'Valle Salvaje', 'La Promesa', 'Malas Lenguas' y 'Aquí la Tierra' desaparecerán al completo de la parrilla de La 1 de RTVE hoy lunes

El España-Portugal de octavos de final, un duelo de gigantes, estará precedido por un programa especial titulado 'Camino a Nueva York', sede de la gran final del Mundial 2026, que arrancará a las 18:30 horas. Esto supondrá la caída en bloque de las dos ficciones diarias de La 1, 'Valle Salvaje' y 'La Promesa', y de los magacines que le suceden, 'Malas Lenguas' y 'Aquí la Tierra'.

En realidad, el partido está fijado para las 21:00 horas. Sin embargo, ante un choque de tal envergadura, en el que La Roja se jugará su pase a cuartos de final frente a la Portugal de Cristiano Ronaldo, la cadena pública ha decidido repetir el mismo esquema del pasado jueves con el España-Austria y ofrecer un espacio previo de dos horas y media para arropar un acontecimiento que, sin duda, paralizará el país.

Además, esta no será la única cita deportiva en La 1 de RTVE en la jornada de este lunes 6 de julio. En sobremesa, tras la primera edición del 'Telediario' y 'Teledeporte directo al Mundial', el bloque deportivo que actualiza la última hora sobre el campeonato intercontinental, el canal emitirá el Tour de Francia; desde las 15:50 hasta las 17:05 horas. Por tanto, esto significará un cambio de franja de emisión para 'Directo al Grano'.

El formato, presentado por Marta Flich y Gonzalo Miró, mantendrá su presencia en parrilla, pero se verá relegado a las 17:05 horas y se extenderá hasta las 18:30 horas -según indica TVE en su guía de programación- en detrimento de 'Valle Salvaje'. En ese instante, 'Directo al Grano' cederá el relevo a dicho previo al partido, que ocupará el hueco de 'La Promesa', de Jesús Cintora y del programa divulgativo 'Aquí la Tierra'. Todos estos espacios regulares del daytime de La 1 desaparecerán en su totalidad este lunes.

El encuentro entre la selección española y la portuguesa dará comienzo a las 21:00 horas (si la meteorología no lo impide) y concluirá al filo de las 23:00 horas en caso de no recurrir a la prórroga o a la tanda de penaltis. Si es así y todo se resuelve en los 90' reglamentarios, La 1 de RTVE retomará su oferta de entretenimiento propia con 'La Revuelta' de David Broncano, que saltará al prime time y abandonará el access este día como consecuencia también del Mundial.

Así queda la programación vespertina de La 1 de TVE este lunes: