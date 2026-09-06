Quién es quién en 'El Secreto': Conoce a todos los personajes y el reparto de la nueva serie turca de Antena 3

Antena 3 estrena este domingo 6 de septiembre a partir de las 22:00 horas la serie turca 'El secreto'. La ficción internacional llega a la noche de los domingos para tomar el relevo de 'Una nueva vida', que se despedirá definitivamente de la audiencia el próximo domingo 13 de septiembre en late night tras relegar sus últimos episodios.

Pero además como estrategia promocional, Antena 3 también ofrecerá episodios más cortos de 'El secreto' este lunes 7 y martes 8 de septiembre justo antes de 'En tierra lejana' a partir de las 23:15 horas antes de establecerse definitivamente en la última noche de la semana.

El reconocido actor turco Murat Yıldırım, merecedor de importantes premios en su país, es el protagonista de esta historia, Serhat. Su coprotagonista, Cemre Baysel, es reconocida por su papel en la serie 'Leyla', que se convirtió en la serie temática más vista de la temporada 2025/2026 con su emisión en Nova, cadena temática femenina líder.

Gizem Sevim, Aleyna Solaker, Oya Unustasi, Serdar Orçin, Gülenay Kalkan, Ahmet Saraçoglu, Kaan Çaskir ('Secretos de familia', 'Hermanos'), Emel Çögeçen y Serdar Özer, entre otros, completan el reparto de la ficción. 'El Secreto' es una producción de New Generation Media Yapım con título original 'Güller ve Günahlar' ('Rosas y pecados').

¿De qué va 'El secreto'?

Un matrimonio perfecto, una mujer perfecta, dos hijas perfectas. Serhat es un hombre feliz. Pero una mañana, su esposa sufre un grave accidente y cae en coma. Postrada en la cama del hospital, Berrak esconde un oscuro secreto que casualmente descubre Serhat: hace seis años, la mujer dio luz a una niña que dio en adopción y que fue fruto de un romance desconocido. Enfadado y perdido, Serhat necesita respuestas sobre la pequeña Kader que su esposa no puede darle. ¿Dónde se encuentra la niña y quién es el hombre con el que le fue infiel?

Zeynep es una joven honesta y alegre, que ayuda a su madre en un mercado vendiendo rosas. Casualmente, se encuentra a la pequeña Kader, infeliz y maltratada en su hogar de adopción, y decide salvarla de su situación. El destino unirá a las dos jóvenes en busca de un futuro mejor.

'El Secreto' cuenta la historia de una mujer que enfrenta su primera gran prueba del corazón y de un hombre que intenta reconstruir las piezas del puzle sin resolver en el que se ha convertido su familia, con la esperanza de poder volver a confiar de nuevo.

Conoce a todos los personajes de 'El secreto':

Cemre Baysel es Zeynep

La mayor fortaleza de Zeynep es su optimismo inquebrantable, que le permite afrontar las dificultades de la vida con gracia y resiliencia. Cuando el destino pone en su camino a Kader, una niña de 6 años que necesita ayuda, Zeynep interviene sin dudarlo. Este acto de bondad la introduce inesperadamente en la poderosa familia Tecer, donde su compasión y sinceridad comienzan a derretir incluso los corazones más fríos.

Zeynep es ingeniosa y directa, pero su corazón es tierno. Aunque ha estado esperando su primer gran amor, nunca imaginó que llegaría en la forma de un hombre tan reservado como Serhat. Pero, a medida que sus mundos chocan, la calidez de Zeynep puede ser lo único lo bastante fuerte como para derribar los muros que él ha construido alrededor de su corazón.

Murat Yildirim es Serhat Tecer

Apuesto, carismático y de principios firmes, Serhat es un hombre que lleva la responsabilidad como si fuera una armadura. Inteligente, trabajador y profundamente leal a su familia, ha construido un nombre respetado en la industria del turismo gracias a su pura determinación.

Creía que lo tenía todo, pero el día en que descubre la verdad sobre el secreto oculto de su esposa Berrak, su mundo se hace añicos. Con Berrak en coma, las respuestas que Serhat necesita permanecen encerradas, y el peso de la traición comienza a endurecer su corazón.

Justo cuando jura no volver a confiar ni amar, Zeynep entra en su vida: una mujer que desafía todo lo que creía saber sobre el amor, la lealtad y las segundas oportunidades.

Cuando Serhat era solo un niño, su padre abandonó a la familia y, poco después, su fortuna se derrumbó. Gracias a su inteligencia, determinación y esfuerzo, Serhat construyó un imperio mucho mayor que el de su padre, guiado por dos principios inquebrantables: la familia y la integridad. Él protege económicamente a su madre Sevin y a sus hermanos. El mediano, Cihan, es un hombre egoísta y ambicioso, casado con Azhra, a quien maltrata sin que nadie de la familia lo sepa. Can, el hermano mayor, es reservado, amable y comprometido con Serhat, a quien respeta y admira.

Ante todo, Serhat ama a sus dos hijas adolescentes, Ilkim y Hayall, quienes sufrirán el engaño y la traición de su madre.

Oye Unustasi es Berrak

Elegante, impactante y cautivadora sin esfuerzo, Berrak es el tipo de mujer que deja una impresión duradera. Más allá de su belleza, es inteligente, refinada y posee un gusto impecable, desde su estilo y la decoración de su hogar hasta cada detalle de su vida. Como la amada esposa de Serhat y madre de sus dos hijas, Berrak parece tenerlo todo. Pero bajo su apariencia pulida se esconde un espíritu ferozmente ambicioso, que ve a sus hijas no solo como niñas, sino como historias de éxito por moldear. El fracaso es inaceptable en su mundo, y la debilidad es algo que no puede tolerar.

El devastador secreto que oculta a Serhat tiene el poder de destruir todo lo que han construido juntos. Antes de poder afrontar las consecuencias, un accidente repentino la deja en coma, atrapando su verdad en el silencio. Mientras yace inconsciente, su presencia se cierne sobre la vida de todos, y la verdad que guarda sigue moldeando el futuro de la familia Tecer.

Gizem Sevim es Ebru

Ebru es una joven apasionada y rebelde que no se conforma con la vida humilde que le ha tocado vivir. A diferencia de su hermana Zeynep, ella busca el camino rápido hacia la riqueza y el bienestar, lo que a menudo la lleva a tomar decisiones muy arriesgadas. A pesar de sus constantes roces por su actitud caprichosa, quiere a su familia, aunque su orgullo le impide reconocer cuando se ha equivocado.

Su vida da un vuelco cuando, en un intento desesperado por ayudar al chico del que está enamorada, comete la locura de solicitar varios créditos bancarios a su nombre. Convencida de que es un acto de amor y confianza que asegurará su futuro, Ebru termina siendo engañada y abandonada, encontrándose de la noche a la mañana con una deuda descomunal que es incapaz de pagar y que amenaza con destruir la tranquilidad de su familia.

Desesperada por ocultar su error a Zeynep y a sus padres, Ebru se convertirá en una presa fácil para Cihan. Al aceptar su ayuda financiera, se meterá de lleno en un sinfín de problemas.

Dogac Yildiz es Mustafa Candan

El hermano de Zeynep y Ebru es un joven que vive con su familia en un barrio humilde y trabajador. Al igual que ellos, se gana la vida trabajando humildemente y vive en una realidad muy alejada y diferente a la de la familia Tecer.

Mustafa tiene un fuerte instinto de protección hacia cualquier persona y siempre intenta ser lo más justo posible cuando tiene que enfrentarse a algún problema que implique a su familia.

Esta necesidad de justicia que siente, le hará meterse en problemas con la familia Tecer, especialmente con Sevim y Cihan. Desde el primer momento presiente que el entorno de Serhat esconde secretos, por lo que su desconfianza hacia la familia Tecer se convertirá en una constante fuente de tensión y conflicto con Zeynep.

Ahmet Saraçoğlu es Arif

Arif es un hombre noble, protector y de buenos valores que ha dedicado toda su vida a sacar adelante a su familia. Viene de un entorno humilde y, a diferencia de los roles de alta sociedad, su mayor riqueza son sus tres hijos: Zeynep, Ebru y Mustafa. Aunque es un padre cariñoso, también es firme cuando se trata de defender el honor de los suyos.

Su vida da un vuelco con sus dos hijas. Por un lado, sufrirá al ver cómo la valiente Zeynep se mete de lleno en la boca del lobo al intentar salvar a la pequeña Kader, enfrentándose a una de las familias más poderosas del país. Por el otro, tendrá que lidiar con el enorme dolor de cabeza que le dará Ebru, cuya ambición e ingenuidad la llevan a endeudarse con el banco por culpa de una traición amorosa.

Desesperado por protegerlos a todos, Arif se convertirá en el pilar fundamental que intentará sostener los cimientos de su casa cuando las mentiras de Ebru y las deudas salgan a la luz. A lo largo de la trama, tendrá que sacar las garras para evitar que los enemigos de la familia, especialmente Cihan, se salgan con la suya.

Emel Colgecen es Refika

Dispuesta a lo que sea por proteger a su familia, Refika los acompaña en cualquier aspecto de su vida. Tanto es así que siempre está dispuesta a ir con Zeynep a vender flores al puerto con su camioneta.

En los problemas y discusiones que afectan a los suyos, Refika siempre está presente para defender a sus hijos y su casa con uñas y dientes. Además, a pesar de no tener una gran capacidad económica, ayuda a cualquiera que lo necesite con lo poco que le queda, como ocurre con Kader.

Serdar Özer es Can Tecer

Can cuenta con un pasado que supuestamente le aleja mucho de la realidad en la que se encuentran sus hermanos. El hermano mayor de Serhat y Cihan estuvo en la cárcel tras ser declarado como culpable de un asesinato que no cometió.

El secreto de Berrak y muchos más de la familia están en sus manos. Su relación con Serhat está marcada por una compleja mezcla de profunda lealtad y traición. Aunque adora a su hermano e intenta protegerle, sus secretos hacen que este dude de su lealtad y se genere tensión en la familia.

Apasionado y leal a sus hermanos, Can se posiciona como un personaje impredecible dentro de la trama. Aunque su pasado sea una realidad completamente diferente a la del resto de la familia por haber estado en la cárcel, su paso por prisión no fue justo.

Serdar Orcin es Cihan Tecer

Cihan es una persona calculadora, egocéntrica y profundamente manipuladora. A diferencia de la impulsividad de su hermano Can o el hermetismo de Serhat, él utiliza su inteligencia y su posición de privilegio para mover los hilos de la familia Tecer desde la sombra. Su obsesión por el control y su prepotencia muestran en todo momento una alarmante falta de empatía.

Con cualquier persona de su entorno demuestra que su verdadero poder no lo ejerce con gritos ni con golpes, sino con control psicológico. Cihan es un hombre manipulador que no soporta que nadie escape a su voluntad, convirtiendo sus relaciones personales, especialmente con Azra, en un juego de poder sin fin.

En su relación oculta un comportamiento tóxico, controlador y maltratador detrás de una fachada de protección. Cihan obliga a Azra a compartir sus ideas y ella aprovecha todos sus secretos para desmontar su imagen públicamente.

Dentro de los Tecer es una persona que sabe cuándo fingir madurez para ganarse la confianza de los suyos, en especial de sus hermanos. Pero, con el paso del tiempo no dudará en traicionar o aplastar a quien sea si interfieren en sus planes.

Aleyna Solaker es Azra Tecer

Azra es una persona fuerte y sumamente protectora con aquellos a los que ama. Su relación con Cihan pende constantemente de un hilo. Aunque ambos guardan secretos, Azra tiene uno que no puede salir a la luz por su bien. Su relación con el hermano de Serhat se basa en la traición a las espaldas.

En silencio e intentando que nadie sospeche nada, Azra sufre la toxicidad del hermano mayor de Serhat, que le controla cada movimiento y se asegura de que no diga nada maltratándola física y psicológicamente. Con su madre ingresada en una residencia de ancianos cubierta por su marido, ella siempre luchará por intentar que Cihan no saque a su madre de ahí.

Aunque tiene la madurez suficiente para llevar una relación, permite ciertos abusos de poder por parte de Cihan.

Gülenay Kalkan es Sevim Tecer

Sevim es una mujer muy orgullosa del estatus y la reputación de su familia. Desde el principio se dedica a tratar de mantener las apariencias, el estatus y el control absoluto. Para ella, los sentimientos son una debilidad que ni sus hijos ni sus nietas se pueden permitir, por lo que ejerce su poder sobre ellos moldeando sus vidas y decisiones según su conveniencia.

Su relación con Serhat está marcada por una mezcla de exigencia extrema y manipulación emocional. Sevim no acepta fallos ni desobediencias, algo que es incompatible con el carácter de Serhat.

Sabe perfectamente cómo deben comportarse sus nietas, Ilkim y Hayat, y se encarga de cumplan con todas las pautas establecidas tras el coma de Berrak. Su presencia en la casa es sinónimo de tensión y respeto infundido a través del miedo.

Autoritaria, elegante y con una mentalidad peligrosa, Sevim se posiciona como una de las figuras antagonistas más potentes de la historia. Su resistencia al cambio y su obsesión por el poder serán el motor de los principales giros dramáticos de la trama.

Yade Arayici es Kader

A simple vista, Kader es solo una niña más. Sin embargo, detrás de su historia se esconde uno de los secretos mejor guardados: nadie imagina que la pequeña es la hija secreta de Berrak.

Kader vive una vida muy dura de malos tratos por parte de la mujer que la cuida y lleva demasiado tiempo sufriendo en silencio. Todo cambia cuando Zeynep se cruza en su camino y se da cuenta de que algo no va bien. Incapaz de mirar hacia otro lado, decide ayudarla sin imaginar el problema en el que está a punto de meterse.

Beren Gençalp es Hayal Tecer

A diferencia de su hermana Ilkim, Hayal no está interesada en los negocios familiares ni en las luchas de poder que la rodean. Su forma de ver la vida es muy distinta y eso la lleva a sentirse muchas veces fuera de lugar dentro de su propia casa.

Su carácter la convierte también en una de las personas más vulnerables de la familia. Aunque quienes la rodean intentan protegerla, también toman decisiones por ella constantemente, algo que terminará afectando a su forma de enfrentarse al mundo.

A medida que salen a la luz los secretos de los Tecer, Hayal se ve obligada a crecer más rápido de lo que le gustaría. Situaciones que nunca imaginó pondrán a prueba su fortaleza y la obligarán a tomar decisiones importantes.

Mina Akdin da vida a Ilkim Tecer

Como la hija mayor de una de las familias más influyentes, ha crecido bajo la enorme presión de mantener impecable el apellido familiar y el estatus social. No tolera las debilidades ajenas ni las propias, lo que a menudo la lleva a chocar fuertemente con quienes intentan desestabilizar su entorno o amenazar los intereses de su hogar.

Su madre, Berrak, se ha asegurado de que su vida se rija por el orden y las apariencias, pero la llegada de nuevos elementos a su círculo pondrá a prueba su capacidad de control. A diferencia de otros miembros de su familia, Ilkim prefiere actuar con frialdad antes que dejarse llevar por el impulso. Su relación con sus hermanos y con el resto de su entorno estará llena de tensiones debido a su rigurosa forma de entender la lealtad.

Orgullosa y con una gran presencia, Ilkim se posiciona como una de las piezas clave de la trama. Sus decisiones no solo afectarán al destino de los Tecer, sino que desencadenarán conflictos que obligarán a todos a posicionarse.