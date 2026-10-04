'El Chiringuito' cancela hoy su emisión en Cuatro y desaparece de la parrilla dominical por segunda semana consecutiva

Por segunda semana consecutiva, 'El Chiringuito' de Josep Pedrerol no se emitirá este domingo en la noche de Cuatro. Así lo ha confirmado el programa a través de sus perfiles oficiales en redes sociales para advertir a sus espectadores.

Esta suspensión entraría dentro del parón que ha decidido hacer la tertulia deportiva de Mediaset debido al descanso de las competiciones reinas, LaLiga y la Champions, que han interrumpido su ritmo ante la UEFA Nations League.

El torneo continental, en el que España juega como campeona del Mundo, ha copado la actualidad futbolística y ha alterado drásticamente los calendarios de LaLiga y la Champions. Por eso, 'El Chiringuito' ha modificado también su esquema de emisión.

Con todo, este será el segundo domingo en el que Cuatro no acogerá a Pedrerol y a su nutrido elenco de colaboradores. Su hueco lo ocupará una redifusión de 'Cuarto Milenio' con Iker Jiménez como ya sucedió el pasado 27 de septiembre.

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📺🍿 A las 12 de la noche en ENERGY.



❌ Esta noche NO hay programa. pic.twitter.com/bwvvnKS5GJ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 4, 2026

Eso sí, 'El Chiringuito' volverá con absoluta normalidad este lunes 5 de octubre a partir de las 00:00 horas en Energy, donde conservará su espacio toda la semana, de lunes a jueves, sin cambio alguno.

Esta supresión del formato en la noche dominical de Cuatro coincide con la eliminación de las reposiciones en la mañana del canal secundario de Mediaset. No han cumplido las expectativas en audiencias y han sido retiradas justo esta semana.