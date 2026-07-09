'Sueños de Libertad' suspende sus grabaciones varios meses y sus actores avisan sobre el futuro de su emisión en Antena 3

Con el mes de julio ya empezado, 'Sueños de libertad' ha paralizado temporalmente sus grabaciones. La serie de sobremesa, que sigue siendo la ficción más vista de la temporada y de toda la televisión, hace un paréntesis en su rodaje. Un parón que será de varios meses como ya es habitual.

Hace unos días, la actriz Beatriz Bergamín, que ejerce de coach de los actores de 'Sueños de libertad', compartía unas imágenes del final del rodaje de la serie producida por Diagonal TV y de como todo el equipo se despidió para tomarse un merecido descanso tras una larga temporada de trabajo.

"Graciasssss a tod@s de corazón. Graciasssss a todos los actores y actrices que se han dejado la piel (y la memoria). Graciasssss a todo el EQUIPO en todos y cada uno de los departamentos. Por el esfuerzo, la entrega, la ilusión y por supuesto, el talento. ¡Equipo!", escribía en su cuenta de Instagram compartiendo imágenes junto a Oriol Tarrasón y Dani Tatay así como con todo el conjunto de trabajadores que participan en la ficción de diferentes departamentos.

Por ahora no hay confirmación oficial de cuándo retomarán las grabaciones de 'Sueños de libertad', no obstante el pasado año el equipo descansó hasta cuatro meses pues el rodaje no se retomó hasta octubre-noviembre. Y es que es el modus operandi habitual de la productora pues el ritmo de trabajo es frenético. Así, se trabaja mucho a lo largo del año para luego dejar que el equipo tanto técnico como artístico puedan disfrutar después de varios meses de vacaciones.

Cabe decir que el parón en las grabaciones de 'Sueños de libertad' no afectará para nada a su emisión en las tardes de Antena 3. Así, la cadena de Atresmedia mantendrá la ficción durante todo el verano en las sobremesas pues cuentan con una nevera extensa de capítulos para poder emitir con total normalidad.

De hecho, la tercera temporada de 'Sueños de libertad' contará con 250 episodios y hasta ahora se han ofrecido 122 de la misma. De modo, que la actual tanda de episodios llegará hasta el próximo mes de enero. Será entonces cuando Antena 3 estrene la cuarta temporada de la serie, cuyo rodaje comenzará previsiblemente en octubre con nuevas incorporaciones como ya sucediera en la tercera.

Por otro lado, Isabel Moreno, la actriz que interpreta a Claudia también compartía hace unos días diferentes imágenes junto a sus compañeros para despedirse antes de disfrutar del verano. "Un año más junto a esta gente guapa", reconoce la intérprete antes de mostrar un arsenal de fotografías con sus compañeros tanto actores como del equipo técnico. "Que no haya una foto juntas me incomoda y me irrita…😂 Feliz verano amor!!", le responde Xenia Tostado, la actriz que da vida a Beatriz.

También Oriol Tarrasón se despedía a través de los storys de Instagram. "Última secuencia de la temporada. El mal se va de vacaciones", ironizaba el actor que da vida a Gabriel, el gran villano de la ficción. Y Amanda Cárdenas, la joven actriz que interpreta a la pequeña Julia también compartió imágenes de la fiesta de final de rodaje junto a todo el equipo de la ficción.