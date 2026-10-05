Cambio de cromos entre Jorge Javier y Sandra Barneda: 'Supervivientes All Stars' trastoca su equipo de presentadores esta semana

'Supervivientes All Stars' vivirá un cambio muy importante en su estructura habitual de las galas esta semana. Hasta ahora, Jorge Javier Vázquez se ha hecho cargo de las galas de los jueves así como de 'Tierra de Nadie' los martes mientras que Sandra Barneda es la encargada de conducir la entrega de los domingos denominada como 'Conexión Honduras'.

Sin embargo, esta semana, se producirá una reestructuración de las galas y de los presentadores, tal y como ha avanzado Mediaset. Así, Jorge Javier Vázquez presentará el jueves y excepcionalmente la gala de 'Conexión Honduras' del domingo mientras que Sandra Barneda se pondrá al frente de 'Tierra de Nadie' el martes.

De esta manera, la presentadora que condujo este domingo la cuarta entrega de 'Conexión Honduras' será la encargada de presentar este martes la entrega en la que se producirá la salvación de algunos de los nominados mientras que Jorge Javier Vázquez conducirá por primera vez la entrega del domingo 11 de octubre.

Se trata de un cambio motivado por la vida personal de Sandra Barneda pues la presentadora se casa este sábado con su pareja Pascalle Paerel. Un enlace que tendrá lugar en la playa, aunque por ahora se desconoce el lugar exacto en el que se realizará la ceremonia de la catalana junto a su novia.

Debido a este motivo, Mediaset ha optado por intercambiar los días de los presentadores para que Sandra Barneda pueda disponer del domingo libre para seguir disfrutando de su boda y de unos días junto a su mujer antes de volver a ponerse al frente del programa el domingo 18 de octubre.

Una ceremonia de salvación múltiple este martes en 'Supervivientes All Stars'

Más allá del cambio de presentadores, este martes 'Supervivientes All Stars: Tierra de Nadie' contará con una salvación múltiple de los nominados pues cabe recordar que la lista aumentó con la nominación disciplinaria de María Jesús Ruiz e Ivana Icardi por el robo en la cabaña del equipo del reality junto a Arkano, Omar Sánchez, Chiqui y Yola Berrocal, que ya estaban nominados.

Las consecuencias del histórico asalto por parte del equipo Luna, con imágenes inéditas de lo sucedido y de su fuerte enfrentamiento con el equipo Sol tras la última gala por las críticas recibidas a raíz de su reprobable acción, centrarán buena parte de la atención de La Palapita, que volverá a reunir a todos los supervivientes. Además, los capitanes elegirán al mejor y peor superviviente, con sus respectivas recompensas y penitencias.

En el juego de recompensa grupal, cada equipo tendrá que elegir a un integrante para introducirse dentro de una gran jaula esférica mientras sus compañeros, a ciegas, la empujan a lo largo de un circuito lleno de obstáculos. El objetivo del superviviente que se encuentra dentro de esta gran bola giratoria no será solo guiarla a partir de las indicaciones que dé a sus compañeros, sino también conseguir que cada uno de ellos coja una bandera de las que encontrarán en el recorrido. El equipo que antes lleve la esfera y todas las banderas hasta la posición final ganará la recompensa.