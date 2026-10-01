Malestar del público de RTVE ante la retirada de 'Valle Salvaje' en favor de reposiciones de 'La Promesa' este jueves

Este jueves, La 1 de RTVE ha sorprendido al anunciar por la mañana un cambio de última hora en su programación de tarde. Así, la cadena pública decidía retirar de su parrilla el capítulo previsto de 'Valle Salvaje' así como la nueva entrega de 'La Promesa' para ofrecer en su lugar el doble episodio de la serie protagonizada por Arturo García Sancho y Xavi Lock que emitió este miércoles en prime time.
Un movimiento in extremis que llega después de que este doble episodio de 'La Promesa' liderara la noche del miércoles con un gran 16,7% de share y casi 1,1 millones de espectadores de media; siendo la segunda cuota más alta de la historia del serial y el capítulo más visto del año.
De esta forma, y pese a ese gran dato de audiencia, RTVE ha decidido sacrificar este jueves la emisión de 'Valle Salvaje' para ofrecer una reposición de los episodios 918 y 919 de 'La Promesa' para permitir a los fieles espectadores de la serie de Bambú Producciones que no pudieron ver la boda de Ángela y Curro que puedan hacerlo ahora o que aquellos que quieran volver a disfrutar de estos episodios, en los que además se vivió el regreso de Jana (Ana Garcés), vuelvan a hacerlo.
Con este cambio, la emisión del capítulo 498 de 'Valle Salvaje' y el episodio 920 de 'La Promesa' quedan pospuestos al viernes 2 de octubre en la parrilla de La 1 después de que la cadena pública también diera marcha atrás a sus planes iniciales para este jueves que consistían en el estreno de la miniserie británica 'Toda una mujer' justo después de 'Valle Salvaje' recortando la duración de 'La Promesa'.
Lluvia de críticas a TVE por retirar 'Valle Salvaje'
Pero esta maniobra no ha gustado nada a los fieles espectadores de 'Valle Salvaje', que en las últimas horas no han dudado en mostrar su gran cabreo con RTVE por el maltrato a su ficción. "Vaya mierda. Nos colocan La Promesa y nos quitan Valle Salvaje. Que os den", escribía un usuario.
"¿En serio? ¿Quitan 'Valle Salvaje' por repetir 'La Promesa? RTVE sois insoportables", ha compartido otra espectadora muy enfadada con este cambio. "Me parece muy mal. Para eso que lo hubieran puesto hoy y no nos habríamos tenido que acostar a la 1.30", ha señalado otra usuaria cuestionando así también que hicieran trasnochar a los fans de 'La Promesa' para ahora emitir los mismos capítulos por la tarde.
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Sobre la firma
Soy el editor y redactor-jefe de El Televisero desde 2015 y desde entonces he sumado para que la web se convierta en una referencia en el ámbito televisivo.