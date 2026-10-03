'Sueños de Libertad', avance del próximo capítulo del lunes 5 de octubre: La amenaza de Gabriel y la pillada de Marta en Antena 3

'Sueños de libertad' sigue sumando nuevas caras a su elenco artístico tras la incorporación de Almagro San Miguel como Hugo Brossard y David Janer como José Manuel García Fuentes, un arquitecto amigo de los Salazar que llega a la colonia para poner en marcha el plan de reformación que ha impulsado Gabriel en la fábrica.

Ambos actores se incorporan al resto de fichajes con los que se ha reforzado 'Sueños de libertad' en esta tercera temporada como Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano.

En el próximo capítulo de 'Sueños de Libertad', Valentina se encuentra con Claudia y comparte con ella la amenaza de Gabriel. Mientras, Manuela regresa a la casa de los De La Reina en un estado de embriaguez bastante alto tras su comida en casa de los Salazar con ayuda de Eduardo, y empieza a temer haberse soltado de más con los Salazar y haber puesto en ridículo a su sobrina. Y Pablo y Nieves hablan de lo sucedido en la comida y la enfermera reconoce que estaba equivocada con Claudia.

Begoña y Beatriz pasean con Juanito y se encuentran con Andrés. Tras ello, Begoña y Andrés comparten una conversación mientras Beatriz les escucha. Después, Beatriz informa a Gabriel que fue Begoña quién descubrió lo de su reunión con Gabriel Miranda y no Valentina como él creía y ella le pide que no le aparte de su vida porque es la única que puede ayudarle y ambos terminan acordando que se marchará a Madrid cuando su embarazo se empiece a notar.

Miranda se reúne con Gabriel y Pablo y les pone una única condición para firmar el nuevo contrato de colaboración: que los De La Reina sean readmitidos en sus puestos pues solo confía en ellos. Algo que provoca que se produzca un fuerte enfrentamiento entre Gabriel y Miranda sin conseguir llegar a un acuerdo pese a los intentos de Pablo de sacarlo adelante. Después, el hombre comunica a los De La Reina el desastroso resultado de la negociación con Gabriel.

En la cantina, Salva y Paula siguen acercando posturas y la dependienta no duda en hacerle un regalo al cantinero para agradecerle su gesto de dejarles su habitación. Por la noche, Paula enseña a Salva a jugar al ajedrez y ambos empiezan a mostrar una gran química mientras Tasio se retrasa.

Bianca presenta el retrato de Digna a los De La Reina y el resultado deja sin palabras a la mujer. Incluso Marta no tiene reparos en elogiar el trabajo de la pintora mientras ella asegura que todo se debió al gran trabajo de Fina con sus fotografías. Después, Bianca no duda en besar a Fina y Marta es testigo de ese momento íntimo.

Pablo decide intervenir ante la guerra entre Gabriel y los De La Reina y llama a Hugo Brossard. Por otro lado, Pablo y Josema comparten una charla y se ponen al día de sus vidas y el arquitecto reconoce que le encantaría volver a enamorarse tras la pérdida de su mujer. Finalmente, Gabriel tiende una trampa a Begoña y señala a Valentina como topo y ella termina reconociendo haber sido ella.

Manuela vuelve borracha a casa de los De La Reina

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', tras el fracaso de la cena de la noche anterior, Digna insistía en ganarse al dueño de Galerías Miranda. Para ello, sugería la idea de proponerle la producción de un perfume en exclusiva para sus tiendas y se ponía manos a la obra para conseguirlo.

Mientras tanto, Mabel tenía problemas con el presupuesto para un trabajo y Nieves le recomendaba a su hija que pida ayuda a Josema para llevarlo a cabo. Pero ella no estaba por la labor tras el último desencuentro que tuvieron cuando coincidieron en la cantina. Por su parte, Tasio se disculpaba con Paula tras haberla dejado plantada en la cantina la noche anterior.

Por otro lado, Fina acudía a ver a Marta y tras reflexionarlo mucho gracias a su conversación con Claudia, la fotógrafa le confesaba que no reaccionó bien cuando se enteró de lo de su despido y le comunicaba su decisión de dimitir de su puesto provocando que Marta se ilusionara al pensar que quizás todavía puede recuperarla.

En la fábrica, Gabriel se citaba de nuevo con el señor Miranda, que le ponía al corriente de su reunión con los De La Reina y trataba de saber qué es lo que le dijeron. Él no dudaba en decirle que siempre ha tenido muy buena relación con ellos y no quería verse envuelto en una guerra familiar.

Después, Andrés y Digna conseguían reunirse de nuevo con Gabriel Miranda y le hacían una propuesta para conseguir sacar adelante sus objetivos. Mientras, Gabriel hablaba con Beatriz sobre las tretas de su familia y llegaba a la conclusión de que fue Valentina quién les filtró lo de su reunión con Miranda. Tras ello, el abogado no dudaba en amenazar a la secretaria de Pablo.

Eduardo le daba una sorpresa a Manuela para apoyarla ante su comida con los Salazar y después, Nieves y Pablo recibían a la gobernanta y a Claudia en su casa. Durante la comida, la dependienta pasaba cierta vergüenza por cómo su tía no paraba de beber y de hacer bromas. Finalmente, Beatriz tomaba medidas para conseguir que la candidata a sustituirla huya y Begoña se quede sin opciones.