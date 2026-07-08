RTVE avanza el terremoto de 'Valle Salvaje' en los próximos capítulos: Un nuevo personaje, explota una gran verdad y una inesperada alianza

Después de que en este último mes, 'Valle Salvaje' esté viendo alterada su emisión por culpa de la visita del Papa primero y posteriormente por el Mundial, TVE ha sorprendido al lanzar un tráiler con el avance de algunas de las tramas más explosivas que veremos en la serie producida por Bambú Producciones durante este verano.

Así, para contentar a los fans de la serie protagonizada por Loren Mairena y Marco Pernas, la cadena ha compartido un extenso avance con imágenes de lo que veremos durante los meses de julio y agosto en la ficción. Algunas tramas que supondrán un antes y un después con grandes giros.

Una de las grandes novedades de la cuarta temporada de 'Valle Salvaje', que La 1 estrenó sin grandes alardes a finales del mes de mayo, es la aparición de un nuevo galán en la serie. Un nuevo personaje que está llamado a ser el nuevo amor de Bárbara (Emma Guilera), que podría así volver a ilusionarse con un chico después del desengaño amoroso que se llevó con Leonardo (Julen Katzy) después de que se casara con su amiga Irene (Marina Sabadell).

Y es que Bárbara se quedará prendada de un joven en un baile en la corte. Será allí cuando revivamos quizás la historia de lo que pasó en el comienzo de la serie entre Adriana y Rafael cuando ambos se enamoraron a primera vista. ¿Pero quién es este misterioso joven? Por ahora, solo sabemos que se llama Genaro Salazar de Villalobos.

Por otro lado, parece que el triángulo entre Alejo (Mateo Jalón), Braulio (Manuel Gareno) y Manuela (Lydia Pavón) seguirá en auge. Y es que la hija de don Hernando de Guzmán ha decidido dar el paso y confesar su amor por el Gálvez de Aguirre al besar a Alejo. Un beso que dejará a su primo Braulio completamente desolado pues está enamorado de la joven y sigue con su intento de conquistarla. ¿Qué pasará entre ellos tres?

Asimismo, queda la duda de qué puede suponer el beso de Manuela a Alejo en la relación del Gálvez de Aguirre y Luisa. ¿Y cómo reaccionará Enriqueta después del plan que ha ideado con su hijo para que se pueda arrejuntar con la hija del marqués?

No obstante, si en algo está centrada Luisa (Loren Mairena) en estas últimas semanas es en la trama de los bebés robado y la verdadera identidad de María y el paradero del hijo de Adriana y Rafael. Precisamente, el duque acudirá al mercado y se confesará con Rosalía (Beatriz Reina). ¿Qué pasará entre ellos dos? ¿Descubrirá por fin Rafael quién es ella? Mientras, Luisa volverá a la cabaña de las parteras para tratar de dar con toda la verdad, mientras Petra y Pura insisten en impedir que la doncella descubra todos los secretos sobre el hijo de Adriana.

Pero si hay una trama que dará que hablar en las próximas semanas en 'Valle Salvaje' es la nueva alianza entre Victoria (Sabela Arán) y Mercedes (Miren Arrieta). Y es que en este tráiler vemos a las dos enemigas unidas en plena noche con un plan clandestino. Las dos encapuchadas arrastran un carromato en plena noche. ¿Qué secreto guardan?