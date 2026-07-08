Tras faltar a su cita con la audiencia tanto el lunes como el martes, 'Valle Salvaje' regresaba este miércoles a la parrilla de tarde de La 1 con la emisión del capítulo 443. Asimismo, pese a lo anunciado previamente, la ficción también vivirá un parón el viernes por culpa del previo del partido entre España y Bélgica del Mundial.

En el capítulo de 'Valle Salvaje' de este jueves, Don Aurelio le entrega las actas con su sentencia tanto a José Luis como a Victoria y deja a todos boquiabiertos con su veredicto pues nadie lo esperaba. Mientras, Victoria trata de saber si Benigna ha cumplido con su obligación de malograr el embarazo de Matilde.

Braulio se confiesa con Alejo asegurando que se va a retirar de la lucha por el amor de Manuela tras comprobar que la joven bebe los vientos por su primo y no por él.

Atanasio informa a Pepa de que van a poder disponer de la capilla de la casa grande el día y la hora en la que decidan casarse. Tras descubrirlo, la doncella se encara con Francisco por tomar decisiones sobre su boda sin consultarle.

Por su parte, Dámaso avisa a don Hernando de que no le asustan sus amenazas y el marqués le deja claro que brindará sobre su tumba. Y paralelamente, Dámaso le asegura a Victoria que su amor siempre será eterno

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Dámaso aseguraba que va a hacer todo lo posible para que Victoria no caiga en manos del obispo y le dejaba claro a Mercedes que son ellos quienes tienen que acabar con ella y darle el golpe de gracia.

José Luis compartía con Rafael sus dudas al no entender por qué defiende ahora a Victoria después de que siempre la acusara de no tratar bien a Adriana.

Manuela le proponía a Alejo que cabalgue con ella después de haber invitado a Braulio pero no poder acudir por no disponer de ningún caballo. Mientras, Francisco insistía a Martín con que lea unas palabras en su boda con Pepa y poder pasar página y poder empezar de nuevo su amistad.

La desaparición de María alertaba a Alejo y Rafael y no dudaban en preguntarle a Luisa por el paradero de la pequeña después de que Rosalía se la haya llevado.