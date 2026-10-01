Malestar del público de RTVE ante la retirada de 'Valle Salvaje' en favor de reposiciones de 'La Promesa' este jueves

Este jueves, La 1 de RTVE ha sorprendido al anunciar por la mañana un cambio de última hora en su programación de tarde. Así, la cadena pública decidía retirar de su parrilla el capítulo previsto de 'Valle Salvaje' así como la nueva entrega de 'La Promesa' para ofrecer en su lugar el doble episodio de la serie protagonizada por Arturo García Sancho y Xavi Lock que emitió este miércoles en prime time.

Un movimiento in extremis que llega después de que este doble episodio de 'La Promesa' liderara la noche del miércoles con un gran 16,7% de share y casi 1,1 millones de espectadores de media; siendo la segunda cuota más alta de la historia del serial y el capítulo más visto del año.

De esta forma, y pese a ese gran dato de audiencia, RTVE ha decidido sacrificar este jueves la emisión de 'Valle Salvaje' para ofrecer una reposición de los episodios 918 y 919 de 'La Promesa' para permitir a los fieles espectadores de la serie de Bambú Producciones que no pudieron ver la boda de Ángela y Curro que puedan hacerlo ahora o que aquellos que quieran volver a disfrutar de estos episodios, en los que además se vivió el regreso de Jana (Ana Garcés), vuelvan a hacerlo.

La boda de Ángela y Curro ha sido mágica 💍♥️ Nos ha emocionado de principio a fin



Queremos volver a compartir este enlace con los seguidores de la serie: esta tarde, vuelve a ver la boda de #LaPromesa, a partir de las 17:45h en @La1_tve ⏰ pic.twitter.com/Dthu2YzElQ — La Promesa (@lapromesa_tve) October 1, 2026

Con este cambio, la emisión del capítulo 498 de 'Valle Salvaje' y el episodio 920 de 'La Promesa' quedan pospuestos al viernes 2 de octubre en la parrilla de La 1 después de que la cadena pública también diera marcha atrás a sus planes iniciales para este jueves que consistían en el estreno de la miniserie británica 'Toda una mujer' justo después de 'Valle Salvaje' recortando la duración de 'La Promesa'.

Lluvia de críticas a TVE por retirar 'Valle Salvaje'

Pero esta maniobra no ha gustado nada a los fieles espectadores de 'Valle Salvaje', que en las últimas horas no han dudado en mostrar su gran cabreo con RTVE por el maltrato a su ficción. "Vaya mierda. Nos colocan La Promesa y nos quitan Valle Salvaje. Que os den", escribía un usuario.

"¿En serio? ¿Quitan 'Valle Salvaje' por repetir 'La Promesa? RTVE sois insoportables", ha compartido otra espectadora muy enfadada con este cambio. "Me parece muy mal. Para eso que lo hubieran puesto hoy y no nos habríamos tenido que acostar a la 1.30", ha señalado otra usuaria cuestionando así también que hicieran trasnochar a los fans de 'La Promesa' para ahora emitir los mismos capítulos por la tarde.

Vaya mierda!!

Nos colocan La Promesa y nos quitan #ValleSalvaje

Que os den @rtveplay https://t.co/zU7AyKM3GF — NACHETE (@chupate5) October 1, 2026

Me parece muy mal. Para eso que lo hubieran puesto hoy y no nos habríamos tenido que acostar a la 1.30 #valleSalvaje #LaPromesa pic.twitter.com/HjmLkTA2Zy — Veronica Follana Pertegal (@veronicafollana) October 1, 2026

Iros a la mierda, voy que me caigo de sueño y vosotros haciendo estas marranadas #ValleSalvaje #LaPromesa https://t.co/NUQNkWSGlq — Víctub (@Victub) October 1, 2026

Quitar el capítulo de valle por algo que ya vimos anoche 🤷 no tiene ningún sentido 😞 — MacaArena (@Maca084837776) October 1, 2026

Pero que falta de consideración para con la audiencia! Entonces mañana deberian emitir capitulo doble para compenarnos. Pesimo lo de RTVE — gaby (@gabrielab40) October 1, 2026

Televisión pública falta de respeto al público, no emiten Valle Salvaje, repiten el capítulo de La Promesa que emitieron ayer mismo, cada día ponen más tarde las series, etc.,… tomadura de pelo al espectador, que en una cadena pública tiene doble delito la falta de ética. — Ana (@Ana65489973) October 1, 2026

Lleváis toda la semana promocionando la nominación al Emmy de Valle Salvaje y ahora les hacéis el feo y la quitáis para dar un capítulo de la promesa repetido que absolutamente nadie os ha pedido. Cada día gestionáis peor la programación de la tarde, volvéis loca a la gente. — Abel Vergara 🦁🔻🏳️‍🌈🏳‍⚧ (@reyweasley) October 1, 2026

Una duda,no anunciaron que hoy y mañana,iban a emitir #ValleSalvaje,la serie nueva de "Una mujer" y #LaPromesa?? Nos trolean como quieren,yo desde luego no estoy viendo lo mismos capítulos que echaron anoche — laura (@laulm80) October 1, 2026

No tiene ningún sentido repetir hoy los capítulos de ayer. Lo lógico sería haberlos emitido en su horario habitual. Esto es un despropósito.#lapromesa — Jammy Plum (@280JammyPlum) October 1, 2026

#lapromesa para esto esuvimos hasta las 01:30???? que valor que tienen y como nos torean — zepol estnom (@nes7nes) October 1, 2026