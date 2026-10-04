'Supervivientes All Stars' evacúa de urgencia a un concursante y avanza un castigo por un robo sin precedentes en la historia del reality

Tras el abandono forzoso de Alma Bollo en su primera semana, 'Supervivientes All Stars' se enfrenta ahora a otra posible salida por razones médicas. Y es que otro de sus concursantes ha tenido que ser evacuado de urgencia tal y como ha avanzado Telecinco este domingo.

Así, según informa la cadena Albert Barranco ha tenido que ser evacuado de la playa y la organización decidirá este domingo si el concursante puede continuar o no en el reality. Por ahora se desconocen los motivos por los que el ex-tronista de 'Mujeres, hombres y viceversa' ha sido apartado del grupo.

Será esta noche en 'Supervivientes All Stars: Conexión Honduras' con Sandra Barneda a partir de las 22:00 horas en Telecinco y media hora antes en Mediaset Infinity con contenido inédito cuando se conozcan todos los detalles de la situación de Barranco y el por qué ha tenido que abandonar la playa.

🔵 #ÚLTIMAHORA | Se ha producido el MAYOR ASALTO DE LA HISTORIA del programa a la caseta del equipo técnico, se vienen consecuencias GRAVES 😡 Además, Barranco ha tenido que ser evacuado 🙏🏻 Todos los datos esta noche domingo a las 22:00h en @telecincoes https://t.co/BjPO3A5hzb — Supervivientes (@Supervivientes) October 4, 2026

'Supervivientes All Stars' prepara una gran sanción por el mayor robo de la historia

Por si fuera poco, la organización de 'Supervivientes All Stars' también prepara un castigo a algunos de los concursantes después de que en las últimas horas se haya producido el mayor asalto de la historia del programa después de que algunos participantes hayan entrado en la caseta técnica del equipo y hayan robado diferentes alimentos.

Ante este hecho sin precedentes según avanza la cadena, los concursantes que hayan participado en dicho asalto recibirán un castigo ejemplar con graves consecuencias para su estancia en la isla. Por las imágenes compartidas ha sido el equipo Luna capitaneado por Marta Peñate el que ha entrado en la zona para el equipo del programa producido por Cuarzo Producciones.

🔵 AVANCE | Se ha producido el MAYOR ASALTO DE LA HISTORIA del programa a la caseta del equipo técnico, se vienen consecuencias GRAVES



🌴 #SVAllStars, esta noche domingo a las 22:00h en #Telecinco, y media hora extra en #MediasetInfinity 📲 https://t.co/Jb2qNeSNWm pic.twitter.com/ijoQffAsAL — Telecinco (@telecincoes) October 4, 2026

Por otro lado, este domingo en 'Conexión Honduras', Arkano, Asraf, Chiqui, Omar y Yola se enfrentarán a 'La liga de los nominados' y el ganador de los dos juegos saldrá de la lista de nominados. Será entonces cuando se abran las votaciones con los cuatro candidatos definitivos para la expulsión del próximo jueves.

Asimismo, los equipos realizarán un nuevo juego de recompensa con con un jugoso premio para los ganadores, que tendrán que someterse a un Dilema de los dioses que pondrá contra las cuerdas a los concursantes. También se volverá a abrir el 'Oráculo de Poseidón' para abordar el distanciamiento entre los supervivientes de zona Sol y la situación de Chiqui, en el punto de mira de sus compañeros, en zona Luna.

Por último, Asraf Beno se enfrentará al Puente de las Emociones de 'Supervivientes All Stars', la dinámica en la que compartirá algunos de los episodios que han marcado su vida junto a Isa Pantoja y todos los conflictos con la familia de su mujer, especialmente con Isabel Pantoja y Kiko Rivera.