Terremoto en la programación de RTVE: Anuncia hoy la retirada total de 'Directo al grano' con Marta Flich y Gonzalo Miró

Si el Mundial de Fútbol ha trastocado toda la programación diaria de La 1, llegan otros dos eventos que provocarán cambios en la parrilla de la cadena pública como son los San Fermines, que afectarán a 'La Hora de La 1', y el Tour de Francia, que conllevará que 'Directo al grano' sufra continuos cambios en su emisión.

Y es que si este lunes el programa que presentan Marta Flich y Gonzalo Miró ya ha sufrido un cambio en su emisión por culpa del ciclismo pasando a ofrecerse entre las 17:15 y las 18:30 aprovechando también la cancelación de 'Valle Salvaje' por el Mundial, el martes el programa desaparecerá directamente de la programación.

Así, este martes, La 1 ofrecerá entre las 15:50 y las 17:45 horas el final de la cuarta etapa del Tour de Francia entre Carcasone y Foix ocupando completamente el horario habitual de 'Directo al grano'. Una cancelación que se sumará a la de 'Valle Salvaje', 'La Promesa' y 'Malas Lenguas' por el Mundial.

Y es que justo después del Tour de Francia, La 1 emitirá este martes el partido de octavos de final del Mundial entre Argentina y Egipto con un mini previo a las 17:45 horas enlazando así las dos retransmisiones deportivas confirmando la gran apuesta de TVE este verano por los deportes en su parrilla.

Habrá que esperar para seguir viendo cómo afectará la retransmisión del Tour de Francia a 'Directo al grano' el resto de la semana pues cada día RTVE apostará por una estrategia diferente pues algunos días optará por trasladar el final de cada etapa a La 2 en lugar de en La 1. Es lo que pasará el miércoles pues la quinta etapa entre Lannemezan y Pau se ofrecerá en La 2 entre el 16:15 y las 17:45 horas mientras que La 1 mantendrá el magacín de La Osa Producciones en la cadena junto al regreso de las series.

Así queda la programación de tarde de La 1 este martes 7 de julio:

15:50 horas - Tour de Francia 2026. 4ª etapa: Carcassone-Foix

17:45 horas - Copa del Mundo FIFA 2026 (previo)

18:00 horas - Copa del Mundo FIFA 2026 1/8 Final: Argentina-Egipto

20:00 horas - 'Camino a Nueva York'

20:25 horas - 'Aquí la tierra'

Así queda la programación de tarde de La 1 del miércoles 8 de julio:

15:50 horas - 'Directo al grano'

17:45 horas - 'Valle Salvaje'

18:35 horas - 'La Promesa'

19:35 horas - 'Malas Lenguas'

20:25 horas - 'Aquí la tierra'

Y así queda la programación de La 2 del miércoles 8 de julio: