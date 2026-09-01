Los 52 estrenos que ver el mes de septiembre de 2026 en Netflix, Prime Video, Movistar Plus, HBO Max, Disney+, Atresplayer o Filmin

Septiembre siempre es un mes complicado. Porque está ahí entre medias del final del verano y el comienzo del otoño, la llegada del frío, de la spooky season... De hecho, debido a que tenemos la época favorita de los amantes del terror a la vuelta de la esquina, las plataformas de streaming nos traen unas cuantas series para ir abriendo boca. Primero, la 13ª temporada de 'American Horror Story', con el esperadísimo regreso de Jessica Lange. También la segunda temporada de la serie de animación 'Stranger Things: relatos del 85'; la alemana 'City of blood', con una Berlín distópica llena de vampiros, o una nueva entrega de 'Monstruo', centrada en la asesina Lizzie Borden.

Por otro lado, en el terreno de títulos españoles, ahí está 'El problema final', el nuevo thriller de Jose Coronado para Netflix, o 'A la deriva', la nueva serie de Paula Echevarría, en este caso para Atresplayer. También tendremos estrenos un poco más... bizarros... como 'La mujer miniatura' en Movistar Plus, o 'Hermanos', con Matthew McConaughey y Woody Harrelson decidiendo si son hermanos de sangre o no.

Secretos del deporte: Raygun

Sinopsis: Nadie imaginaba que Rachael Gunn acabaría compitiendo en unos Juegos Olímpicos, ni siquiera ella. Pero, cuando la actuación de Raygun en París 2024 se hizo viral de la noche a la mañana, también lo hicieron los memes, la desinformación y las teorías conspirativas.

Todos recordamos cuando se anunció a bombo y platillo que el breakdance iba a ser modalidad olímpica en los Juegos Olímpicos de París. Sí, un poco antes de farmear aura y todas esas cosas. Pero, si en una batalla te tocara Rachael Gunn, perdías seguro. Porque Rachael Gunn no era una breakdancer, era algo más, y pasó a la historia como la mujer que hundió la modalidad en los JJOO, porque ya no estará presente en los de Los Ángeles de 2028. "París ahora es solo una parte de mi historia", explica Gunn en una entrevista para la CNN, después de años de terapia. "Para mí, se trata más bien de aceptar radicalmente todo lo que ha sucedido y simplemente seguir adelante, paso a paso. Para mí era importante salir y ser yo misma, ser creativa y no tener miedo a ser diferente. No me arrepiento de nada".

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 1 de septiembre

Creednos

Sinopsis: Varias mujeres denuncian haber sido víctimas del mismo agresor sexual y descubren que el mayor obstáculo para obtener justicia no es encontrar al culpable, sino conseguir que alguien las crea. Mientras un depredador continúa actuando durante años con total impunidad, ellas deberán enfrentarse a los prejuicios, los errores policiales y un sistema incapaz de protegerlas. Inspirada en uno de los mayores escándalos judiciales de Reino Unido, la serie reconstruye la lucha colectiva de un grupo de supervivientes que logró cambiar la forma en que se investigan las agresiones sexuales.

Este thriller dramático basado en hechos reales da la vuelta a las reglas del true crime. En lugar de centrar el relato en el agresor, 'Creednos' pone el foco en las víctimas y en el devastador impacto que provoca un sistema que no las escucha. Escrita por Jeff Pope, es una serie incómoda y diferente. Protagonizada por Aimée-Ffion Edwards ('Slow Horses'), como Sarah, una de las primeras mujeres que denuncian las agresiones y cuya determinación acaba convirtiéndola en símbolo de una lucha colectiva. Con Aasiya Shah ('Raised by Wolves'), como Laila, una joven estudiante que descubre el coste de no ser escuchada por las instituciones y Miriam Petche ('Industry'), como Carrie, inspirada en una de las supervivientes que desempeñó un papel decisivo para impedir la liberación anticipada del agresor. Completa el reparto Daniel Mays ('Des', 'The Long Shadow', 'Lynley'), como John Worboys, en una interpretación deliberadamente contenida que evita convertir al criminal en protagonista. Uno de los estrenos de Movistar más importantes del mes, sin lugar a dudas.

Plataforma: Movistar Plus

Fecha de estreno: 3 de septiembre

The Gentlemen (Temporada 2)

Sinopsis: Ha transcurrido un año desde que Eddie y Susie decidieron trabajar juntos en el imperio criminal internacional de Bobby. A medida que la empresa crece, las decisiones de Bobby se vuelven cada vez más erráticas. Ahora, Eddie y Susie deben decidir si intervenir o arriesgarse a perderlo todo. Pero la ambición desmedida nunca acaba bien…

La serie criminal protagonizada por Theo James y Kaya Scodelario se convirtió en un auténtico fenómeno en Netflix gracias a una primera temporada adrenalítica con la firma de Guy Ritchie. Es que alcanzó más de 100 millones de visualizaciones, que es un dato brutal. De hecho, ha gustado tanto (y Netflix confía tanto en ella) que acaba de renovar por una tercera temporada... ¡antes del estreno de los nuevos episodios! "La ambición de 'The Gentlemen' se ha acelerado, el mundo se ha expandido y las consecuencias tienen mucho peso", ha dicho Guy Ritchie, creador, director, guionista y productor ejecutivo de la serie, en una entrevista para Variety. "La tercera temporada se sentía inevitable, y tengo muchas ganas de derribar aún más todas las barreras". Daniel Ings, Joely Richardson, Joshua McGhire y Vinnie Jones completan un reparto al que se une Hugh Bonneville.

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 3 de septiembre

La mujer miniatura

Sinopsis: Lindy y Les Littlejohn fueron una pareja brillante. Ella ganó el Pulitzer con su primera novela; él está convencido de que revolucionará la ciencia con un descubrimiento capaz de cambiar el mundo. Pero los años han transformado la admiración mutua en una silenciosa guerra de reproches. Cuando un accidente tecnológico reduce a Lindy a apenas unos centímetros de altura, la crisis de su matrimonio adquiere una dimensión literal. Obligados a convivir bajo unas circunstancias extraordinarias, ambos deberán enfrentarse a las dinámicas de poder, las frustraciones y las heridas que han definido su relación.

Basada en el relato de Manuel Gonzales,'La mujer miniatura' convierte la miniaturización de su protagonista en una poderosa metáfora sobre el desgaste emocional dentro de la pareja, la desigualdad de poder y la necesidad de recuperar la propia identidad. Con Elizabeth Banks ('Los juegos del hambre'), como Lindy Littlejohn, la famosa escritora que intenta reconstruir su autoestima y recuperar su voz tras años sintiéndose empequeñecida dentro de su matrimonio, y el ganador del Emmy Matthew Macfadyen ('Succession'), como Les Littlejohn, un brillante científico cuya obsesión por el éxito profesional desencadena accidentalmente el conflicto que cambia sus vidas.

¿Cómo no vamos a querer ver esta serie si lo tiene todo para hacernos reír y, seguramente, llorar. Ya solo con su reparto merece la pena. Jennifer Ames y Steve Turner, sus creadores, toman de referencia un clásico de las películas del género llamado 'guerra de sexos'. En este caso, la cinta de culto 'La guerra de los Rose'. Además, de usar un sinfín de técnicas para el complicado rodaje.

Plataforma: Movistar Plus

Fecha de estreno: 9 de septiembre

The Girls: Un proyecto de Khloé Kardashian

Sinopsis: nuevo reality de Khloé Kardashian.

La serie se adentra en el círculo más íntimo de Khloé Kardashian para seguir la vida de sus amigas más cercanas, un grupo de mujeres ambiciosas que afrontan los desafíos de la maternidad, el matrimonio, las relaciones sentimentales, los negocios y la exposición mediática. Entre éxitos profesionales, retos familiares, escapadas de amigas, fiestas de lanzamiento y decisiones que pueden marcar el rumbo de sus vidas, su amistad con Khloé es el vínculo que las une. Pero, a medida que se conocen mejor, comienzan a surgir tensiones inesperadas, viejas heridas y diferencias de opinión, que pondrán a prueba su amistad mientras sus vidas continúan evolucionando.

'The Girls: un proyecto de Khloé Kardashian' está protagonizado por Natalie Halcro (protagonista de los realitys 'Wags' y 'Relatively Nat & Liv', prima de Natalie, prima de Olivia), Khadijah Haqq (hermana de Malika), Malika Haqq (una de las mejores amigas de Khloé), Yris Palmer (llegó al entorno Kardashian a través de su trabajo como especialista en extensiones de pestañas), Olivia Pierson (protagonista de los realitys 'Wags' y 'Relatively Nat & Liv', prima de Natalie) y Nicole Williams English (modelo, diseñadora y empresaria). Así que, en este nuevo reality de una de las Kardashian, Khloé deja de lado a su familia para centrarse en su grupo de amigas.

Plataforma: Disney Plus

Fecha de estreno: 9 de septiembre

El juicio

Sinopsis: Una joven y su padre buscan justicia después de que ella fuese víctima de abuso sexual. Además de lidiar con las secuelas del delito, ambos luchan contra un fallido sistema judicial y el propio padre del joven agresor: un exitoso hombre dispuesto a usar todo su poder para proteger a su hijo y evitar que pague por su crimen.

Eugenio Derbez es uno de los actores más queridos (y a la vez odiados) de México. Protagonizó para AppleTV la serie 'Acapulco' y multitud de películas de comedia. En este nuevo proyecto para Prime Video, en una co-producción entre Estados Unidos y México, se lanza al drama acompañado de nuestro Pedro Alonso (sí, Berlín) en una historia sobre venganza, ajuste de cuentas y padres de familia que lo harían todo por proteger a sus hijos. "Queríamos dar voz a todas esas mujeres que han vivido casos en los que el sistema les falla. No hay malos ni buenos absolutos, sino distintos puntos de vista, y cada uno cree que está en lo correcto", afirmó Derbez en el evento Iberseries donde se presentó el proyecto. La serie ha sido creada y escrita por Daniel Krauze (productor ejecutivo de 'Luis Miguel, La Serie'), basándose en una investigación periodística de su hermano León Krauze.

Plataforma: Prime Video

Fecha de estreno: 11 de septiembre

Neagley

Sinopsis: Cuando descubre que un querido amigo de su pasado ha muerto en un accidente sospechoso, remueve cielo y tierra para hacer justicia. Usando todo lo que ha aprendido de Jack Reacher y su experiencia de miembro de la 110 Investigadores especiales, Neagley se mete en un sendero peligroso para descubrir un mal amenazante.

'Reachaer', la saga creada por Lee Child y adaptada por Nick Santora nos trae un spin-off de la popular serie, centrado en el personaje de Frances Neagley, a la que interpreta Maria Sten. Uno de los personajes más queridos por los fans se embarca en sus propias aventuras, expandiendo todo el universo 'Reacher', que se ha convertido en la gallina de los huevos de oro de Prime Video. Por lo que parece, nos mostrará el día a día de la detective, alejándose (menos mal) de un procedimental al uso para centrarse, como su serie madre, en un caso durante toda la temporada. Pero no estará sola. La acompañarán Greyston Holt como el Detective Hudson Riley; Jasper Jones como Keno; Adeline Rudolph como Renee; Matthew Del Negro como Pierce Woodrow y Damon Herriman como Lawrence Cole. Además, se confirmó la presencia de Alan Ritchson retomando su papel de Jack Reacher. "Puedo no ser imparcial, pero vale la pena la espera porque estamos llevando las cosas a un nuevo nivel y está de muerte. ¿Sabéis lo que digo?", dijo Maria Sten en su Instagram, poniendo los dientes largos a los fans.

Plataforma: Prime Video

Fecha de estreno: 16 de septiembre

City of blood

Sinopsis: En un mundo asfixiado por el calor y devastado por el cambio climático, la delincuencia domina el día a día. Berlín se ha convertido en una ciudad-estado al borde del colapso: mientras una minoría privilegiada vive cómodamente bajo una enorme cúpula climatizada, el resto de la ciudad se hunde en la corrupción y la violencia. Bea y Phoebe son dos hermanas que fueron separadas en la infancia por un acontecimiento trágico. Bea, que ahora padece una enfermedad crónica, ha crecido rodeada de privilegios junto a su madre adoptiva, mientras que Phoebe ha tenido que sobrevivir en las calles de Berlín. Cuando sus caminos vuelven a cruzarse, en vísperas de unas elecciones decisivas, descubren una verdad aterradora: los vampiros controlan el crimen organizado y están intentando hacerse con el poder político para garantizar su supervivencia. En esta ciudad, la sangre se ha convertido en el recurso más valioso. Atrapadas en una peligrosa lucha por el control de la ciudad, Bea y Phoebe deberán luchar por su supervivencia mientras se enfrentan a una inquietante pregunta: ¿quién representa realmente la mayor amenaza, los humanos o los vampiros?

¿Cómo no nos va a gustar una historia sobre apocalipsis y vampiros? Inspirada en la novela gráfica 'Belnoir' creada por el ilustrador Reinhard Kleist y por el escritor Tobias O. Meißner, esta serie es una producción de Hulu Alemania, y promete ser un bombazo ya no solo en su país, sino en el resto del mundo. Creada por Philipp Kadelbach y Elena Lyubarskaya, cuenta con un reparto que combina actores reconocidos y nuevos talentos de Alemania, entre ellos Lea Drinda, Soma Pysall, Franz Hartwig, Jördis Triebel, David Schütter, Mouataz Alshaltouh, Jenny Schily, Dagmar Manzel, Melika Foroutan, Jan Georg Schütte, y Lars Eidinger. Una Berlín distópica nos espera a la vuelta de la esquina para pasar miedo, pero también un poquito de acción, por supuesto. Una de las apuestas más extrañas de este mes, pero que merece que la tengamos en cuenta, porque puede ser una gran sorpresa.

Plataforma: Disney Plus

Fecha de estreno: 16 de septiembre

Monstruo: La historia de Lizzie Borden

Sinopsis: La historia de Lizzie Borden, una joven juzgada y absuelta en 1892 de los asesinatos de su padre y su madrastra.

La serie antológica de Ryan Murphy e Ian Brennan premiada con el Emmy, regresa en 2026 con una cuarta entrega centrada en el primer «monstruo» femenino de la serie, Lizzie Borden. Tras abordar los personajes de Dahmer, Lyle y Erik Menéndez y Ed Gein, Ryan Murphy, quizá el creador más prolífico del momento en el mundo del streaming, vuelve con una nueva entrega de su antología de monstruos de la historia. Aunque tratando de humanizarlos, por lo que la polémica siempre le rodea. En este caso, aborda la famosa figura de Lizzie Borden, a la que recientemente vimos interpretada por Christina Ricci. Ella Beatty, hija de Warren Beatty y Annette Bening, es la protagonista, acompañada de Charlie Hunnam y Rebecca Hall. Billie Lourd como Emma Borden, Joey Pollari como el tío John Morse y Jessica Barden como la actriz Nance O’Neil, amiga de Lizzie en sus últimos años. Y además veremos a Sarah Paulson dando vida a Aileen Wuornos, la asesina que inmortalizó Charlize Theron en la película 'Monster'.

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 17 de septiembre

Stranger Things: Relatos del 85 (Temporada 2)

Sinopsis: Bienvenidos de nuevo a Hawkins, en el crudo invierno de 1985, donde los personajes originales deben enfrentarse a nuevos monstruos y desentrañar un misterio paranormal que aterroriza a su ciudad.

Vuelve a Hawkins con 'Stranger Things: Relatos del 85', la nueva y emocionante serie de animación del creador Eric Robles con los hermanos Duffer como productores ejecutivos. En invierno de 1985, la nieve cubre toda la ciudad y por fin se disipa el terror del Mundo del Revés. Once, Mike, Will, Dustin, Lucas y Max han vuelto a su vida de siempre: Dragones y Mazmorras, guerras de bolas de nieve y días tranquilos. Pero algo horrible se despierta bajo el hielo. ¿Viene del Mundo del Revés? ¿De las entrañas del laboratorio de Hawkins? ¿O de un lugar totalmente distinto? En esta nueva historia del universo de 'Stranger Things', los jóvenes héroes deben darse prisa para resolver este misterio y salvar Hawkins.

Así promociona Netflix la segunda temporada de su serie de animación. Aunque los primeros episodios tampoco tuvieron la recepción esperada... El mundo de 'Stranger Things' parece bastante acabado después de un desenlace que no acabó por convencer a nadie. De todos modos, se celebra la ampliación del universo, y qué mejor que hacerlo en el mundo de la animación, en el que se permiten muchas más cosas. "Creo que la gente se sorprenderá mucho de lo bueno que es", dijo Matt Duffer, uno de los creadores, en una entrevista para Collider. "Si te gusta más la serie entre las temporadas 2 y 3, creo que te encantará la serie animada", confirmó el showrunner Eric Robles.

Fecha de estreno: 17 de septiembre

Outlander: Sangre de mi sangre (Temporada 2)

Sinopsis: Mientras Brian Fraser y Ellen MacKenzie deberán afrontar las consecuencias de su huida en una Escocia dividida por la inminente rebelión jacobita, Julia Moriston y Henry Beauchamp seguirán luchando por permanecer juntos después de que el viaje a través de las piedras altere para siempre sus vidas. Dos historias de amor separadas por siglos, pero unidas por el destino, que vuelven a entrelazarse en una mezcla de romance épico, aventura y viajes en el tiempo.

La serie amplía el universo de la franquicia explorando los orígenes de las familias Fraser y Beauchamp desde una perspectiva propia. Creada por Matthew B. Roberts a partir del universo literario de Diana Gabaldon, 'Outlander' es una serie que cuenta con millones de fans por todo el mundo. Un éxito sin precedentes que aumenta su universo con esta precuela que ya cuenta con una segunda temporada. El reparto vuelve a estar encabezado por Harriet Slater ('Belgravia: The Next Chapter'), como Ellen MacKenzie y Jamie Roy ('Condor's Nest'), como Brian Fraser, los futuros padres de Jamie. En la línea temporal del siglo XX regresan Hermione Corfield ('The Road Dance'), como Julia Moriston, y Jeremy Irvine ('War Horse'), como Henry Beauchamp, los padres de Claire. Los acompañan Tony Curran ('Mary & George'), como Lord Lovat; Séamus McLean Ross, Sam Retford, Rory Alexander y Conor MacNeill, que interpretan las versiones jóvenes de personajes icónicos del universo Outlander, además de otros rostros habituales como Sara Vickers y Sally Messham.

"Hay guiños y sorpresas ocultas de 'Outlander' a lo largo de esta historia. Así que para los fans de 'Outlander', cuando ven la precuela, hay momentos de '¡Ah, claro!', cuando un personaje conoce a otro o algo así. Todo eso se entreteje a lo largo de toda la serie", comentó la actriz Hermione Corfield para Diario El Comercio.

Plataforma: Movistar Plus

Fecha de estreno: 19 de septiembre

A la deriva

Sinopsis: Batuel es un humilde pueblo pesquero donde naufragó el barco que patroneaba Héctor Parrado y en el que faenaban varios hombres del lugar. No se encontró a ningún miembro de la tripulación y casi todas las familias de la localidad se vieron afectadas por la tragedia: madres que perdieron a sus hijos, niños que perdieron a sus padres y, sobre todo, mujeres que, de un día para otro, se encontraron sin marido y sin poder ser reconocidas como viudas, en un extraño limbo legal. Lucía, esposa de Héctor, Maca, Rosa, Berta y Paloma son alguna de esas mujeres. Todas ellas se unieron en el dolor de la pérdida y encontraron juntas la energía para no rendirse, forjando una sólida amistad. Dos años más tarde, la repentina aparición de cinco de los pescadores desaparecidos supone una nueva conmoción. La perplejidad se mezcla con la euforia y 'los resucitados' son recibidos como héroes. Pero ese regreso no solo traerá alegría a las mujeres sino también conflictos y secretos que creían enterrados.

La serie protagonizada por Paula Echevarría, Daniel Grao y Michel Noher es una de las apuestas fuertes de Atresmedia para el último trimestre del año. ¿Qué sucede cuando el marido al que dabas por muerto regresa para reclamar la vida que dejó atrás? Esa es la premisa de 'A la deriva', compuesta por 10 capítulos de 50 minutos, ambientada en los años 70 y grabada en Canarias y en Madrid. "La serie es un retrato de la sociedad de los años 60 y 70, muy enfocado desde la perspectiva femenina con nuestra protagonista, Lucía", explicó Daniel Grao para Antena 3. "Héctor [su personaje] es contradictorio, con claroscuros, alguien al que tienes que ir descifrando capítulo a capítulo".

Plataforma: Atresplayer

Fecha de estreno: 20 de septiembre

Hermanos

Sinopsis: McConaughey y Harrelson interpretan versiones ficticias de sí mismos, dos amigos cuya relación da un vuelco al descubrir un secreto que ha estado oculto durante décadas: podrían ser hermanos biológicos.

¿Estamos ante una de las series más surrealistas y estrambóticas de los últimos años? Pues puede ser, puede ser. Harrelson y McConaughey se reencuentran tras la obra de culto 'True Detective' y nos entregan una historia ficticia increíble. Cuando la boda de la hija de Woody se viene abajo, este pone rumbo a Austin con toda la familia para pasar una temporada en el rancho de Matthew y recomponerse, pero lo que comienza como una escapada pronto se descontrola cuando Ma Mac, la madre de Matthew, deja escapar accidentalmente el gran secreto familiar. Esa es la premisa con la que juega la nueva serie de AppleTV. La serie combinará comedia y drama para explorar temas como la amistad, la familia, la fama y la complicada frontera entre la realidad y las historias que las personas construyen sobre sí mismas.

Y es que esta serie se basa en sorprendentes hechos reales (con mucha carga de ficción). Hace unos años saltó la noticia de que realmente podrían estar emparentados, ya que la madre de McConaughey tuvo un breve idilio con el padre de Harrelson. Aunque no se han hecho la prueba de ADN que ponga fin con las especulaciones (o no lo han hecho público), ambos actores han llevado un rocambolesco giro de los acontecimientos en su vida para entregarnos una serie que, seguramente, sea uno de los grandes estrenos del año.

Plataforma: AppleTV

Fecha de estreno: 23 de septiembre

American Horror Story 13

Sinopsis: nueva temporada de 'American Horror Story'.

Ryan Murphy creó una de las antologías de terror más famosas de la historia de la televisión. Y ya ha llovido mucho desde esa primera temporada. Pese a que las últimas no han tenido el recorrido esperado, sobre todo comparándolas con las primeras, sigue siendo un evento cada año que llegan nuevos episodios. Más aún con esta decimotercera entrega, que cuenta en su reparto con Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates, Emma Roberts, Billie Lourd, Gabourey Sidibe, Leslie Grossman, Joey Pollari y Jessica Lange. Es que además, lo importante no solo es el regreso de Jessica Lange, sino el de muchos personajes icónicos de otras temporadas, como Constance Langdon, Cordelia Goode, Madison Montgomery, Marie Laveau, Rubber Man, Twisty el Payaso y Kai Anderson.

Plataforma: Disney Plus

Fecha de estreno: 25 de septiembre

El problema final

Sinopsis: Durante la primavera de 1959, trece personas quedan aisladas por un temporal en un islote próximo a Mallorca. Nadie imagina lo que está a punto de suceder en el pequeño hotel en el que se alojan: Elisa Mander, una discreta turista de origen inglés, aparece muerta. Lo que en un principio parece ser un suicidio pronto comienza a dar señales de ser algo mucho más inquietante: un asesinato. Basil, un actor retirado que en otro tiempo encarnó en la gran pantalla al mismísimo Sherlock Holmes, se verá convertido, casi sin pretenderlo, en el encargado de desentrañar lo ocurrido. En un lugar del que nadie puede salir y al que nadie puede llegar, todos los huéspedes y empleados se convertirán en sospechosos de un crimen que a cada momento que pasa se revela más complejo y enrevesado de lo que nadie pudo imaginar en un principio.

La miniserie protagonizada por Jose Coronado ('Los creyentes'), María Valverde ('Fuimos canciones'), Martiño Rivas ('Las chicas del cable') y Maribel Verdú ('El laberinto del fauno') entre otros, adapta la exitosa novela homónima del escritor Arturo Pérez-Reverte de una manera muy sofisticada, tal y como afirma Netflix, convirtiéndolo en un thriller de época cargado de secretos, misterio y giros inesperados. Esta nueva miniserie, que combina thriller y misterio en un envolvente contexto de época, contará con cuatro episodios. Completan el reparto Gonzalo de Castro ('Políticamente incorrectos'), en el papel de Fonseca, un ambicioso director de cine y Cristina Kovani ('El silencio'), que interpreta a una joven y apasionada actriz. Además, al elenco se suman actores como José Condessa ('Rabo de Peixe') o Pepón Nieto ('Smiley').

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 25 de septiembre

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