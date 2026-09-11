Lluvia de memes ante lo visto con Chiqui en el estreno de 'Supervivientes All Stars' y su salto del helicóptero

Este jueves, Telecinco ha estrenado la tercera edición de 'Supervivientes All Stars' y si hay una concursante que está dando mucho que hablar con su participación es Almudena Martínez, más conocida como Chiqui, que regresa así a la televisión tras varios años sin aparecer en la pequeña pantalla por haber sufrido una depresión.

Desde la primera aparición desde el helipuerto, Chiqui no ha parado de dejar de hablar en redes sociales con su espíritu y su estilo natural al hablar. Además nada más escuchar los aplausos de la audiencia se ha roto. "¡Todos somos chiqui!", gritaba Jorge Javier. "Chiqui bienvenida de nuevo a tu televisión, te hemos echado de menos", le ha dicho el presentador. "Y yo a ti Jorge. Lo voy a dar todo, tengo muchas ganas de tirarme del helicóptero", ha aseverado ella. "Olé tu coño moreno Chiqui", ha añadido el presentador.

Después, al conectar con ella desde el helicóptero la imagen era muy llamativa porque parecía que la pobre se iba a caer del aparato pero Yola Berrocal la cogía para que no se cayera. Y Chiqui ha demostrado que no tenía ningún miedo y se ha puesto a bailar y a darlo todo. Además, al escuchar que en plató ponían el "Chiquitita" de ABBA no ha dudado en ponerse a cantar y a pedir que le pusieran "Como una ola" de Rocío Jurado.

JORGE: "Si un tiburón tendría que comerse tu cuerpo, por donde querrías que empezara?".



CHIQUI: "Por el culo que me pesa mucho".



OYE BASTA YA JAAJAJJAAJJA#SVGala1 pic.twitter.com/wAJGjmGhrE — ALEX PORTA PIAGET BENEDICTO CHACÓN 🌿🫧🧨 (@aleexporta) September 10, 2026

Antes de tirarse del helicóptero, Jorge Javier Vázquez ha bromeado con que había muchos tiburones en el mar y al preguntarle a la concursante que por qué parte del cuerpo quería que empezaran a comérsela, Chiqui con toda la naturalidad del mundo ha soltado que "por el culo que me pesa mucho" desatando la risa en plató.

Salto de Chiqui. 🚁🏝

El helicoptero estaba bajito, pero ha caido bien.#SVGala1 pic.twitter.com/BpHsqLuQLf — Mismamentte (@Mismamentte) September 10, 2026

Pero si ha habido un momento que ha provocado un arsenal de memes en redes ha sido el momento del salto. Algunos no han dudado en compararla con la Bruja Avería de 'La bola de cristal'. También otros han ironizado con el cartel de tiburón con la imagen de Chiqui tratando de llegar a la playa al verse casi ahogada por culpa del chaleco salvavidas que tiraba de ella y le impedía avanzar.

Que alguien vaya a por Chiqui porque al final la perdemos hoy mismo JAJAJA #SVGala1 pic.twitter.com/so6G386CX0 — ⚪️⚫️• TodoSalseO • (@TodoSalseos) September 10, 2026

Chiqui en el bus en hora punta 🤣🤣🤣#SvGala1 pic.twitter.com/sgLMiIAlcZ — ᗰᗩᘜᗩᖇI (♡‿♡)🎀 (@Magari_te) September 10, 2026

#SVGala1

No se a quien me recuerda chiqui...... pic.twitter.com/OeTXFEF1u1 — J M G (@Lacroixe72) September 10, 2026

Tras el primer reto del salto del helicóptero luego ha llegado la primera gran prueba de 'Supervivientes All Stars 3'. Un circuito con hasta cuatro piscinas de barro y numerosos obstáculos. Un juego en el que Chiqui se ha enfrentado a Rosa Benito y ambas han dejado auténticos momentazos luchando como dos jabatas.

Eso sí, en el final de la gincana Chiqui ha sufrido porque era incapaz de superar uno de sus obstáculos hasta el punto de que María Lamela ha tenido que ayudarla a sacarla de la piscina protagonizando un momento delirante con la presentadora a punto de caerse al barro.

PORFAVORRRR



ESTE ES EL MEJOR DUELO DE LA HISTORIA DE SUPERVIVIENTES



ESTOY LLORANDO DE LA RISA



ESTA ES LA TELECINCO QUE QUEREMOS #SVGala1 pic.twitter.com/bAdptYUb3s — Caprabe (@caprabesuescun) September 10, 2026

Pico de audiencia cuando Chiqui casi muere ahogada intentando pasar por ahí en el barro.



Reina de las audiencias 👏👏 #SVGala1 pic.twitter.com/4fT6dHZBba — ⚪️⚫️• TodoSalseO • (@TodoSalseos) September 10, 2026