Entrevista con Luján Argüelles, rostro de La Séptima, confirma cómo se fraguó su fichaje: "Yo no he salido de Mediaset"

Luján Argüelles es uno de los nueve rostros con los que La Séptima prepara su desembarco en la TDT el próximo 5 de noviembre. La nueva cadena impulsada por José Miguel Contreras nace con la intención de construir una televisión pegada a la actualidad, el directo y las nuevas formas de consumo, combinando periodistas y presentadores de distintos perfiles. Entre ellos estará la asturiana, que afronta una nueva etapa profesional después de años vinculada a Mediaset y que asegura que su antigua cadena seguirá siendo siempre "mi casa".

En conversación con El Televisero durante el FesTVal de Vitoria-Gasteiz, Argüelles explica que su incorporación a La Séptima fue fruto de una conversación que fue creciendo "poco a poco, a fuego lento" con José Miguel Contreras, a quien conoce desde hace años. La presentadora tendrá su propio espacio durante las mañanas del fin de semana y resume su intención con una idea tan amplia como contundente: "Yo quiero hablar de la vida". Un planteamiento que encaja con la filosofía que defiende la nueva cadena, que ya ha presentado una parrilla basada en la actualidad, el análisis, el entretenimiento y el directo.

Uno de los asuntos sobre los que más reflexiona Argüelles es precisamente la transformación del consumo audiovisual y el papel que deben jugar los medios tradicionales en redes sociales. La presentadora considera que la televisión convencional todavía no ha entrado realmente en el territorio digital y reclama que los profesionales de la comunicación ocupen esos espacios para evitar que la información y el entretenimiento queden únicamente en manos de creadores sin formación periodística. Una mirada que conecta con uno de los grandes retos de La Séptima: llevar sus contenidos a televisión, redes y otras pantallas sin perder el carácter profesional de sus contenidos.

Luján Argüelles, formas parte de La Séptima, ¿qué pensaste cuando te contactaron?

Pues fue poco a poco, a fuego lento. Yo conozco a José Miguel desde hace muchos años y en los últimos años nos veíamos más habitualmente por nuestros proyectos, cada uno con los suyos, yo con la productora, él con la suya... A veces comentábamos cosas de la profesión, cómo la veíamos, qué nos parecía. Y así, de repente, un día se abrió la conversación.

¿Cómo fue tu salida de Mediaset? ¿Cómo se tomaron la noticia?

Yo no he salido de Mediaset. Mediaset es mi casa, lo va a ser siempre. Así ha sido mi conversación con Mediaset. Y yo siempre miraré a Mediaset como mi casa y con muchísimo agradecimiento.

¿Qué granito de arena vas a aportar tú a La Séptima? ¿Cómo será tu sección?

Yo quiero hablar de la vida. Creo que la vida es hablar de todo, analizar todo, reflexionar sobre todo, vida, mi temática es vida.

La Séptima va a poner el foco en los nuevos portales de información como pueden ser las redes sociales. ¿Qué va a aportar La Séptima en este aspecto que no hayamos visto ya?

La televisión convencional no ha entrado en el ámbito digital, no ha entrado. Redes no es un medio de comunicación. Las redes no son un medio de comunicación al uso, son un medio de comunicación entre personas. No es un medio de comunicación profesionalizado. Yo creo que los medios de comunicación profesionales estamos en un punto en el que ya tienen que entrar en todos los contenedores para profesionalizar también los contenidos que hay dentro de esos contenedores, porque nos encontramos con la paradoja de que la gente más joven se informa, se entretiene y vive dentro de un contenedor, que es el teléfono móvil, y el teléfono móvil está inmediatamente relacionado con las redes sociales.

Si los medios de comunicación, que son los que manejan el lenguaje audiovisual, los que saben, son profesionales de la comunicación, no entran en ese territorio, la información, el entretenimiento y la comunicación queda en manos de personas con mucha ilusión y probablemente muy dotadas, pero no profesionales, no formadas y preparadas para ejercer esa función. Es como si alguien que colabora en una ONG le permitimos operar a corazón abierto.

¿Cómo esperas que evolucione La Séptima de aquí a un año? ¿Cómo te gustaría volver al año que viene al FesTVal?

Espero que traigamos mucho entusiasmo, una sonrisa enorme, mucha serenidad, entendiendo que la vida es un todo. Porque cuando uno en los tiempos actuales habla de entusiasmo, serenidad, enfocar la vida con una sonrisa... parece que es infantil. Es de parvulitos este discurso y no lo es en ningún caso. La vida es todo, pero la vida es donde pones el foco. Si ponemos el foco constantemente en la polémica, en lo malo, en lo negativo, en el desastre, en el conflicto, solo vamos a poder ver eso. Y desde ahí no podemos avanzar, no podemos evolucionar, no podemos mirar hacia otro lugar y encontrar respuestas. Yo creo que avanzar, crecer, cumplir años es ir buscando respuestas y encontrarlas, no buscando inconvenientes o conflictos o llevando el conflicto en el bolso. Eso es otra cosa. Los seres humanos adultos buscan respuestas, información, análisis y avanzar y crecer.