Ovación cerrada a lo que hicieron Pepa Bueno y Carlos del Amor en el final del 'Telediario' de TVE: "Televisión en mayúsculas"

Este lunes, 31 de agosto, RTVE ha estrenado nueva identidad visual en sus informativos. Un cambio de imagen que se aplicará de forma simultánea en los Telediarios, Canal 24 Horas y en los centros territoriales. Antes de acabar la segunda edición del Telediario, Pepa Bueno y Carlos del Amor han sido los protagonistas de un ovacionado cierre.

El periodista se ha metido en la máquina del tiempo para teletransportarse a los primeros platós del informativo, mostrando al equipo que está detrás de las cámaras y sin los cuales, sería imposible llevarlo a cabo. "Mientras yo estoy aquí y ahora en el nuevo plató de Telediario 2026, Carlos del Amor se ha metido en la máquina del tiempo", explicaba Pepa Bueno, dando paso a su compañero.

Gracias a la Inteligencia Artificial, el comunicador se teletransportaba a los platós de los informativos de la televisión pública de distintas épocas, desde el blanco y negro hasta los más actuales. Y es que, tal y como así lo explicó él mismo: "La IA a veces entiende de emociones y nos permite hacer este viaje emocionante".

"Volvemos a poner el reloj en marcha. 21:35 horas. Eso significa que el Telediario no ha terminado y yo no me resisto a entrar en plató, que todavía no lo he visto, y que Pepa me explique algún detalle", añadía Carlos del Amor, mientras hacía su entrada en el gran plató en el que se encontraba la presentadora, quien le preguntaba: "¿Qué te parece nuestra nueva casa?". "Pues que va a seguir cabiendo mucha cultura aquí", respondía él.

Pepa Bueno y Carlos del Amor muestran "las tripas" del 'Telediario' de TVE

A continuación, Pepa Bueno alababa el enorme "despliegue tecnológico" con el que contaba el nuevo Telediario: "Estas pantallas 360 que nos rodean sirven para contarles nuestras noticias e historias de una forma más clara, más útil. Ese es el objetivo. Además estrenamos una mesa muy versátil, y permite que cuando la actualidad lo demande, en cualquier momento, podamos incorporar muchas voces para el análisis".

Además, ambos recordaron que si el Telediario es posible es gracias al excelente equipo que hay detrás y que los espectadores no ven: "Vamos a enseñar las tripas de nuestro trabajo". En ese momento, mostraban en pantalla a los cámaras de plató y al control de realización. Así como a los redactores que seguían al pie del cañón: "No seríamos nadie si no hubiera periodistas en la redacción a estas horas trabajando todavía".

"Eso en la redacción, pero también en la calle", añadía la presentadora, dando paso al reportero Jesús Navarro, quien se encontraba en Ceuta cubriendo la crisis migratoria. "Somos muchos y todos necesarios. Estamos de vuelta, señoras y señores. Muchas gracias, por seguir ahí y por acompañarnos en esta temporada que tiene pinta de que no hay que perdérsela", se despedía Pepa Bueno.

Otra manera de cerrar el Telediario 2!🥰🥰🥰 pic.twitter.com/2W5kKW8lPK — José Pablo López (@Josepablo_ls) August 31, 2026

Reacción unánime al cierre del 'Telediario 2'

Este cierre especial de la segunda edición del Telediario de TVE, distinto al que nos tiene acostumbrados Pepa Bueno, provocaba infinidad de comentarios en redes sociales. Y la reacción fue prácticamente unánime: "qué maravilla de final" o "televisión en mayúsculas".

Esta pieza del @telediario_tve es televisión en mayúsculas 😍 pic.twitter.com/fF59Xk6g7l — Edu Calle. (@EduCalle_) August 31, 2026

ESTOS CIERRES. UN GRAN SÍ. Por fin.



Enhorabuena a todos los trabajadores de RTVE por sacar adelante esta nueva etapa de los Informativos de la tele pública. pic.twitter.com/rcmx7lgSca — Pablo (@pabloo_c5) August 31, 2026

Qué maravilla de pieza https://t.co/CcJK8Nz6ne — loreto ochando (@loretoochando) August 31, 2026

Esto supera a la TV. Esto es CINE 🤩 https://t.co/CEY5ri5P4J — Cristian Vancouver (@vancouvercris) August 31, 2026

Gran cierre para el primer TD2 😍😍😍

Que calidad!! 🙌🏻 https://t.co/AcvbZsbaMw — Sergio Martín (@SERMARTIN23) August 31, 2026

Maravillosos Pepa y Carlos https://t.co/gGLDhKY42n — Eurodecepciones 🏆🇪🇸 🌟🌟 (@Eurotelefan) August 31, 2026

Equipazo! Y ahora con más y mejor tecnologia e imágen para ofrecer un mejor servicio público. https://t.co/CNSoVQ3Fg5 — Marta Ribas Frías (@martaribasfrias) September 1, 2026

Todavía hay quien critica los servicios informativos de TVE. Siempre han sido la vanguardia y lo siguen y seguirán siendo... 70 años, y por muchos más ❤️ https://t.co/3VzEZI8PS0 — Manu Rincón (@ManuRincon80) September 1, 2026