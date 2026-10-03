Mediaset cambia la programación de Divinity y lleva 'Supervivientes', 'La Isla de las Tentaciones' y 'First Dates' a sus tardes diarias

Divinity no termina de encontrar su lugar en la TDT. Después de que la cadena de Mediaset presentara su nueva temporada hace unos meses con la intención de reformular su parrilla y centrarse en ficción y en docu-realitys de decoración, ahora el canal vuelve a hacer un cambio radical en su programación diaria recurriendo a los realitys estrella de Telecinco para intentar relanzar sus datos de audiencia.

Tras cerrar septiembre con una media mensual del 1,1% y de haber comenzado octubre con un 1%, Mediaset ha decidido ejecutar algunos cambios en la programación de su cadena femenina para ver si consigue levantar el vuelo y recuperar la audiencia que ha perdido en los últimos tiempos.

Y es que Divinity es actualmente la cadena menos vista del grupo Mediaset junto a Boing. Así, suele ser superada cada día tanto por FDF y Energy como por BeMad demostrando que el resto de canales están bien posicionados mientras que la cadena que está enfocada fundamentalmente en público femenino no encuentra su hueco.

Por ello, Mediaset ha decidido introducir cambios a partir de la próxima semana y recurrir a los realitys de gran éxito en Telecinco para ver si consigue levantar las audiencias de Divinity. De esta manera, a partir del lunes ofrecerá un bloque temático en sus tardes bajo la marca "Reality Lovers", que incluirá la emisión de los resúmenes diarios de 'Supervivientes All Stars', que actualmente solo están disponibles en Mediaset Infinity y con los que se podrá seguir la última hora de lo que ocurra en Honduras.

Después a las 19:00 horas llegará el turno de 'La isla de las tentaciones', que ofrecerá contenido diario del reality que presenta Sandra Barneda tanto con la reposición de las galas que se emiten los lunes y miércoles en Telecinco como con la emisión exclusiva de 'El debate de las tentaciones', que hasta ahora solo se podía ver en la app de Mediaset.

Para terminar, cada tarde Divinity ofrecerá también reposiciones de 'First Dates' entre las 20:30 y las 21:45 horas antes de dar paso a su programación de prime time y antes de que el dating show de Carlos Sobera ofrezca nuevas entregas en el access de Telecinco.

De esta forma, Divinity recupera su apuesta por los realitys después de que a lo largo de su historia ya haya ofrecido resúmenes tanto de 'GH' como de 'Supervivientes'. Unos cambios que supondrán además la desaparición de la serie 'Chicago Fire' de las tardes de la cadena como ha venido haciendo hasta ahora.

Lo último de 'Supervivientes All Stars', 'La isla de las tentaciones' y 'First Dates', a partir de 5 de octubre, de lunes a viernes a las 18:15 horas en Divinityhttps://t.co/WKlu9ma1sn — divinity (@divinity_es) October 2, 2026

Así queda la programación de Divinity el lunes 5 de octubre: