Silvia Intxaurrondo aprovecha el lío con la nueva casa de Ayuso para dar la puntilla a la polémica del ático en TVE

La polémica en torno al ático de lujo que compró la Comunidad de Madrid no cesa. Y más ahora que hemos sabido que Isabel Díaz Ayuso ha dejado de vivir en el ático de su pareja, Alberto González Amador, con quién podría haber roto, para trasladarse a una casa en una urbanización en Puerta de Hierro. Un asunto que ha llevado a Silvia Intxaurrondo a soltar nuevos dardos a la presidenta de la CAM en 'La hora de La 1'.

"Después de la polémica política que se ha montado por el pisazo que le ha comprado de tapadillo el gobierno madrileño a Isabel Díaz Ayuso, la presidenta se muda", ha empezado señalando sin contenerse la presentadora. Tras ello, la reportera María Álvarez ha explicado cómo la líder del PP en Madrid se ha mudado a una urbanización en Puerta de Hierro. "Estamos hablando de un barrio caro en una ciudad carísima, a un piso grande con piscina y con garaje", ha recalcado la reportera.

Ayuso se muda a Puerta de Hierro https://t.co/gQqRzK0bem #LaHora20A pic.twitter.com/mLpr0dh3Gp — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) August 20, 2026

Tras tirar de hemeroteca con todas las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso y su consejero al ser preguntados por el polémico ático, el programa de Silvia Intxaurrondo ha abierto debate sobre esta mudanza de la presidenta de la CAM tras hablar también con Marta Monforte sobre cuál es la posición del PP y de Núñez Feijóo en todo este asunto. "Igual a río revuelto, ganancia de pescadores dentro del mismo partido", ha soltado la presentadora al respecto.

Justo después, ha sido Mariano Alonso el que ha querido defender que donde viva Isabel Díaz Ayuso de forma privada no le interesa. "A mí donde viva la presidenta de la Comunidad de Madrid privadamente me da exactamente igual, si el barrio es acomodado o menos acomodado y si el piso mide 120 o 130 metros cuadrados. Tiene un sueldo de seis dígitos y puede pagarlo. Quizás si hubiésemos empezado por ahí nos habríamos evitado todo lo que está sucediendo este verano", ha expuesto el periodista.

"El caso Mariano es que le compró la comunidad de Madrid un piso, que ella se lo alquile por supuesto que faltaba más", le ha recordado entonces Silvia Intxaurrondo. "Es lo que digo que nos hubiésemos ahorrado un episodio con declaraciones contradictorias y desde luego que la presidencia de la Comunidad de Madrid no tiene ningún sentido que tenga una residencia oficial porque es una comunidad uniprovencial, la sede está en la Puerta del Sol y por tanto lo que faltan son explicaciones", ha añadido el tertuliano.

Silvia Intxaurrondo, clara y rotunda contra el PP: "Que no se cachondeen de nosotros"

Después, María Álvarez desde la Puerta del Sol ha aseverado que en el PP de Madrid "están enfadados y les parece increíble que se diga donde se muda la presidenta y que no entienden que eso sea noticia". "Además dicen que esto sirve para demostrar que ellos siempre tuvieron razón y que la compra del ático nunca fue para uso para vivienda de la presidenta y que siempre fue para lo que defendieron desde el primer momento, para oficinas", ha añadido la reportera.

"No, si para oficinas no podía ser. Es que para oficinas era imposible que fuera, solo podía tener uso residencial. Mira que les digo que no se cachondeen de nosotros. Si la pregunta sigue siendo la misma, ¿para qué se gastaron seis millones trescientos mil euros en ese pisazo? Si era para Isabel Díaz Ayuso, ¿por qué? Si es que hasta que no se resuelva esta pregunta...", ha sentenciado Silvia Intxaurrondo.