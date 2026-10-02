'La Promesa', avance capítulo del lunes 5 de octubre en RTVE: Curro fuerza su marcha con Ángela para alejarse de Leocadia

En el capítulo 921 de 'La Promesa' del próximo lunes 5 de octubre, Curro y Ángela se marchan del palacio a marchas forzadas y dejando una sensación de desconcierto en la familia y en el servicio. Ambos tenían los billetes a Barcelona para días más tarde, pero Curro precipita el viaje de novios y ni siquiera permite a su esposa felicitar a los criados y a las cocineras por el éxito de la boda. Además, cambian el destino y emprenden ese viaje a Portugal.

El muchacho pone como excusa que están agotados y quieren empezar su periodo de descanso solos, pero en realidad el motivo de esta casi huida es otro: no puede soportar ni un minuto más el tener que vivir bajo el mismo techo que Leocadia de Figueroa, su suegra de manera oficial y la autora de la muerte de su hermana Jana. Este arrebato de Curro provocará tensiones con Ángela, que se extraña con su comportamiento.

Mientras tanto, en el servicio no comprenden cómo Curro ha podido tener tan poco corazón con Pía, expulsándola de La Promesa de esa forma tan abrupta. El shock es absoluto porque no alcanzan a entender qué ha podido pasar para que Curro haya pasado del amor al odio con quien iba a ser su madrina. A su vez, preocupados, se preguntan dónde estará la señora Adarre y qué será de ella. ¿Volverá?

Por su parte, Leocadia se muestra deseosa por preparar la boda con Máximo, el duque de Buenaventura. Quiere empezar a organizarlo todo, pero él le pide no acelerar en exceso. ¿Se estará arrepintiendo de su compromiso? Además, Leocadia comparte con Alonso el mensaje encriptado de Curro durante el baile. Por ahora, no ha captado el significado, pero, desde luego, ha sembrado cierto desasosiego en ella.

Entretanto, las cocineras temen represalias por el cambio de menú. Samuel propone a María compartir su verdad con el mundo pese a ser una bomba relojería. Petra encara a Tomasa y Julio por el boicot y les amenaza con venganza. Y Ciro no ve clara la última maniobra para estafar a Manuel, la doble licencia concedida a espaldas del heredero. Por su lado, Adriano advierte de que va a acabar mal el plan de Jacobo y Martina de contraer un matrimonio de conveniencia.

Resumen del capítulo 920 de 'La Promesa' (viernes 2 de octubre)

Curro detiene a Pía cuando está a punto de abandonar el palacio de los Luján como así le había exigido antes de oficiarse su boda por haberle ocultado la verdad sobre el crimen de su hermana Jana.

Los dos cruzarán sus cómplices miradas durante unos segundos y, acto seguido, el destino de la señora Adarre quedará resuelto. Su marcha es un hecho. Curro no recapacita en su petición. La doncella abandona la finca de los Luján desolada.

Manuel se mostrará temeroso de que Ciro sospeche de sus quedadas con Julieta y le pide a la muchacha que sean cuidadosos a partir de ahora para no levantar sospechas. Además, la relación entre ellos se encuentra en horas bajas; el fantasma de Jana ha vuelto a sacudir al heredero. Ciro, por su parte, pide a Lorenzo ser la sombra de su esposa para descubrir que se trae entre manos.

Mientras tanto, Petra encara sin miramientos a su hermana Tomasa y le acusa de sabotear el enlace y adulterar el orden de las tarjetas de invitados para provocar que la celebración fuera un desastre. En paralelo, los recién casados, el marqués y Leocadia comentan, a toro pasado, que el menú no se pareció en nada a la cata. ¿Acabarán descubriendo la verdad?

En su caso, Martina se encuentra receptiva a casarse con Jacobo para ayudarle en su difícil situación familiar, y Adriano monta en cólera con su disparatada decisión. A su vez, Samuel propone a María Fernández emprender una vida juntos y romper con todo. La boda de Curro y Ángela le ha cambiado el chip y, ahora, está dispuesto a todo: desde enfrentarse a la sociedad y a la Iglesia hasta arriesgarse a ir a la cárcel por colgar los hábitos.