión entre ellos va a más confirmándose que las cosas en la pareja no van bien.

Otra pareja que intenta recomponer sus problemas es la de Marta y Fina. La De La Reina le confiesa que le impactó descubrir que Bianca va a pasar tiempo en su casa y le hace una propuesta a Fina sobre el dinero de Pelayo: donar todo a una asociación que ayude a personas enfermas sin recursos. Una idea que parece convencer a la fotógrafa, pues considera que es muy generosa.

Miguel acude a visitar a Claudia para comprobar que el tratamiento contra la neumonía está haciendo efecto. Tras ello, el doctor comparte con Nieves su encuentro con la dependienta y ella le hace reflexionar sobre su ruptura. Es entonces cuando Miguel se da cuenta de que su ruptura con Claudia ha provocado sufrimiento en ambos. Paralelamente, Mabel comparte con su padre la decepción con su pareja y Pablo intercede para que ambos puedan resolver sus diferencias.

En la fábrica, Andrés y Gabriel vuelven a tener un desencuentro y ambos se acusan de ser pelotas de Hugo Brossard. Posteriormente, Andrés se comporta con Julia como el padre que nunca tuvo. Lo que nadie espera es que Gabriel ha decidido finalmente cancelar sus planes con Beatriz y acudir a la actuación de la niña. Una decisión de última hora que provoca que Beatriz se enfurezca con Gabriel.

Tasio le pide perdón a Paula por haber pagado con ella sus frustraciones y termina haciéndole una peligrosa confesión que puede traerle problemas. Así, Tasio le confiesa que Antoine Brossard murió por su culpa por haberle quitado el pastillero, dejando en shock a la dependienta, que no sabe cómo reaccionar ante la confesión de un crimen.

Paula y Tasio en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', tras la petición de Manuela y ante el empeoramiento de Claudia, Miguel acudía a examinarla y tras ver todos los síntomas terminaba diagnosticando que padece una neumonía. En la fábrica, se organizaba el homenaje a Antoine Brossard y Tasio intentaba librarse de estar presente, pues le siguen reconcomiendo las culpas por la muerte del francés, pero Gabriel le obligaba a quedarse. Y Andrés llegaba con una buena noticia, ya que ha logrado alcanzar un acuerdo con el proveedor de esencias para mantener los precios a cambio de un contrato de exclusividad.

Fina no podía ocultar ante Bianca su decepción con Marta por la actitud que está teniendo con el tema de la herencia de Pelayo y, para complacerla, la argentina compartía con ella un dulce de leche produciéndose un momento de gran complicidad hasta el punto de estar al borde de besarse. Por si fuera poco, después, Marta se celaba de la relación de Bianca con Digna al comprobar lo bien que se llevan.

Valentina acudía al dispensario para hablar con Nieves y le confesaba que la historia que le contó de una amiga con traumas con los hombres pertenecía a ella. La enfermera le recomendaba que pase una noche con Andrés, sin ir más allá, para conseguir poco a poco confianza en él. Mientras, Tasio se refugiaba en el alcohol por los remordimientos que tiene por la muerte de Brossard y Paula trataba de apoyarle, pero él reaccionaba con frialdad hacia ella.

Eduardo compartía con Manuela que Roque sigue sin querer verle. Mientras, Damián abroncaba al chófer por haberle dejado tirado con la reunión con Floral aunque decide darle una nueva oportunidad. Por otro lado, Gabriel trataba de ganarse el perdón de Julia por no acudir a su actuación.

Digna invitaba a Valentina a cenar a su casa y ella aceptaba para pasar así la noche con Andrés, siguiendo los consejos de Nieves. Por último, los Salazar celebraban una cena familiar para hablar sobre los detalles del restaurante que van a montar Mabel y Salva. Sin embargo, todo se torcía cuando el dueño de la cantina confiesa que no está preparado para poder llevar a cabo un negocio de tal calibre.