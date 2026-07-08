'La Revuelta' anuncia un cambio histórico: Se desplazará a una nueva ubicación en su próxima temporada en RTVE

Tras poner fin a la entrevista con Jon Sistiaga, David Broncano ha dado paso a la habitual sección de Jorge Ponce desde la calle sin desvelar el importante anuncio que llegaría a continuación. El reportero de 'La Revuelta' ha sido el encargado de comunicar al público este martes que el programa de TVE cambiará de ubicación para su próxima temporada, despidiéndose de las inmediaciones de Gran Vía que el malagueño suele recorrer entrevistando a gente.

"Esto es la última calle de verdad, porque el año que viene nos vamos al Teatro Albéniz", ha explicado Jorge Ponce desde Gran Vía durante su conexión con David Broncano. "Esta es la última vez que me pinto los labios gratis en la tienda esta de aquí", bromeaba el reportero pintándose los labios en un establecimiento, para después repartir bizcocho entre los transeúntes y terminar bailando con algunos espontáneos entre otras últimas locuras que han marcado su última sección de la temporada.

Jorge Ponce se despide de la Gran Vía y anuncia que 'La Revuelta' cambiará de teatro en su próxima temporada en TVE

Con la renovación de 'La Revuelta' hasta 2028 en RTVE, la corporación ha tomado partido para ampliar el aforo habitual de asistentes que el humorista recibe en cada emisión. Y esa determinación ha pasado por un importante cambio: abandonar el Teatro Príncipe de Gran Vía, enclave histórico del formato que se ha mantenido durante sus dos primeros años en La 1 y al que Broncano y su equipo se mudaron en 2021 en tiempos de 'La Resistencia'.

⚠️ PONCE SE DESPIDE DE LA GRAN VÍA



La temporada que viene nos cambiamos de teatro y esta es la última vez de muchas cosas. Adiós, querida esquina. Nos has regalado una cantidad increíble de personajes ❤️ #LaRevuelta @jponcerivero pic.twitter.com/aVbg4JrFt6 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) July 7, 2026

Ahora, el espacio de entrevistas se muda al céntrico teatro Albéniz, que en lugar de conectar directamente con la Gran Vía como su actual ubicación se encuentra detrás de la Puerta del Sol, en la calle Paz. Así, el programa de David Broncano pasa de un aforo de 600 a 900 butacas, con un cambio de localización que se realizará tras las vacaciones de verano del equipo, cuando arranquen su tercera temporada en Televisión Española el próximo septiembre.

Cabe recordar que RTVE ha renovado 'La Revuelta' con una inversión de un máximo de 31,5 millones de euros. Esto supone un gasto de 15,75 millones de euros por temporada, 1,75 millones más por cada una que los 14 millones que han costado sus dos primeras temporadas en la televisión pública. Por lo que, habrá que esperar para conocer cómo es el nuevo escenario y ubicación de David Broncano en su nueva etapa en TVE.