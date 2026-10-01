Conmoción con 'La Promesa', que devuelve a Jana para salvar la boda de Curro y Ángela y apunta a la salida de un personaje histórico

'La Promesa' se ha vestido de gala este miércoles, 30 de septiembre, ante la boda de Curro y Ángela. Tras muchas contrariedades, la joven pareja, que encarna la trama principal de la serie de TVE en este momento, se ha dirigido hacia el altar para unirse por fin en matrimonio. No obstante, la experiencia nos dice que Josep Cister, el creador de la ficción, es amigo del drama y de que las cosas siempre se tuerzan y acaben en agua salada, es decir, en lágrimas.

Por eso, los espectadores han asistido al doble capítulo en vilo, con el aliento contenido. Además, a través de la promoción, La 1 había jugado al despiste, deslizando la posibilidad de que el enlace saltara por los aires tras el gran descubrimiento que ha hecho Curro en la noche previa al casamiento. Una escena cumbre que hemos podido ver en el episodio de la tarde y que ha servido de preludio para el evento de programación ofrecido en prime time.

De manera accidental, el joven conde ha descubierto la carta que Pía Adarre, su madrina, escribió confesando que Leocadia fue la verdadera asesina de su hermana Jana. Con esta arrolladora verdad hemos llegado al gran día, que ha comenzado con el desconcierto absoluto de todos los habitantes de La Promesa: Curro no había dormido en palacio y era como si se lo hubiera tragado la tierra. Ángela, presa de los nervios, no ha dado crédito. Y Leocadia se ha mostrado descompuesta con la idea de que Curro dejara plantada a su hija en el altar ante cientos de invitados de la alta sociedad.

Por su parte, Lorenzo y Ciro, en su afán por hacer leña del árbol caído, han enrarecido aún más el ambiente, afirmando, en tono burlesco, que no tenía sentido desplazarse a la iglesia si el novio no aparecía. Pero Manuel, Alonso y Máximo, elegido finalmente como padrino de la novia, han tratado de calmar los ánimos y han pedido que toda la familia partiera hacia la ceremonia con la esperanza de que Curro regresara justo a tiempo.

En paralelo, en la zona de servicio de La Promesa todo ha sido caos y desesperación por el convite. Otro inconveniente más: la comida minuciosamente trabajada no estaba en condiciones porque Candela no cerró la fresquera tal y como Simona le pidió encarecidamente. La cocinera jefa ha explotado contra su compañera, temiéndose ser despedidas por este enorme desastre a tan solo unas horas de la celebración, pero ella perjura que sí la clausuró correctamente. Y así fue, pues todo es fruto de un sabotaje de Tomasa y Julio. El pánico cunde: no hay casi nada que servir y las principales elaboraciones del menú se han echado a perder.

Finalmente, pasadas unas horas de mucha angustia, todo ha parecido encauzarse. En primer lugar, Curro ha aparecido en el último instante. Era evidente que no le podía hacer semejante desplante al amor de su vida. No obstante, antes de entrar en el templo, ha tenido unas demoledoras palabras con Pía. Tras contarle que había encontrado la misiva y confrontarle por cómo ha sido capaz de ocultarle este secreto tan terrible durante tanto tiempo, el joven, sin contemplaciones, ha ordenado a Pía que se marche para siempre de La Promesa, asegurando que es "la mayor decepción" que ha conocido jamás. Una frase implacable que ha destruido a la doncella.

Ha sido una de las escenas más destacadas de la noche, y ha parecido apuntar que supondrá la salida del personaje interpretado por María Castro. Al menos, de forma temporal. De hecho, más tarde, la señora Adarre ha protagonizado una velada despedida con los miembros del servicio. Hablaríamos así de la marcha de una histórica del elenco artístico, del que ha formado parte desde la primera entrega. Aunque, quizás, Curro la detenga en el último momento. Es otro escenario posible.

Después de esta amarga discusión, Curro ha irrumpido en la parroquia, esperando ansioso (y a su vez contrariado) a la entrada de Ángela del brazo de su padre, el duque de Buenaventura. Por su parte, el servicio, con Cristóbal Ballesteros y Simona al mando de la situación, se ha unido en un frente común para resolver el percance con las viandas del banquete y alcanzar así una alternativa en tiempo récord. El reto ha sido mayúsculo pero, contra pronóstico, han logrado sacar adelante un plan B de alto copete y reponerse de la adversidad.

Mientras, Samuel, tras sufrir una crisis existencial y sentirse indigno para oficiar la ceremonia entre Curro y Ángela después de haber pasado una noche de pasión con María Fernández, ha realizado una emotiva homilía. Sin embargo, cuando ha llegado el momento clave del "sí, quiero", la mirada de Curro, llena de un odio irrefrenable, se ha cruzado con la de Leocadia. En consecuencia, el muchacho, una olla a presión por dentro, ha entrado en una espiral de ira y sufrimiento. Callado, sin responder a la gran pregunta del cura, ha dejado a todos con la respiración cortada; especialmente a la propia Ángela y a Leocadia.

El tiempo se ha congelado durante unos minutos tanto para los invitados como para el propio público desde casa. La cabeza de Curro se ha visto invadida por el rechazo a desposarse con la hija de la asesina de su hermana, hasta que se ha producido algo mágico que ha salvado in extremis esa boda: la aparición, en forma de ilusión, de Jana Expósito; deslumbrante bajo una ostentosa pamela.

Un cameo lacrimógeno que ha causado una profunda conmoción y que ha provocado que ese agónico silencio se haya visto interrumpido por el 'sí quiero'. Así, pese a todo, gracias al fantasma de Jana, el desenlace ha resultado feliz. El ideólogo de la ficción, Josep Cister, ya avisó de que habría una gran sorpresa con un personaje "invitado" que nadie esperaba. Y, desde luego, no mentía. "Has hecho lo correcto, Curro", ha dicho Jana en medio de esa alucinación.

La sorpresa que se guardaba 'La Promesa' en su capítulo especial en TVE

Este momento ha sido el clímax del capítulo especial de 'La Promesa' y ha suscitado una atronadora reacción entre los fans de la serie, emocionados con esta intervención inesperada en forma de ensoñación y aplaudiendo al equipo y al propio Cister por este exquisito detalle como recurso narrativo:

Ay Jana!😱😱😭😭😭 Q ilusión este cameo!

Please🤧🤧🤧#LaPromesa — Claudia (@claudiasb26) September 30, 2026

Ostia que teníamos razón con lo del fantasma de jana#lapromesa — Elena✨ (@Elnii16) September 30, 2026

Ayy al final si era Jana!! 🥺🥺🥺#LaPromesa — Pikota 🐦‍🔥 (@Rachel_EdSer) September 30, 2026

Que guay el cameo de Jana en #LaPromesa 10/10 el detalle — M4rte🤍🇪🇦 (@M4rtee_7) September 30, 2026

Ay Jana que guapa 😭😭 me duele el corazón #LaPromesa — starlight sicko Sara 🗡✨️ (@14_Sara) September 30, 2026

Oyoyoy pero qué detalle más bonito #lapromesa — PepitA PulgarcitA🐣 (@PpitaPulgarxita) September 30, 2026

Oye por favorrrrrr que es estoooo de echarle sal a la herida que sigue abierta 💔💔💔💔💔 #LaPromesa — ⭐️⭐️Angela ❤️🤍 (@angelitamarioca) September 30, 2026

Yo ya no veo la serie pero está gente sí y acabo de ver qué sale Jana, estoy llorando como una magdalena igual que cuando murió? Efectivamente #LaPromesa — Meripopins ˚⋆ ☾⭒.˚ (@Meripopins07) September 30, 2026

Y esto de resucitar a Jana?

Oh my God!!

🔝🔝🔝🔝https://t.co/zNxys5xqvX#LaPromesa — elinsurgentecalleja (@insurgentec8) September 30, 2026

No soy fácil de emocionar...pero tengo la piel de gallina 😭#Lapromesa — Roser (@Roser2505) September 30, 2026

#LaPromesa Una aparición muy bonita,entrañable y,muy buena y necesaria para Curro😭😭😭👌 — mamen mp (@mamenmper) September 30, 2026

Llevaba casi un año sin ver #LaPromesa y hoy he puesto el capítulo especial y me he encontrado con el atentado emocional de Jana 🥹🥹🥹🥹 — • 𝓟𝓪𝓽𝓻𝓲𝓲 𝓖𝓪𝓻𝓻𝓪 • (@patrii_garra) September 30, 2026

Qué dolor de escena 💔 #LaPromesa — Abel Vergara 🦁🔻🏳️‍🌈🏳‍⚧ (@reyweasley) September 30, 2026

Después del convite, Curro ha protagonizado otra secuencia apoteósica con Leocadia, en la que, de forma sutil, le ha dejado caer que sabe que ella quitó la vida a su hermana Jana, muy presente durante todo el capítulo. "La vida tiene una forma implacable de devolver cada gesto", ha culminado el recién casado, poniendo a la señora de Figueroa en máxima alerta. Es el principio de su fin.