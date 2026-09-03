Medida estratégica de programación con el estreno de 'El Secreto' en Atresmedia: Triple emisión semanal de su nueva serie turca

Antena 3 estrenará 'El secreto', su nueva serie turca este domingo 6 de septiembre a las 22:00 horas justo antes del penúltimo episodio de 'Una nueva vida'. Y aunque esta nueva ficción se instalará de forma definitiva en la noche de los domingos como relevo de la serie protagonizada por Mert Ramazan Demir y Afra Saraçoğlu, la próxima semana saltará también al prime time del lunes y el martes con un nuevo episodio acortado a modo de aperitivo.

Así, tal y como ha podido confirmar El Televisero, después de su estreno en domingo, Antena 3 llevará su nueva ficción turca a la noche del lunes y martes con un episodio corto de en torno a 15 minutos cada noche justo antes de 'En tierra lejana' para seguir promocionando su nueva apuesta.

Tras ello, 'El secreto' emitirá sus nuevos episodios en la noche de los domingos, en la que 'Una nueva vida' dirá adiós para siempre el próximo domingo 13 de septiembre con la emisión de su capítulo final en late night. A partir de entonces, será la nueva ficción turca la que ocupe definitivamente su lugar.

El reconocido actor turco Murat Yıldırım y la actriz Cemre Baysel, reconocida por su papel en la serie 'Leyla', que se convirtió en la serie temática más vista de la temporada 2025/2026 con su emisión en Nova, cadena temática femenina líder, encabezan el reparto de 'El secreto' junto a otros intérpretes como Gizem Sevim, Aleyna Solaker, Oya Unustasi, Serdar Orçin, Gülenay Kalkan, Ahmet Saraçoglu, Kaan Çaskir (‘Secretos de familia’, ‘Hermanos’), Emel Çögeçen y Serdar Özer, entre otros.

De qué va 'El Secreto', el relevo de 'Una nueva vida'

Un matrimonio perfecto, una mujer perfecta, dos hijas perfectas. Serhat es un hombre feliz. Pero una mañana, su esposa sufre un grave accidente y cae en coma. Postrada en la cama del hospital, Berrak esconde un oscuro secreto que casualmente descubre Serhat: hace seis años, la mujer dio luz a una niña que dio en adopción y que fue fruto de un romance desconocido. Enfadado y perdido, Serhat necesita respuestas sobre la pequeña Kader que su esposa no puede darle. ¿Dónde se encuentra la niña y quién es el hombre con el que le fue infiel?

Zeynep es una joven honesta y alegre, que ayuda a su madre en un mercado vendiendo rosas. Casualmente, se encuentra a la pequeña Kader, infeliz y maltratada en su hogar de adopción, y decide salvarla de su situación. El destino unirá a las dos jóvenes en busca de un futuro mejor.

‘El Secreto’ cuenta la historia de una mujer que enfrenta su primera gran prueba del corazón y de un hombre que intenta reconstruir las piezas del puzle sin resolver en el que se ha convertido su familia, con la esperanza de poder volver a confiar de nuevo.