La respuesta de Manuel Turizo a la pregunta del sexo de Broncano deja a todos en shock en 'La Revuelta'

Manuel Turizo regresó a 'La Revuelta' este lunes tras el el estreno de su último single 'La Guaracha (Oh Oh Oh) junto a Martin White, que más tarde se uniría a la entrevista junto a David Broncano. Así, el cantante ha firmado un reencuentro con el humorista marcado por las anécdotas y risas que ha desembocado finalmente en una respuesta a las preguntas clásicas que ha descolocado al presentador de TVE.

Mucho antes de sincerarse junto a su compañero de canción, que ha irrumpido en el escenario a mitad de la entrevista, en las preguntas más repetidas del programa, el intérprete ha paralizado 'La Revuelta' con un inesperado pronunciamiento sobre uno de los temas de mayor actualidad en nuestro apaís. "He escuchado la historia de Zapatero más o menos estos días, ¿al tipo le encontraron varios millones en joyas no? al zapatero...", ha comentado.

Manuel Turizo no se corta al confesar a Broncano su activa vida sexual en 'La Revuelta': "Es por salud"

Ha sido entonces cuando David Broncano se ha percatado de que el colombiano no tenía ni idea de que quién es José Luis Rodríguez Zapatero. "¿Pero sabes que no es un zapatero de verdad no?", ha preguntado el presentador entre risas confirmando que Manuel Turizo pensaba que se trataba de un zapatero de profesión. "La gente está un poco tensa pero aún no se sabe lo que ha pasado", ha aclarado entonces el comunicador.

💵 Que Martinwhite está arruinado, dice



Buen truco lo de enseñar una captura de la galería. Ahora en serio 🧐 #LaRevuelta @ManuelTurizoMTZ pic.twitter.com/IgNcuK8VS4 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) July 6, 2026

"Yo pensé que era un zapatero, yo no tenía ni idea", reconocía el invitado entre risas mientras su compañero parecía no estar entendiendo el revuelo generalizado entre el público o la aclaración lanzada por el conductor de 'La Revuelta'. "Yo escuché eso, que un zapatero tenía dos millones de dólares. Por eso uno no puede andar escuchando chismes", reconocía el cantante antes de someterse a las preguntas clásicas del programa.

Y si bien en la pregunta del dinero y el patrimonio solo Martin White se ha atrevido a mostrar su cuenta bancaria desde su teléfono móvil con 700 pesos, Manuel Turizo no ha tenido problema en sincerarse largo y tendido sobre su activa vida sexual. Sin embargo, ha sido la respuesta de su compañero la que más ha alarmado a Broncano. "Todos los días me marco cinco puntos o tres, pero hay veces que no hay tiempo, pero ponle tres diarios", confesaba el compañero de Turizo.

"No sé si creérmelo", ha confesado el presentador de 'La Revuelta' desatando las risas en plato y haciendo un inciso para valorar si el cantante le estaba engañando o era un dato real. "Vamos a dejarlo en tres", aseguraba Martin White dejando al humorista completamente anonadado ante su elevado número mensual.

Pero Manuel Turizo tampoco se ha quedado atrás. "Yo por ejemplo es que cuando estoy con mi mujer al lado mínimo uno al día si se puede", ha asegurado el colombiano. "Todos los días tampoco tiene que ser, tampoco hay que forzarlo", apuntaba ante la preocupación del comunicador. "Pero dicen que si un hombre no eyacula todos los días tienes más probabilidad de tener cáncer de próstata. Muchachos cuídense que es por salud", ha añadido finalmente el intérprete entre risas del público.