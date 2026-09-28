Rosa Benito, como nunca, confiesa en 'Supervivientes' cómo fue su caída a los infiernos: "Me volví loca y quería descansar"

Rosa Benito ha sido la protagonista del primer puente de las emociones de la tercera edición de 'Supervivientes All Stars'. La concursante ha hablado como nunca antes sobre el momento más duro de su vida, cuando decidió poner fin a su matrimonio con Amador Mohedano.

Como viene siendo habitual en el puente de las emociones, Rosa Benito ha comenzado recordando su infancia, marcado por bonitos momentos pero también por algunos muy difíciles. Además, ha hecho especial hincapié al importante papel que ha tenido siempre en su vida su hermana pequeña.

Después ha llegado el momento de hablar del amor. Y, si hay un hombre que ha marcado su vida ese ha sido el padre de sus hijos, Amador Mohedano, con el que compartió muchos años de matrimonio. Sin embargo, tras su paso por 'Supervivientes 2011', edición que acabó ganando, la colaboradora decidió poner fin a su relación. Pese a esto, deja claro que el hermano de Rocío Jurado, fue la persona "más importante de mi vida en el amor".

"Luchamos mucho por conseguir cosas. Pero igual que luchamos se derrumbó todo. Me da mucha pena porque yo siempre decía que para mí mi marido era lo primero y luego mis hijos", lamenta. Sin poder contener las lágrimas, Rosa Benito ha confesado que siempre ponía a su marido por delante de sus hijos, "porque yo sabía que mis hijos siempre van a estar ahí y yo tenía que cuidarle a él porque quería envejecer con él".

"Pero la vida me tenía muchas cosas preparadas. Una de ellas es quitármelo a él en el sentido de una separación", añade, con pesar. Tras Amador Mohedano, Rosa Benito no ha tenido más hombres en su vida: "Yo no he tenido más hombres después de él porque para mí fue un amor tan grande… El amor de mi vida. No hay un hombre que lo reemplace ni yo quiero que lo reemplace nadie".

Rosa Benito recuerda su paso por 'Supervivientes 2011'

Su paso por 'Supervivientes 2011' fue el detonante de su ruptura. Así lo ha recordado ella misma durante el puente de las emociones: "Fue un momento de terror en el que me di cuenta de que yo era una mujer muy fuerte. Tenía 55 años. Conseguí muchas cosas pero también se me derrumbaron". Confiesa que "conseguí encontrarme a mí misma, conseguí ser una mujer fuerte y conseguí ser feliz dentro de lo que yo era. Me dio mucho, me dio libertad". Sin embargo, al volver su situación con Amador cambió para siempre: "Es lo más difícil que creo que he pasado… Cuando vengo de 'Supervivientes'…".

Y es que, a su regreso de Honduras tuvo que hacer frente a una deuda económica de la que también se ha sincerado en 'Supervivientes All Stars': "Lo primero que quiero decir es que con mi dinero de 'Supervivientes', que también lo hice por mis hijos y porque estaba casada con el padre de mis hijos, pago la herencia de mi cuñada Rocío y pago 189.000 euros. Mi paso por 'Supervivientes' se va ahí creyendo que mis hijos iban a tener algo. Cosa que al final hasta eso se lo ha llevado Hacienda. Fuer todo horroroso. Me da rabia que ese dinero lo podía haber tenido para mí y para mis hijos. No me tocó ni una naranja".

"Yo creí que era un patrimonio que su padre iba a guardar para sus hijos, pero no fue así", reconoce Rosa Benito. Se trata de una deuda a la que, a día de hoy, sigue haciendo frente: "Cuando vengo de 'Supervivientes' tengo una deuda porque no pagué mis impuestos de 423.000 euros que todavía estoy pagando. Lo estoy pagando a plazos. Soy muy fuerte y he conseguido todo yo sola, sin tener que hacer nada que me avergüence". Sobre cuál ha sido su mayor logro, ella lo tiene claro: "He triunfado como mujer y ese es el mayor orgullo que tengo en mi vida".

Aunque para la colaboradora lo peor no fue su deuda económica, sino las infidelidades que salieron a la luz de su exmarido. Entre lágrimas ha confesado a María Lamela lo mal que lo pasó en aquella época, en la que, además, trabajaba en 'Sálvame': "A mí el dinero no me importa, lo que me importa es que en este momento, el padre de mis hijos ha reconocido que durante un año me hizo la vida imposible, hasta que llegó un momento en el que le dije 'no puedo más'. Y es cuando pido el divorcio".

El momento en que Rosa Benito tocó fondo: "Me volví loca"

De los motivos que la llevaron a tomar esa decisión también ha hablado en el puente de las emociones: "Pido el divorcio porque él estaba con una y con otra cuando estaba intentando volverme a recuperar. Pasé por una clínica mental porque no entendía que cómo una persona que me quería recuperar me podía estar engañando. Por eso digo que a mí las deudas no me importaban".

Esa situación la llevó a tocar fondo, e incluso llegó a pensar lo peor: "No lo entendí, por eso me volví loca. Quería descansar, yo quería descansar porque no era justo lo que yo estaba viviendo. Él me estaba haciendo sentir mal en el sentido de por qué no me coges el teléfono. Y cuando yo me entero por mensajes que me mandaban otras personas de que me estaba engañando, y encima con la deuda y con todo, yo me quería morir".

En todo momento, Rosa Benito contó con el apoyo de su familia, como así ha reconocido muy emocionada: "Tengo a mi familia que no me dejaron. Mi hermana y mi hijo Salvador fueron los que me llevaron. Le dije a mi psiquiatra 'necesito que me aísles' porque no sabía qué hacer. Yo no sabía cómo iba a salir, no tenía trabajo, y tenía miedo a perder mi casa con mi hijo el pequeño". Precisamente a su hijo pequeño le mandó una temporada a Irlanda para alejarle de la situación.

Finalmente, salió de la clínica más fuerte que nunca: "Lo conseguí gracias a mi familia. ¿Sabes lo que hice? Mi hija Rosario es cantante y tiene una canción que se llama 'Ave Fénix' que dice "no mires nunca atrás, saca tus alas y a volar". Y así lo hice". Unas palabras que emocionaron a Chayo Mohedano, que se encontraba en el plató como defensora de su madre.