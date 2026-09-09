Ovación masiva a Pepa Bueno por lo que ha hecho en la despedida del 'Telediario' de TVE este martes: "Sublime"

Pepa Bueno lo ha vuelto a hacer. La presentadora de la segunda edición del 'Telediario' de RTVE se ha llevado nuevamente el aplauso generalizado de la audiencia con su insólito cierre del informativo este martes, 9 de septiembre. Con un simple silencio de seis segundos de duración, la periodista ha generado mucho ruido en redes sociales.

El objetivo de este silencio era hacer reflexionar a los espectadores de TVE sobre el problema que tiene la sociedad para mantener la atención en algo concreto durante un tiempo determinado. En gran parte debido al uso de los móviles y otros dispositivos electrónicos. "¿Se les ha hecho largo mi silencio? Pues han pasado seis segundos. Seguramente muchos han esperado que ocurriera algo, cualquier cosa que llene el vacío", ha arrancado Pepa Bueno.

📺@PepaBueno acaba el Telediario de hoy con un silencio.



Han sido seis segundos y puede que se les hayan hecho largos. Es nuestra reflexión sobre la atención en un momento en el que nos hemos acostumbrado a los vídeos cortos, audios acelerados y a que siempre esté pasando algo. pic.twitter.com/NBvMKSqhfy — Telediarios de TVE (@telediario_tve) September 8, 2026

"Vemos vídeos cada vez más cortos, escuchamos los audios acelerados y nos hemos acostumbrado a que siempre esté pasando algo. Así que, cuando no pasa nada, seis segundos pueden hacerse eternos", ha continuado explicando la presentadora del 'Telediario' de TVE.

Antes de despedirse, ha hecho una última reflexión. "Nuestra atención se ha convertido en algo por lo que compiten las aplicaciones, las plataformas, los anunciantes, las teles. Nosotros luchamos por su atención pero hoy, impresionados por esos análisis del informe PISA, que dicen que perdemos y perdemos capacidad de atención, vamos a irnos con una imagen que no va a moverse. No tengan prisa por ver qué pasa después. Y ahora sí, buenas noches y gracias por estar ahí", ha concluido Pepa Bueno.

Este alegato de la periodista llega después de que se haya hecho pública la novena edición del informe del Programa para la Evaluación Integral del Alumnado (PISA), correspondiente al año 2025. Según este informe, España cae al peor nivel de su historia en Lectura, Matemáticas y Ciencias, situándose por debajo de los promedios de la OCDE y de la Unión Europea.

Aplauso generalizado al cierre del Telediario por Pepa Bueno: "Sublime"

Esta inusual forma de cerrar la segunda edición del Telediario de TVE por parte de Pepa Bueno ha generado multitud de reacciones en redes sociales. La inmensa mayoría aplauden a la presentadora por haber conseguido captar la atención de la audiencia tan solo manteniéndose en silencio.

"Qué importante. El silencio. Sin mirar el móvil. Incluso aburrirse un poco", escribía una usuaria de X. Mientras que otro alababa el servicio público de TVE: "Qué buen cierre de un informativo para un día como hoy. Servicio publico desde el minuto uno hasta el final". "Bravo por esta gran profesional", escribía una tercera tuitera. Otros, simplemente, lo tachaban de "sublime".

Qué maravilla. Qué edición.



Pepa es la mejor. https://t.co/cIgJHSn5ZW — Jose Tomás (@josertomasro) September 8, 2026

Que buen cierre de un informativo para un día como hoy...

Servicio publico desde el minuto uno hasta el final. https://t.co/EaNZDuR8we — Sergio García-Navas (@SergioGNC) September 8, 2026

Bravo por esta gran profesional!

Las mujeres liderando el periodismo español con contenido de calidad. https://t.co/sf5Lk5vNnN — Gloria Vázquez Herranz (@GloriaVzquez9) September 8, 2026

👇🏻 esto es súper importante https://t.co/5yMUWB3hkV — Alberto V. Prieto (@avalenciaprieto) September 8, 2026

Que necesario es el silencio, la reflexión y la comprensión del lugar y el momento, en un mundo de inmediatez y estímulos https://t.co/4NZPOkevEx — Sergio Saínza (@sergiosainza) September 8, 2026

Maravilla https://t.co/gcWkORvNH4 — Óscar Pardo dl Salud (@PardoSalud) September 8, 2026

Boníssim final el del TD2 de hui.

👏🏻👏🏻👏🏻 https://t.co/ft4CgbIztz — Guillem (@guillem_vlc) September 8, 2026

Pepa bueno es de otra galaxia los telediarios de RTVE están a otro nivel orgulloso de esta televisión pública! — kermit (@kugate) September 9, 2026

Este cierre de informativo 🙏🏼 https://t.co/yS49gesOdr — ℝ𝕠𝕤𝕒 𝕊𝕒𝕝𝕠𝕞 (@rosalom) September 8, 2026

Qué importante. El silencio. Sin mirar el movil. Incluso aburrirse un poco. https://t.co/YHxwSZSyqT — Paloma Esteban (@PalomaEsteban) September 9, 2026

Que profundo, madre mía, esto es periodismo con mayúsculas. — Citizen_Tab (@whitefarty) September 9, 2026

6 segundos, pero a la velocidad en que se vive hoy pareciera una eternidad. Buena reflexión y excelente cierre de noticiero. https://t.co/ApJZBXW7nl — Javier Oviedo Puig  (@JavOPuig) September 9, 2026

Estas son las maravillas que nos regala el TD2 https://t.co/9nIlzAT55D — Diego Domingo (@diego_domingo) September 9, 2026

Extraordinario final para un noticiario el día que todo mundo debate la prueba #PISA https://t.co/Ia8hMS1A3a — Alma Paola Wong (@Wongui) September 9, 2026