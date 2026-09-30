RTVE mueve ficha ante los cambios en la TDT con la llegada de La Séptima y ultima un nuevo canal de televisión para emitir en UHD

Ante la importante reorganización que experimentará la Televisión Digital Terrestre (TDT) a partir del próximo 5 de noviembre, coincidiendo con el lanzamiento oficial de La Séptima de Javier Ruiz y José Miguel Contreras, RTVE y los grupos de comunicación privados, Mediaset y Atresmedia, comenzarán a utilizar el múltiple RGE2, con tecnología DVB-T2, para retransmitir en Ultra Alta Definición (UHD).

Según se recoge en el Boletín Oficial del Estado (BOE) será concretamente durante la madrugada del 5 de noviembre, antes de las 08:00 a.m. (hora peninsular), cuando se produzca dicha reconfiguración, que obligará a los telespectadores a resintonizar su televisor para acceder, sin inconvenientes, a esas nuevas emisiones en UHD y a los canales que varíen su ubicación.

Pues bien, RTVE, que tiene reservado un hueco para una nueva señal UHD en la TDT, ya habría determinado cuál será su segundo canal en Ultra Alta Definición a partir de la citada fecha. Aunque no existe confirmación oficial, José Pablo López declaró recientemente, durante una comparecencia parlamentaria, que el ente que preside tiene "prácticamente cerrado" un acuerdo con la Generalitat de Cataluña para que La 2Cat disponga de una señal propia en alta definición (HD) dentro del múltiple autonómico catalán.

"Desde el propio día 5 de noviembre todos los catalanes podrán ver La2Cat y podrán ver, también, a través del RGE2, la versión nacional de La 2 que se emite para el conjunto de España", afirmó exactamente el alto mando de RTVE. En consecuencia, el canal público en lengua catalana se podrá recibir allí de manera totalmente independiente a La 2 en su versión estatal.

Esta división definitiva de las señales avanzada por José Pablo López y el hecho de que él mismo aseverara que La 2 en su ámbito nacional se verá a través del RGE2, que será precisamente el múltiple que emplee DVB-T2 para las emisiones UHD, permiten inferir casi con total seguridad que La 2 de TVE será la siguiente ventana de la corporación en llegar a la Ultra Alta Definición después de La 1, que -recordemos- comenzó sus emisiones regulares en UHD/4K en la TDT el 11 de febrero de 2024 tras realizar varias pruebas previas desde noviembre de 2022.

La reformulación de la TDT desde el 5 de noviembre tendrá incidencia también, como hemos apuntado al inicio, en las compañías Atresmedia y Mediaset, que igualmente moverán sus canales HD a otros múltiples; desconociéndose por ahora qué emisora de cada grupo pasará a ofrecerse en UHD. Mientras, La Séptima, la gran revolución del otoño, ocupará espacio en el MPE5. Todos estos cambios forzarán -insistimos- a que los hogares deban resintonizar sus televisiones para recibir correctamente las transmisiones.

Si bien, hasta ahora, se había elucubrado con la posibilidad de que esa señal UHD fuera adjudicada a Teledeporte o al nuevo canal cultural que prepara RTVE. No obstante, resulta lógico que, finalmente, se decanten por La 2 ante su destacado auge en audiencias de un tiempo a esta parte gracias a formatos, ya consolidados en la parrilla, como 'Malas Lenguas' (en su versión diaria y nocturna) o 'Cifras y Letras'.