'El Hormiguero' anuncia la vuelta de Carlos Latre tras su adiós a Mediaset, un cambio histórico tras 20 años y sus primeros invitados

El próximo lunes 7 de septiembre, 'El Hormiguero' estrenará su temporada 21 con Pablo Motos a partir de las 21:45 horas. El programa volverá a la vez que su gran rival, 'La Revuelta' de David Broncano, que también regresa a TVE con grandes noveades como su nuevo teatro.

Pablo Motos regresa a Antena 3 con una mayor apuesta por la tecnología, que tendrá una presencia destacada con 15 robots. Además contará con la vuelta de un colaborador que dará mucho que hablar y con grandes estrellas entre los primeros invitados de la temporada.

El seleccionador nacional Luis de la Fuente, los locutores de Onda Cero Carlos Alsina y Rafa Latorre y las actrices Penélope Cruz, Ester Expósito y Paula Echevarría serán algunos de los primeros invitados que visiten 'El Hormiguero' en este arranque de la temporada 21 del formato producido por 7 y acción.

Pero si hay algo que llama poderosamente la atención de esta nueva temporada de 'El Hormiguero' es el regreso de Carlos Latre. El humorista e imitador retorna tres años después al programa de Pablo Motos después de haber dejado el formato tras su fichaje por Mediaset y de haber tratado de hacerle la competencia con 'Babylon Show', el fugaz espacio que presentó en el access prime time de Telecinco en el año 2024 y que solo emitió trece programas.

Así, después de acabar su contrato con Mediaset, Carlos Latre regresa a Atresmedia como colaborador de 'El Hormiguero' para seguir realizando algunas de sus mejores imitaciones en un año especialmente marcado por la actualidad. Su regreso reforzará el humor del programa y su mirada a los grandes protagonistas del momento.

Ahora queda por ver si este regreso a casa supondrá también su posible reincorporación al jurado de 'Tu cara me suena', donde en las últimas dos ediciones fue relevado por Florentino Fernández. Algo que muchos fans del concurso presentado por Manel Fuentes echan en falta y piden a voces.

Todas las novedades y secciones que siguen en 'El Hormiguero'

Esperansa Grasia, una de las revelaciones de la pasada temporada, continuará "farmeando aura" con su sección de trucos para hacer la vida más fácil. Juan Carlos Ortega volverá con sus conexiones surrealistas, en las que él es el único personaje real y todos los demás están creados con Inteligencia Artificial. En ese mismo sentido, 'El Hormiguero' incorporará a su equipo a Anas Andaloussi para acercar a los espectadores las claves del futuro de la Inteligencia Artificial.

Seguirán además "Cochinando", con David de Jorge; la magia de Luis Piedrahita; los objetos de Japón, con El Monaguillo; los vídeos de Jorge Salvador; los peligros de la tecnología, con Suko; y la gran maga Nuria Roca. Pablo Motos mantendrá sus reflexiones en "Pasarse de la raya".

Los "Vídeos virales" de Jordi Moltó continuarán llevando al programa sus experimentos sociológicos, que ya han conseguido dar la vuelta al mundo y superar los 700 millones de visitas. Mientras que un robot humanoide de última generación será el nuevo ayudante de Marron en la Ciencia.

La conocida tarjeta de 'El Hormiguero' inicia una nueva etapa junto a Revolut. Cada semana, un espectador podrá ganar 6.000 euros si responde correctamente a la pregunta «¿Sabe usted qué es lo que quiero?» con la frase «La tarjeta de El Hormiguero». También continuará el coche de Flexicar, que cualquier persona del público podrá llevarse a través de uno de los juegos del programa.

Las tertulias de actualidad volverán a contar con Tamara Falcó, Nuria Roca, Juan del Val, Cristina Pardo, Rubén Amón, María Dabán y Rosa Belmonte. La tertulia cómica estará formada por Luis Piedrahita, El Monaguillo, Marron y Dani Fontecha. Y, por supuesto, seguirán Trancas, Barrancas… y Petancas. Además por primera vez en 20 años, las hormigas tendrán brazos y manos.

Así será la tradicional 'Película' en el arranque de temporada

Como cada temporada, 'El Hormiguero' abrirá el curso con una película rodada a lo largo del año anterior junto a muchas de las estrellas que han visitado el programa. Zendaya, Tom Holland, Isabel Preysler, Chris Hemsworth, Elsa Pataky, Pedri, Marcos Llorente, Ferran Torres, Simone Biles, Dan Brown, Ilia Topuria, Marc Márquez, Antonio Banderas, Chris Pratt y Can Yaman forman parte de esta nueva superproducción.

La película de este año lleva por título 'Misión imposible, no… lo siguiente'. En ella, el planeta Tierra se ve atacado por un misterioso virus que ha contagiado a toda la población. El equipo de 'El Hormiguero' tendrá la misión de encontrar el laboratorio secreto en el que se esconde el antídoto