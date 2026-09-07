Carlos Sobera no se achanta con 'Rueda la Letra': "Me habría gustado competir con 'Pasapalabra'; la gente tendrá que razonar con qué se queda"

Llegó el día. Este lunes, 7 de septiembre, 'El Rosco', la prueba más icónica de la televisión, regresa a Telecinco tras seis años de andadura en Antena 3 y como consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo que prohibió su emisión dentro de 'Pasapalabra'. Esta vuelta al canal de Mediaset se producirá de la mano del concurso 'Rueda la Letra', confiado a Carlos Sobera.

El comunicador vasco, acreditada figura ligada al género del quiz show, será el presentador de este nuevo formato que acogerá el emblemático círculo con el abecedario y que integrará la oferta vespertina de Telecinco como punta de lanza. Y, por ello, poco antes del lanzamiento, en El Televisero hemos tenido ocasión de entrevistarle.

Carlos Sobera, que compara el retorno de 'El Rosco' a Telecinco con "la vuelta del hijo pródigo", nos cuenta cómo está afrontando el enorme reto que implica conducir el clímax más tenso y espectacular de todos los concursos de televisión (ahora renombrado como 'La Rueda'), cómo recibió la propuesta de Mediaset o si ha hablado con Roberto Leal y Christian Gálvez en estos últimos días.

Por otro lado, Sobera, sin reservas, comparte si le habría gustado confrontar directamente con 'Pasapalabra', comenta cómo piensa compaginar las grabaciones de 'Rueda la Letra' con las de 'First Dates' y valora las audiencias de Telecinco y Cuatro; con tendencias completamente opuestas: mientras una encadena mínimo tras mínimo, la otra no tiene techo en su imparable auge.

"Será imposible que un presentador haga tres programas a la vez"

Carlos Sobera en 'Rueda la Letra' con el logo de El Rosco detrás

Antes de saber que 'El Precio Justo' pasa al fin de semana, ibas a tener tres programas diarios en Telecinco. Nos sorprendió a todos... ¿a ti también?

No, yo siempre supe que no iba a tener tres programas al mismo tiempo en Telecinco, porque cuando me dijeron de presentar 'Rueda la Letra' me dijeron también que, para evitar la sobreexposición, que es poco natural y recomendable, 'El Precio Justo' pasaría a los fines de semana. Me parece lo normal y un acierto que sea así. De lo contrario, sería una intoxicación.

¿Qué va a pasar cuando se emitan todas las entregas que ya están grabadas?

Ahora mismo yo creo que no se sabe. Es que pueden pasar además tantas cosas... Primero, hay entregas hasta finales de año, como poco, porque hemos grabado muchísimo. Como en 'First Dates', si me preguntas ahora. Empezamos a rodar el 28, pero podríamos no grabar hasta enero del 2027, porque tenemos muchos programas grabados.

Hay que esperar, pasarán los meses, vamos a ver cómo va 'Rueda la Letra' y vamos a ver cómo va 'El Precio Justo'. A partir de ahí, la cadena decidirá lo que resulte más conveniente. Hombre, yo entiendo que, si todo va bien, que es lo que yo deseo, que todo vaya de maravilla, será imposible que un presentador haga tres programas a la vez. Pero, hasta entonces, tiene que llover mucho.

"Rueda la Letra es la joya de la corona y es un programa muy importante para Mediaset por mucha razones"

Carlos Sobera en el plató de 'Rueda la Letra'

¿Cómo fue ese momento de convocarte al despacho o llamarte por teléfono para darte la noticia?

Pues no, no me llamaron por teléfono ni al despacho. Yo había quedado para comer con Jaime Guerra (Director de la División de Producción de Contenidos de Mediaset España) para otro tipo de asuntos y, entonces, antes de que llegara el primer plato, me soltó la bomba y ya no pudimos comer. Ya se acabó la comida (risas).

En realidad, fue muy bonito porque es un honor, es la joya de la corona y es un programa muy importante para Mediaset por mucha razones.

Es un honor, pero también una gran responsabilidad...

La responsabilidad la tienes siempre, aunque sea con un programa que dura cinco minutos y que emiten a las seis de la mañana. Siempre tienes la responsabilidad de hacerlo bien. Pero sí, es verdad que aquí hay un peso histórico, eso hay que admitirlo. Es como cuando uno hace teatro y llega a un teatro normal o va al teatro romano de Mérida. Hay un peso histórico ahí que hace lo suyo. Pero yo no me achanto con esas cosas; me gusta la responsabilidad.

¿Cómo afrontas este reto? Al final, requiere de una técnica vocal a la hora de leer las definiciones con una cierta rapidez y correcta dicción.

Siempre he tenido muy buena dicción. Todo el mundo me entiende cuando hablo. Aquí, simple y llanamente, tienes que hablar más rápido, justo en lo que es 'La Rueda'. Bien, pues hablo más rápido y yo creo que dentro de los cánones que todo el mundo espera. Sin más. Los concursantes, que son los que me tienen que entender, me entienden y pueden contestar.

"Está bien que la gente haga comparaciones con Roberto Leal; no hay que sentirse preocupado ni ofendido nunca"

Carlos Sobera y Roberto Leal

¿Y cómo encajarás las comparaciones? Porque van a existir con Roberto Leal, por ejemplo. ¿Has podido hablar con él o con Christian Gálvez?

No, no, hablar no. Christian me escribió un mensajito deseándome mucha suerte y yo le di las gracias y chateamos un rato. Pero no, porque normalmente no solemos hacer eso; ni los que me sustituyen a mí o viceversa.

Las comparaciones a mí me parece que son salsa de la vida. Creo que forman parte del comentario de la calle: 'Ah, pues mira Sobera cómo lo hace'; 'pues no va tan rápido'; 'joder, pues me gusta más que Roberto'; o 'vaya mierda, me gusta menos'… Todo esto es como comentar un partido de fútbol o una alineación. Te lo tomas bien. No hay otra forma de tomárselo y a mí me parece además que está bien que la gente haga comparaciones o diga si le gusta más el color de 'La Rueda' en Telecinco o le gusta más el color de 'Pasapalabra' en Atresmedia. No hay que sentirse preocupado ni ofendido nunca.

Antes de saber que ibas a presentar tú este formato, ¿habías estado al día de todos los problemas judiciales? ¿Qué te han parecido?

¿Y quién no? ¿Sabes qué ocurre? Que cuando interviene el derecho todo se complica tremendamente. Las cuestiones de propiedad intelectual y derechos de autor son extremadamente complejas. Resolverlo en temas de música, de ideas, de formatos… es muy complicado. Los tribunales suelen tardar años en dar una respuesta judicial. Y siempre hay posibilidad de recurso y siempre hay tribunales que contradicen y reabren los casos. Es un tema tan extraordinariamente complejo que a mí no me sorprendió en absoluto.

¿Qué te parece que no compitas contra 'Pasapalabra'? ¿Crees que es positivo o tú te hubieras enfrentado sin miedo?

Pues a mí competir directamente contra 'Pasapalabra' me hubiera parecido igual de bien que estar una hora antes, a las siete de la tarde, con 'Rueda la letra'. A ver, es verdad que el contexto que rodea todo hace que parezca raruno estar compitiendo en una misma franja horaria, pero también esto es algo que el público tendrá que ir razonando, asumiendo y rumiando hasta decidir con qué se queda. Igual, así, el público tiene la oportunidad de quedarse con los dos concursos.

A mí no me hubiera preocupado competir. Me hubiera parecido bien, me hubiera gustado, porque tengo alma competitiva y porque creo que la tele es así; con alguien tienes que competir siempre y te toque con quien te toque lo que tienes que hacer es asumir tu trabajo, tu responsabilidad y hacer las cosas con entusiasmo. Luego ya el público decide lo que le gusta más o menos.

Carlos Sobera: "No me hubiera preocupado competir con 'Pasapalabra' porque tengo alma competitiva"

¿Cómo serías en el rol de concursante?

Yo sería un concursante nefasto y en 'Rueda la letra' no podría concursar. Yo no tengo todas las capacidades que tienen estos monstruos. Es que son muchas cosas. Porque es cultura, es conocimiento, es una capacidad de concentración tremenda, es memoria… Es que es impresionante. Tú les ves haciendo 'La Rueda' y dices: 'qué barbaridad, cómo han adquirido todas estas cualidades'. A mí me sorprende mucho cuando entramos en la segunda vuelta y se acuerdan de las preguntas solamente por la letra. ¿Cómo te puedes acordar en esa vorágine de preguntas y de rueda? Es tremendo.

Siempre has dicho que te gustaría que 'First Dates' recuperara el espacio que tenía en Cuatro. Ya se da por perdido porque vuelve a estar Iker Jiménez con 'Horizonte'. ¿Qué opinas? ¿Qué valoración haces al respecto?

Yo confío en que las cosas cambien en el país, que la política tenga menos importancia dentro de unos meses y que cada mochuelo vuelva a su olivo.

Sobre 'First Dates' en Telecinco: "Nuestra casita era Cuatro; a mí me gustaría volver"

Carlos Sobera en 'First Dates'.

Es decir, ¿sigues queriendo volver a Cuatro y al horario en el que estabas?

A ver, no nos podemos quejar. O sea, llevamos ya nueve meses en Telecinco y, salvo algún periodo de más o menos crisis por el movimiento que ha habido y por la confusión de días, en audiencias nos ha ido de maravilla. Además, este mes de agosto hemos estado salvando el prime time como campeones. Entonces, quejas ninguna.

Fue un acierto ponerlo en Telecinco, por ejemplo a nivel de número de espectadores, que hemos aumentado mucho. Pero yo soy supersticioso. Nuestra casita era Cuatro, nuestra chocita estaba ahí en Cuatro puesta por cuatro palitos y una lona. Éramos todos felices, no necesitábamos estar en un hotel de cinco estrellas como es Telecinco. Entonces, a mí me gustaría volver al campo.

¿Cómo vas a aguantar el ritmo de grabaciones entre 'Rueda la Letra' y 'First Dates'?

Intentándome cuidar lo máximo posible, porque a estos programas se añade la gira de teatro. Procuraré dormir todo lo que puedo, sobre todo por la noche; a veces es posible, otras veces no. Y tratar de recuperarme en los momentos de vacío, que los hay, reposando para luego tener energía. Si pierdes energía y pierdes poder se resiente el programa. Me cuido todo lo que puedo.

¿Cómo vives esa confianza que ha puesto Mediaset en ti últimamente?

Siempre fue así desde el primer día que llegué con First Dates hace ya 10 años, y la verdad es que me hace muy feliz. Me siento muy honrado y muy agradecido. Creo que la confianza que me han mostrado siempre es bárbara. Jamás han mostrado la más mínima duda con respecto a mi trabajo. Siempre piensan en mí como uno de los primeros presentadores. Solo tengo palabras de agradecimiento. Estoy muy cómodo aquí.

Yo siempre digo que el día que me retire, que llegara dentro de 20 años, será el día que haga mi último programa en Mediaset. Luego ya, después de estar en esta casa, no sé si tendré el interés por hacer más cosas que no sean el teatro.

¿Y te apetece volver a realities?

Sí, yo me divierto mucho. Con 'Supervivientes' me lo paso muy bien y con 'Gran Hermano' también. Me gusta mucho el directo. Me parece maravilloso porque en el directo nunca sabes lo que va a pasar. No hay liturgia, no hay formato, no hay líneas rojas, no hay nada. Hay lo que pasa y se vive y se gestiona. Y eso me entusiasma.

Nos has dicho que Christian sí que te ha mandado un mensaje. ¿Te ha dado algún consejo?

Simplemente me dijo que mucha mierda, que felicidades y que me deseaba mucha suerte con el formato. El mensaje me pareció un detalle bonito y no, no hemos hablado nada más.

Carlos Sobera: "Mi objetivo, más que hacer un 8, un 10 o un 25%, es que la primera impresión de la gente sea: 'está bien'"

De cara al estreno, ¿cómo esperáis que sea la acogida? ¿Hay un objetivo de audiencia marcado?

En la cadena no sé si tendrán los suyos. Mi objetivo, más que hacer un 8, un 10 o un 25%, es que la primera impresión de la gente sea decir: 'está bien'. Ese es el principio de una gran construcción. Eso es lo que tiene que pasar. Hagamos un 8 o hagamos un 12, que digan: 'coño, el programa está bien, es bonito el programa de La Rueda'. A partir de ahí, todo va a ir a mejor seguro.

¿Por qué le cuesta tanto a Telecinco salir de la crisis y de los datos que está marcando actualmente? Parece que casi nada funciona o todos los nuevos formatos hacen aguas. ¿Qué está pasando y por qué crees que está pasando?

No todos los formatos hacen aguas, porque fíjate que en la tarde, por ejemplo, 'De lunes a viernes' ha funcionado muy bien.

Y lo han cancelado.

Pero, bueno, por defender el prime time también, me imagino. Querrán defender el prime time y convertirlo en una fortaleza y eso está bien. Porque durante el verano no había ese prime time. Digo yo, que no tengo ni idea de por qué lo han hecho. Y 'Allá tú' ya está llegando al 10% y se está levantando. Y luego, los realities de la cadena han funcionado siempre.

Lo que pasa es que en la tele las inercias son muy poderosas, pero mucho. Entonces, cuando la racha es muy positiva, todo va muy bien. Con viento en popa, aunque hagas alguna cosa mal, no te pasa nada. Y cuando la inercia es justo la contraria, tienes que hacer un superesfuerzo para marcar territorio, para demostrar que sigues sabiendo hacer televisión, que sigues haciendo buenas apuestas. Es que la costumbre en la tele es tremenda. Los hábitos.

"Tienes que hacer un súper esfuerzo para marcar territorio y demostrar que sigues sabiendo hacer televisión"

Carlos Sobera en una entrevista

Cuatro está despuntando. ¿Cómo lo ves?

La subida de Cuatro me parece natural; es un poco como la subida de La 1. Dos canales que han apostado claramente por la actualidad y por la política y entonces esto provoca que toda la gente, que en España es mucha, que tenga interés por saber cómo va su país se enganche una u otra cadena según cuál sea su pensamiento. Yo entiendo que es una apuesta que ha sido acertada y ojalá dure mucho tiempo.

Dices que entiendes que ahora la gente esté conectando con La 1 y Cuatro. ¿En qué momento Cuatro se ha convertido en la contra postura de la televisión pública? Si la televisión pública y el Gobierno son de izquierdas, ¿cuándo Cuatro se ha pasado a ser una cadena de derechas?

No he dicho que sea de derechas. Yo no hablaría de izquierda o derecha, yo hablaría entre una televisión crítica y una televisión no tan crítica. Entonces, los que perciben que la situación en el país no es buena, buscan programas donde se vea con un sentido crítico la realidad y se hable descarnadamente de ella. Otros no lo hacen.