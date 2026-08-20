'La Promesa', avance del capítulo del viernes 21 de agosto: la huida de Manuel y Julieta y un gran órdago en RTVE

En el próximo capítulo de 'La Promesa', de este viernes 21 de agosto, Petra cuenta a Pía que ella misma provocó que mandaran a Tomasa a trabajar con los Buenaventura, pero… ¡aún oculta algo más grave! Pía intercede ahora por María Fernández ante Carlo para que la entienda y puedan reconciliarse.

Manuel y Julieta llegan al lugar de su escapada. Ella se siente mal por la situación; él solo quiere que se evada de sus problemas. María y Carlo tienen un acercamiento, pero acaban reprochándose mutuamente que terminaran juntos de manera fortuita.

Cristóbal y Teresa se enzarzan con Julio por su rigidez con las cocineras. Tomasa les informa de que, finalmente, no se van. La guerra contra las cocineras se recrudece y Leocadia recrimina a Cristóbal los desajustes en la casa. Él los atribuye a la maldad de los nuevos, pero a ella le da igual. Jacobo lanza un órdago: pretende llamar a toda la familia y contarles cómo Martina y Adriano lo han traicionado.

Manuel ha reservado dos habitaciones en el hotel, solo desea que Julieta descanse. Conmovida, Julieta lo besa apasionadamente. ¡Es una escapada mágica!

Resumen de 'La Promesa' del capítulo 888 emitido este jueves 20 de agosto

En el último capítulo de 'La Promesa', Curro leía la carta del rey: es la ratificación oficial del condado de Linaja, pero eso no es todo. Pero además recibía una noticia más que cambiará su vida para siempre. Julio seguía presionando a las cocineras. Ellas, que no pueden más con la situación, sentían verdadero alivio cuando se enteraban de que se van.

Manuel tiene planes para Julieta mientras Ciro está de viaje: fingirá que se marchan a lugares distintos para escaparse juntos. María intentaba explicarle a Carlo lo del beso con Samuel, pero él no atendía a razones. Martina y Adriano intentaban apaciguar a Jacobo, pero él seguía enfadado y no aceptaba sus excusas.

Pía insistía en saber qué le ocurría a Petra con su hermana. La señora Arcos rompía a llorar y confesaba que le hizo a Tomasa algo horrible, de lo peor que se le podía hacer a una hermana, y que en el fondo aún esperaba ganarse su perdón. Pía intuía que lo peor está por contar.