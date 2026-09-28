Mediaset adopta medidas respecto a 'El Chiringuito' de Josep Pedrerol y prescinde de sus reemisiones en la parrilla de Cuatro

'El Chiringuito' pierde presencia en la programación de Mediaset. Desde esta semana, el grupo de comunicación prescinde completamente de la redifusión de la tertulia deportiva conducida por Josep Pedrerol en las mañanas de Cuatro.

Recordemos que, tras el debut del formato en Fuencarral el pasado 17 de agosto, se diseñó un plan de emisión que consistía en reponer al día siguiente, en el primer tramo de la franja matinal de Cuatro, la entrega ofrecida en Energy -su canal original- en la noche anterior.

Así, con esta estrategia, se buscaba que 'El Chiringuito' tuviera otra ventana de difusión más allá de la cadena temática para que así llegara a más público. De paso, también se perseguía mejorar en audiencias la banda horaria que precede a 'En boca de todos', que es un agujero negro.

Sin embargo, esas pretensiones no se han visto satisfechas. Durante estas semanas reponiéndose de 08:00 a 10:30 horas el programa futbolístico no ha sido capaz de elevar las cifras anotadas por 'Alerta Cobra' y ha rendido por debajo del 2% de cuota mayoritariamente. Esto y la ampliación del magacín de Nacho Abad han conducido a su retirada.

Y es que Mediaset ha decidido adelantar 'En boca de todos' a las 10:00 horas (hasta ahora arrancaba a las 10:30) como premio por su imparable auge en audiencias. Sin ir más lejos, el pasado jueves 24 de septiembre el formato de Mandarina obtuvo su segundo mejor dato histórico con un 12,6%. Además, cerró su mejor semana desde que comenzó su andadura con un 11,3% de share.

Con la cancelación de las reemisiones de 'El Chiringuito', Cuatro vuelve sobre sus pasos y retoma las también repeticiones de la serie 'Alerta Cobra' entre las 8:10 y las 10:00 horas; momento en el que cederá el testigo a Nacho Abad para comandar cuatro horas de directo hasta la primera edición de 'Noticias Cuatro' (14:00 horas).

Eso sí, Josep Pedrerol y su equipo de colaboradores continuarán con normalidad en la madrugada del domingo al lunes en Cuatro repasando toda la actualidad de LaLiga y la Champions. Las entregas en Energy de lunes a jueves también se mantendrán inalterables.

Así queda la programación matinal de Cuatro sin 'El Chiringuito':