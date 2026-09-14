Chiqui y Rosa Benito protagonizan un desencuentro que marca el inicio de 'Supervivientes All Stars 2026' en Telecinco

Este domingo, 13 de septiembre, Telecinco ha emitido el primer debate de 'Supervivientes All Stars 3' con la primera gran bronca de la edición. Las protagonistas han sido Rosa Benito y Chiqui, quienes ya tuvieron un pequeño rifirrafe en el aeropuerto antes de embarcar rumbo a Honduras. El culpable de su enfrentamiento ha sido Amador Mohedano.

Fue un comentario de una señora en el aeropuerto lo que hizo que ambas comenzasen el concurso con mal pie. La mujer reconoció a Rosa Benito como "la de Amador", en referencia a su relación con Amador Mohedano, del que se divorció hace más de diez años. Visiblemente enfadada, la colaboradora televisiva espetó: "¡No se habla de Amador, es mi concurso!". Unas rencillas que han salido a relucir durante el primer debate presentado por Sandra Barneda.

Chiqui fue compañera de Amador durante su edición de 'Supervivientes', en el año 2014 y, a juzgar por sus palabras, le guarda mucho cariño. Sin embargo, Rosa Benito no quiere ni oír hablar del padre de sus hijos, ya que considera que la que está participando en 'Supervivientes All Stars' es ella. Los concursantes están divididos en dos grupos. Chiqui y Rosa no están en el mismo, así es que no se pueden nominar, algo que ambas habían dejado claro que harían. Esto no ha impedido que protagonizaron un fuerte encontronazo cuando la presentadora les ha preguntado qué les pasaba.

La exreportera de 'Sálvame' ha puesto en contexto a la audiencia, dirigiéndose a su compañera: "Tú me dijiste 'De Amador aquí no se habla'. ¿Y yo qué te dije? 'Rosa, si hay que sacar a Amador porque es mi compañero yo lo sacaré'. Es mi experiencia en 'Supervivientes'. Ahora yo no he vuelto a hablar de Amador". Pero Sandra Barneda no se quedaba conforme con esta explicación y quería saber más sobre esta mala relación.

"Vosotras habéis sido compañeras de trabajo. ¿Hay algún mar de fondo? ¿Ocurre algo que no sabemos? Porque tú has dicho 'sí, sí, te conozco bien'", ha dicho la presentadora, refiriéndose a Chiqui. Esta dejó claro que no tenía nada contra Rosa: "Por mi parte no, pregúntale a ella". Algo que la colaboradora televisiva también hizo: "Yo jamás he tenido nada con Chiqui, ni cuando hemos trabajado juntas. Pero yo hacía más de 10 años que no la veía. Yo no tengo nada con ella, ni con ella ni con ningún compañero". "Yo con Rosa tampoco. Por eso no entendí lo que me pasó en el aeropuerto con ella, no lo entendí. Yo me quedé…", añadió Almudena.

El motivo por el que Chiqui llama a Rosa Benito "la abeja reina"

Ante esto, Marta Peñate echaba más leña al fuego: "Ahora a ninguna le pasa nada, ¿y los vídeos que hemos visto?". "Estamos diciendo que no nos ha pasado nada cuando hemos trabajado juntas, que no hay ninguna rencilla", le explicaba Chiqui, mientras que Rosa Benito dejaba claro lo mismo: "Yo no le tengo ningún rencor a ella porque ella a mí no me ha hecho nada".

Al ser preguntada por Sandra Barneda, Marta Peñate dio su opinión al respecto: "Mi opinión es que aquí sí pasa algo, no sé exactamente el qué. Rosa está haciendo su concurso y no tienen que nombrarle al ex, yo ahí estoy totalmente de acuerdo". Era en ese momento cuando María Jesús Ruiz tomaba la palabra para explicar por qué Chiqui definió a Rosa como 'abeja reina': "Yo te voy a decir por qué viene lo de 'abeja reina' porque me ha venido el flash".

Según la ex Miss España: "Estábamos a punto de embarcar y tú Rosa te pusiste a hablar de espaldas a nosotras y empezaste a dar tu versión de lo que había pasado con Lola, con Alma y con Ivana". En ese instante, Chiqui saltó como un resorte: "¿Y qué os dijo? 'Que yo solo quería protagonismo'". "Eso es cierto también", aseguró María Jesús. "¿Y eso es malo?", se preguntó la madre de Chayo Mohedano, reconociendo que lo había dicho eso. La modelo contestó que "no, pero lo que te sitúa como abeja reina es que yo me acerqué a ti y tú nos diste como un melenazo, que fue la actitud, que a lo mejor fue por la situación".

"Es que ni nos miraste", añadió Chiqui. “Te digo una cosa, no me di ni cuenta", se justificó la excuñada de Rocío Jurado. Según María Jesús, "como ella te vio hablando con las más jovencitas dice 'mira, la abeja reina'". "Pero luego ella estuvo en el aeropuerto hablando con todos y diciendo 'pues la voy a nominar, la voy a nominar', y a mí me da igual", confesó Rosa, dejando claro que las rencillas entre ambas venían ya desde antes de embarcar.

Chiqui tacha de "altiva" a Rosa Benito y esta lo reconoce

Sin embargo, su compañera no estaba de acuerdo: "Eso no fue así. Yo me comí un marrón 'asín' de grande que es lo que no te das cuenta tú, y debías haberme pedido perdón ahí". Sin dar crédito, la colaboradora le preguntó: "¿Yo, porqué te voy a pedir perdón?". "Por tu actitud", sentenció Chiqui, quien la tachó de "altiva": "Sigue altiva, Rosa, sigue altiva, que ya ni a la gente le saludas".

Ante esto, Marta Peñate le daba la razón a la exgran hermana: "Eso es verdad, eres altiva, pero eso Rosa lo reconoce". Y, en efecto, la concursante confesó que lo era: "Yo lo reconozco. Tengo los dos puntos: soy zen y soy volcán". "Y yo soy fuego", le espetó Almudena. "¿Qué hay que hacer para que os reconciliéis?", quiso saber Sandra Barneda. A lo que Chiqui contestó, con contundencia: "Nada, porque ella me va a nominar y yo a ella". "¿Pero cómo te voy a nominar si estás en otro grupo?", sentenció Rosa Benito, entre risas.