'De Viernes' anuncia a su invitada más buscada, con "entrevistón" para su regreso a la parrilla de Telecinco esta semana

Tras un mes de vacaciones, 'De Viernes' regresa este viernes 4 de septiembre a la programación de Telecinco con nuevas entregas después de que durante este parón se hayan emitido reposiciones del programa. Y para su regreso, Santi Acosta y Beatriz Archidona contarán con una invitada estrella que dará mucho que hablar tal y como los presentadores han cebado durante todo este miércoles en 'De lunes a viernes'.

"Este viernes volvemos con nueva temporada de 'De Viernes' y lo hacemos por todo lo alto con un personaje que se va a abrir como nunca antes lo ha hecho", ha empezado diciendo Beatriz Archidona. "Es una mujer. Llevamos mucho tiempo queriendo escuchar su testimonio", ha apostillado Santi Acosta antes de revelarse su identidad.

Tras ello, 'De lunes a viernes' ha adelantado imágenes del scoop protagonizado por Anabel Pantoja. "Alma para mí es un milagro. Es la mejor decisión que he tomado. Estoy enamorada de ella. Veo a gente hablando por mí y hablando de mis cosas y creo que tengo derecho a sentarme a contarlo", asegura la sobrina de Isabel Pantoja hablando así del nacimiento de su hija y todo lo que se ha dicho en estos últimos años.

"Hombre pues sí, creo que tiene un entrevistón porque ha callado mucho, ha sido muy criticada y yo quiero que comente todos estos dos años que ha pasado", ha reaccionado Lydia Lozano al conocer su nombre. "Se han rumoreado tantas cosas en estos dos años sobre su vida personal y familiar...", ha apostillado al respecto Terelu Campos. "Por eso tiene que hablarlo todo. Y Anabel cuando se sienta en un plató va con todo", ha añadido Lydia.

Mientras, Antonio Rossi ha dejado claro que está deseando poder escuchar a Anabel Pantoja y poderle preguntar todo lo que no se sabe sobre su vida. "Estoy deseando escuchar y preguntar pero preguntar muchas cosas porque hay mucho por lo que preguntar, muchísimo", ha reconocido. "Que venga muy Pantoja que es lo que nos hace falta", ha añadido José Antonio León.

De este modo, Anabel Pantoja es la gran baza de 'De Viernes' para su regreso a Telecinco en el que tendrá que competir contra 'Viaje al centro de la tele' en La 1, el cine de Antena 3, 'El Blockbuster' de Cuatro y el estreno de la nueva temporada de 'Equipo de investigación' en La Sexta.

Cabe señalar que es la primera entrevista que concede Anabel Pantoja en televisión más de dos años después de haber sido madre y haber dado a luz a su primera hija junto a su pareja. Un tiempo en el que tanto ella como su novio David Rodríguez se han visto envueltos en un escándalo judicial por el accidente que llevó a su hija Alma al hospital con un derrame cerebral provocado por un presunto zarandeo.