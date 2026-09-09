Ovación masiva a Pepa Bueno por lo que ha hecho en la despedida del 'Telediario' de TVE este martes: "Sublime"

Pepa Bueno lo ha vuelto a hacer. La presentadora de la segunda edición del 'Telediario' de RTVE se ha llevado nuevamente el aplauso generalizado de la audiencia con su insólito cierre del informativo este martes, 9 de septiembre. Con un simple silencio de seis segundos de duración, la periodista ha generado mucho ruido en redes sociales.
El objetivo de este silencio era hacer reflexionar a los espectadores de TVE sobre el problema que tiene la sociedad para mantener la atención en algo concreto durante un tiempo determinado. En gran parte debido al uso de los móviles y otros dispositivos electrónicos. "¿Se les ha hecho largo mi silencio? Pues han pasado seis segundos. Seguramente muchos han esperado que ocurriera algo, cualquier cosa que llene el vacío", ha arrancado Pepa Bueno.
"Vemos vídeos cada vez más cortos, escuchamos los audios acelerados y nos hemos acostumbrado a que siempre esté pasando algo. Así que, cuando no pasa nada, seis segundos pueden hacerse eternos", ha continuado explicando la presentadora del 'Telediario' de TVE.
Antes de despedirse, ha hecho una última reflexión. "Nuestra atención se ha convertido en algo por lo que compiten las aplicaciones, las plataformas, los anunciantes, las teles. Nosotros luchamos por su atención pero hoy, impresionados por esos análisis del informe PISA, que dicen que perdemos y perdemos capacidad de atención, vamos a irnos con una imagen que no va a moverse. No tengan prisa por ver qué pasa después. Y ahora sí, buenas noches y gracias por estar ahí", ha concluido Pepa Bueno.
Este alegato de la periodista llega después de que se haya hecho pública la novena edición del informe del Programa para la Evaluación Integral del Alumnado (PISA), correspondiente al año 2025. Según este informe, España cae al peor nivel de su historia en Lectura, Matemáticas y Ciencias, situándose por debajo de los promedios de la OCDE y de la Unión Europea.
Aplauso generalizado al cierre del Telediario por Pepa Bueno: "Sublime"
Esta inusual forma de cerrar la segunda edición del Telediario de TVE por parte de Pepa Bueno ha generado multitud de reacciones en redes sociales. La inmensa mayoría aplauden a la presentadora por haber conseguido captar la atención de la audiencia tan solo manteniéndose en silencio.
"Qué importante. El silencio. Sin mirar el móvil. Incluso aburrirse un poco", escribía una usuaria de X. Mientras que otro alababa el servicio público de TVE: "Qué buen cierre de un informativo para un día como hoy. Servicio publico desde el minuto uno hasta el final". "Bravo por esta gran profesional", escribía una tercera tuitera. Otros, simplemente, lo tachaban de "sublime".
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Sobre la firma
Soy la redactora más veterana de El Televisero. Desde muy pequeña me ha gustado escribir. Cuando era niña leía en casa de mi abuela las revistas del corazón y soñaba con algún día poder dedicarme al periodismo. Y, aunque me gusta mucho también la radio y la televisión, la prensa escrita es lo que más me ha tirado desde siempre.