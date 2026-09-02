RTVE adelanta los primeros invitados de 'El perro andaluz', que regresa con un fichaje y otra novedad en su segunda temporada

Manu Sánchez estrena nueva legislatura en 'El perro andaluz'. El programa revelación del verano vuelve este jueves con nuevos programas después de haberse marchado de vacaciones en agosto. Lo hará además con nuevas secciones y un nuevo fichaje que se suma a su equipo de colaboradores habituales.

'El perro andaluz' estrenará su segunda temporada este jueves a partir de las 22:55 horas enfrentándose al lanzamiento en abierto de 'Las hijas de la criada' en Antena 3, a 'Horizonte' en Cuatro, al cine de Telecinco a la espera de la llegada de 'Supervivientes All Stars' y al cine de La Sexta.

Como es habitual, Manu Sánchez volverá a abrir el programa con El Monólogo, una de las grandes señas de identidad del formato desde su estreno. En este regreso, el humorista contará con Antoñito Molina y Miguel Rellán como invitados, que se sumarán a la larga lista de famosos que han aceptado ser 'ministros' del Gobierno que está formando el sevillano.

El regreso de 'El perro andaluz' estará marcado también por el protagonismo de Ceuta, una actualidad que pasará por la mirada personal de Manu Sánchez y que tendrá su reflejo en distintos momentos de la noche. La cantante y bailaora ceutí La Shica protagonizará una actuación muy especial y cargada de mensaje en una muestra de la gran apuesta del formato producido por 16 Escalones Producciones por la música en directo.

Dos grandes novedades en 'El perro andaluz': una pizarra y un nuevo colaborador

Una de las novedades de esta segunda temporada será la incorporación de La pizarra. Con rotulador en mano, Manu Sánchez podrá detenerse en la actualidad, ordenar ideas, establecer conexiones y aportar contexto a algunos de los temas que marcan la conversación pública, siempre desde la personalidad y el humor que caracteriza al presentador.

El particular Gobierno de 'El perro andaluz' también crece con la incorporación de Antonio Reguera como nuevo colaborador. Con sus historias y su particular manera de mirar la vida, se suma al universo del programa para aportar humor y nuevas perspectivas a las noches de La 1.

La segunda temporada recuperará también algunos de los elementos que han definido la identidad del formato. María Galiana volverá a ponerse al frente de ‘Palabras mayores’; regresarán las preguntas de ‘El perro verde’, el particular homenaje del programa a Jesús Quintero; y el Confesionario volverá a poner a prueba a los invitados.

Tampoco faltará Carmen Fuentes, que continuará buceando en el inmenso Archivo de RTVE para recuperar imágenes, historias y personajes que seguirán sorprendiendo al público. La banda del programa y Gospel It volverán a poner música y personalidad a una propuesta en la que las canciones no solo acompañan, sino que también sirven para contar, emocionar y lanzar mensajes.