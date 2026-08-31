El público dicta sentencia a los cambios del 'Telediario' de RTVE tras estrenar imagen y nuevo plató con Alejandra Herranz

Este lunes 31 de agosto arranca la temporada televisiva 2026-2027 con muchos cambios en TVE con el terremoto de presentadores motivado por la marcha de Javier Ruiz. Pero si hay un cambio llamativo en la cadena pública es el de los informativos y es que el 'Telediario' ha estrenado su nueva imagen en el informativo presentado por Alejandra Herranz.

El 'Telediario' ha estrenado su nuevo plató así como una nueva cabecera, sintonía y línea gráfica. Se trata de una evolución de lo que ya ofrecían los servicios informativos de RTVE desde el estreno de su nuevo logo en 2021. La gran novedad es que por primera vez RTVE unificará la imagen del 'Telediario', el Canal 24 horas y los informativos territoriales con la intención de que el público identifique rápidamente que está viendo los informativos de la cadena pública independientemente del formato.

Esta identidad común no supone uniformidad. Cada espacio mantendrá sus propios matices, personalidad y riqueza visual, pero el nuevo sistema permite compartir más recursos y posibilidades de realización y grafismo entre Telediarios y el Canal 24 horas según avanzó RTVE hace unos días.

Para iniciar los cambios, el 'Telediario' ha sorprendido con un espectacular arranque con Alejandra Herranz desde una azotea en los exteriores de Torrespaña y con el Pirulí justo detrás. "Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Arrancamos nueva temporada en los Telediarios de RTVE, una temporada que promete ser de nuevo intensa y en la que esperamos contarles también buenas noticias. Una temporada muy especial para nosotros porque RTVE cumple 70 años en antena y lo hacemos además con una imagen totalmente renovada", ha destacado la presentadora.

Justo después, la cámara nos ha llevado por todas las instalaciones de RTVE en Torrespaña hasta llegar al nuevo decorado del 'Telediario'. "Un nuevo plató con distintas pantallas que nos va a permitir explicar la actualidad mejor introduciendo nuevos formatos audiovisuales, un espacio donde hacer cada día por supuesto el telediario, pero también un avance de última hora o un gran especial informativo. La nueva tecnología siempre al servicio de la información veraz, de calidad e independiente", ha añadido Alejandra Herranz antes de empezar con el informativo y las noticias del día.

⭕Arranca una nueva temporada y el Telediario estrena nuevo plató y nueva imagen



Empieza el #TD1, síguelo en @La1_tve, #Canal24Horas y @rtveplay pic.twitter.com/tUx5er5Zbv — RTVE Noticias (@rtvenoticias) August 31, 2026

Acaban de conocerla: es la nueva imagen del telediario, con este nuevo plató que es capaz de convertir cada rincón, cada pantalla, en una ventana abierta a lo que ocurre en el mundo. pic.twitter.com/fogdiVWcUg — Telediarios de TVE (@telediario_tve) August 31, 2026

La nueva cabecera y grafismos del 'Telediario'

Nueva imagen de la cabecera del 'Telediario' de TVE

El nuevo plató del 'Telediario' recuerda mucho a otros de televisiones europeas donde una gran pantalla gana todo el protagonismo además de todo un ecosistema de otras pantallas mayor cantidad de información, contexto y recursos visuales en cada una de las emisiones. Por si fuera poco, hay una mayor apuesta por recursos de realidad aumentada así como fondos virtuales.

La mesa del nuevo 'Telediario' también es nueva y será modular para poder jugar con ella en función de las necesidades y añadirle módulos para especiales informativos en los que hay tertulianos.

Imagen del nuevo plató del 'Telediario'

Pero si hay algo que destaca por encima de todo es la nueva imagen gráfica y los colores utilizados. Por primera vez, el 'Telediario' de TVE apuesta por una gama de colores diferente que va desde el azul hasta el naranja. Serán colores además que aparezcan tanto en el 'Telediario' como en el Canal 24 horas abandonando así la diferencia entre el azul y el rojo entre ambos formatos.

Y por si fuera poco, coincidiendo con el arranque del 'Telediario' y sus cambios, RTVE también ha estrenado nuevas moscas en pantalla de todos sus canales, salvo Clan, apostando ahora por los logos semitransparentes y por la inclusión de la palabra "directo" justo debajo del logo para anunciar a los espectadores que lo que se está ofreciendo es un programa en directo y no diferido.

El Telediario arranca nueva temporada con nueva imagen, nueva sintonía nuevo plató y nueva forma de contar las noticias



Así es la nueva cabecera pic.twitter.com/a4lZfKNW9e — Hugo 💻💙 (@hugo_cnm) August 31, 2026

La audiencia da su veredicto a los cambios del 'Telediario'

Y como era de esperar, los cambios del 'Telediario' de TVE y su nuevo plató y línea gráfica han generado muchos comentarios de la audiencia en redes sociales. En su mayoría cabe señalar que el resultado ha sido más que positivo pues son muchos los que han alabado esta nueva imagen de los informativos.

"Muy, muy a favor de la nueva imagen gráfica y del nuevo decorado del Telediario. Moderno, dinámico y limpio", ha destacado un espectador. "Por ahora me están encantando los nuevos TD. El decorado, el grafismo, la sintonía y la mesa, todo un acierto. Enhorabuena @jonariz y mucha suerte para esta temporada", ha añadido otro.





Muy, muy a favor de la nueva imagen gráfica y del nuevo decorado del Telediario. Moderno, dinámico y limpio. pic.twitter.com/nZFtB13zPS — Pol (@pomovi) August 31, 2026

Los grafismos del telediario son BRUTALES, así SÍ — A. Ruano Sánchez (@ruanoalbvk) August 31, 2026

Qué guapa la nueva presentación del Telediario 💯 buen trabajo! @rtvenoticias @Josepablo_ls — Marti (@Martu8zd) August 31, 2026

Qué maravilla de inicio de la nueva temporada del Telediario de La 1 👏🏼 pic.twitter.com/VpXVpncVz4 — M 📺 (@casasola_89) August 31, 2026

Por ahora me están encantando los nuevos TD. El decorado, el grafismo, la sintonía y la mesa, todo un acierto. Enhorabuena @jonariz y mucha suerte para esta temporada.

Por cierto, a modo de curiosidad: la mosca de la 1 tiene un tono diferente, ¿verdad? #TD #RTVE #TVE #La1 — Iván Guzmán (@guzman_vivar) August 31, 2026

Pues brutal la nueva escenografía del Telediario https://t.co/yeV2ofTytS — Mustache (@MustacheGH) August 31, 2026

Me parece muy moderna y chula — loading... (@born___fighter) August 31, 2026

Me gusta mucho. — Παῦλος - Pablo (@_pablogil_) August 31, 2026

Bastante francesa la nueva línea del Telediario — javi ⭐️⭐️ (@javixuuulo) August 31, 2026

Me gusta pero me falta algo. Sencilla y moderna.

¿Y vosotros qué opináis de la nueva cabecera del Telediario? pic.twitter.com/3SexxNoWHT — Lázaro 🌍🌎🌏 (@Eurolazaro) August 31, 2026

Me gusta mucho tanto por sus grafismos en movimiento como por sus tonalidades, los de la temporada pasada había momentos donde a veces costaba leer los titulares blancos en fondos claros o luminosos.



Todo un acierto el cambio. https://t.co/UR7PWFb78h — ©® ✨ (@CristhianBlue99) August 31, 2026

La línea gráfica no me disgusta.

Y el plató me parece muy bonito de ver y moderno.

Muy bien TVE https://t.co/fgKK7OY8wJ — ACTUALIDAD TV (@actualidadtvsp) August 31, 2026

Me encanta 💖 esto si es brutal y buena 😍🙈 mi publica https://t.co/mGhsu2dHIt — Ricardo🇮🇨🍉🧜🏻‍♀️ (@RicardoGal99983) August 31, 2026

Muy digno y a la altura de lo que merecemos. Técnicamente muy logrado — Pilar Barrientos #25N #SeAcabó (@pilar51) August 31, 2026

Muy trabajado con una imagen muy de hoy — AEV España (@AEVeurovision) August 31, 2026

Muy bonito y currado — IsiMayor (@dinle97) August 31, 2026

Me gusta mucho la nueva línea visual del @telediario_tve al igual que el plató. Da mucho dinamismo a la información. ¡Enhorabuena compañeros! pic.twitter.com/KriSjFwgWZ — Iñigo Zubeldia (@Inigo_Zubeldia) August 31, 2026

No obstante también se han podido leer algunas críticas en redes sociales. "Lo único que no me termina de convencer son los rótulos, el resto muy guay, sobre todo la sintonía y el plató", ha defendido un usuario.

lo único que no me termina de convencer son los rótulos, el resto muy guay, sobre todo la sintonía y el plató — bri 🌻♎️ (@briooso) August 31, 2026