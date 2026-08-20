'Valle Salvaje', avance del capítulo 470 del viernes 21 de agosto: una verdad devastadora para Rafael en RTVE

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Matilde le deja claro a Nicolás que Enriqueta no se quiere quedar con su negocio de las colonias y que lo único que está intentando es ayudarles para que todo sea próspero. Y Atanasio también se enfrenta con su amigo.

Dámaso se atreve a preguntarle a José Luis si no sabe lo que está pasando en su casa y que es la única persona que no sabe quién está detrás de los contratos que ha firmado Rafael y que supuestamente les van a sacar de la ruina.

Francisco asegura a su padre que sabe que no le está diciendo la verdad sobre su estado de salud y que no quiere hablar con él de ello para no preocuparle.

Don Hernando no duda en preguntarle directamente a Alejo por qué está sucediendo entre él y su hija y el Gálvez de Aguirre le asegura que no está pasando nada y que en todo caso no tiene que justificarse ante él y el marqués le exige una respuesta.

Tras ello, Alejo le dice a Manuela que no puede marcharse por responsabilidad con su hermano y Manuela le pregunta qué ocurre con su relación.

Rosalía les pregunta a Bárbara y Luisa si han tomado una decisión sobre revelar la verdad sobre que ella es la madre de María y el robo de los bebés y Bárbara le confiesa que están estudiando cómo hacerlo pero le piden paciencia. Pero ella no aguanta más y decide hablar con Rafael para revelarle una verdad devastadora.

Mercedes y Victoria se presentan en casa de las parteras tras saber por boca de Luisa y Bárbara toda la verdad sobre el robo de los bebés y Pura y Petra aceptan que su destino está sellado. Paralelamente, Victoria encara a Dámaso y le pregunta por lo que sabe sobre el hijo de Adriana y Rafael y él se hace el sorprendido.

Rosalía en 'Valle Salvaje'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Dámaso amenazaba a don Juan con hacer todo lo posible para que no pueda vender una hogaza de pan en lo que le queda de vida sino le cuenta quién fue la persona que negoció en nombre de los Gálvez de Aguirre el encargo del trigo.

Paralelamente, Mercedes le dejaba claro a Dámaso que su desfachatez no deja de sorprenderla y él le confesaba que no entiende su actitud hacia él en los últimos días y ella le recordaba que le amenazó de muerte. Mientras, Rafael le preguntaba a Rosalía si cree que es un buen duque.

Manuela citaba a Braulio y no dudaba en darle un tortazo después de haber hablado con su padre sobre su relación con Alejo. Por su parte, Enriqueta advertía a José Luis con que sabe muchos secretos suyos y de otros miembros de la familia y que recuperar el título no lo librará de su deuda.

Bárbara le confesaba a Mercedes que tienen escondido a un bebé en su alcoba y se sorprende al saber que Victoria lo sabía y no le había comunicado nada. Pero además Luisa iba más allá y le confesaba quién es esa criatura. Y es que tanto Luisa como Bárbara quieren actuar rápido sabiendo el peligro que representa Dámaso y por ello no dudaban en pedirles ayuda tanto a Mercedes como a Victoria.