'Harry Potter' vuelve a Hogwarts: Así es el emocionante tráiler final de la serie de HBO Max que ilusiona a los fans

Los fans de 'Harry Potter' tenían una importante cita este miércoles 2 de septiembre, un día después de celebrarse el tradicional 'Back to Hogwarts' con el que se conmemora el regreso de los alumnos a la escuela de magia y hechicería. Y es que HBO Max ha lanzado el segundo trailer de la serie que llegará a la plataforma las próximas navidades.

La primera temporada de 'Harry Potter y la piedra filosofal' constará de ocho episodios y se estrenará el próximo 25 de diciembre. Pero para ir calentando su llegada y tratar de seguir conquistando a los fieles lectores de la novela de J.K. Rowling, la plataforma ha compartido nuevas imágenes de la ficción protagonizada por Dominic McLaughlin, Arabella Stanton y Alastair Stout dando vida a Harry Potter, Hermione Granger y Ron Weasley.

El reparto de 'Harry Potter' cuenta con nombres de gran nivel como John Lithgow como Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severus Snape, Nick Frost como Rubeus Hagrid, Rory Wilmot como Neville Longbottom, Lox Pratt como Draco Malfoy, Leo Earley como Seamus Finnigan, Elijah Oshin como Dean Thomas, Tristan Harland como Fred Weasley, Gabriel Harland como George Weasley, Ruari Spooner como Percy Weasley, Alessia Leoni como Parvati Patil, Sienna Moosah como Lavender Brown, Finn Stephens como Vincent Crabbe, William Nash como Gregory Goyle, Warwick Davis como Filius Flitwick y Sirine Saba como Pomona Sprout.

Además la primera temporada de la ficción completará su elenco con la participación de Daniel Rigby como Vernon Dursley, Bel Powley como Petunia Dursley, Paul Whitehouse como Argus Filch, Johnny Flynn como Lucius Malfoy, Bertie Carvel como Cornelius Fudge, Luke Thallon como Quirinus Quirrell, Katherine Parkinson como Molly Weasley, Amos Kitson como Dudley Dursley, Gracie Cochrane como Ginny Weasley, Richard Durden como Cuthbert Binns, Louise Brealey como Rolanda Hooch, Bríd Brennan como Poppy Pomfrey, Leigh Gill como Griphook y Anton Lesser como Garrick Ollivander.

La serie, basada en los queridos libros de J. K. Rowling, cuenta con guion y producción ejecutiva de Francesca Gardiner. Mark Mylod será el productor ejecutivo y dirigirá varios episodios de la serie para HBO, en colaboración con Brontë Film and TV y Warner Bros. Television. La serie cuenta con J. K. Rowling, Neil Blair y Ruth Kenley-Letts, de Brontë Film and TV, y David Heyman, de Heyday Films, como productores ejecutivos.

Así será la primera temporada de 'Harry Potter y la piedra filosofal'

Harry Potter no tiene nada de especial, o al menos eso es lo que le dice su tía Petunia. Pero cuando llega una misteriosa carta de admisión al Colegio de Magia y Hechicería de Hogwarts, se abre la puerta a un mundo oculto de magia, amistad y aventura. Sin embargo, tras los muros encantados de Hogwarts se esconden oscuros secretos. Harry debe encontrar el valor para demostrar su valía frente al mago más oscuro de todos.