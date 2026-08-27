Iker Jiménez sale del plató en su regreso a 'Horizonte': Así será su especial en el estreno de temporada en Mediaset

Tras interrumpir sus vacaciones y ofrecer el pasado 31 de julio un especial de 'Horizonte' por la situación de Ceuta, Iker Jiménez ha decidido empezar la nueva temporada del programa de Cuatro desde la ciudad autónoma, siguiendo así los pasos de Ana Rosa Quintana y Susanna Griso.

De esta forma, Iker Jiménez se desplazará hasta Ceuta para presentar desde allí 'Horizonte' el próximo lunes 31 de agosto. El periodista liderará la cobertura del programa en el estreno de su nueva temporada a partir de las 21:40 horas y trasladará in situ la última hora de la crisis migratoria.

Mientras, Carmen Porter se pondrá al frente del programa desde el plató en Madrid con la participación del equipo de colaboradores habituales y de reconocidos expertos para analizar la situación que se vive en la ciudad autónoma desde la entrada masiva de inmigrantes el pasado 28 de julio y de que miles de menores no acompañados sigan por las calles y las playas esperando a que les den una solución.

Con ello, 'Horizonte' se adelantará a sus rivales y será el primer access prime time en estrenar su nueva temporada a la espera de que David Broncano, Pablo Motos y El Gran Wyoming vuelvan a ponerse al frente de 'La Revuelta' en TVE, de 'El Hormiguero' en Antena 3 y de 'El Intermedio' en La Sexta respectivamente.

Asimismo, Mediaset confirma que 'Horizonte' mantendrá su estructura de emisión con programas en el access prime time de lunes a jueves y una versión alargada durante todo el prime time y late night de los jueves haciendo frente a 'Supervivientes All Stars' en Telecinco así como previsiblemente a 'El perro andaluz' en La 1, 'Las hijas de la criada' en Antena 3 y a la espera de saber qué emitirá La Sexta en dicha noche.

'Horizonte' se consolida así en el access prime time de Cuatro después de haberse hecho un hueco en esta complicada franja. Desde el inicio de sus emisiones en access prime time el pasado 26 de enero, 'Horizonte' ha obtenido una media del 7,8% de share y 953.000 espectadores. Supera en su franja a su rival (6,5%) y en TC (8,8% vs. 6%), con especial incidencia entre los públicos entre 45 y 54 años (8,2%) y entre 55 y 64 años (10,4%). Por mercados regionales, supera la media obtenida a nivel nacional en Asturias (12,4%), Castilla la Mancha (11,7%), Baleares (10,3%), Aragón (9,5%), Castilla y León (9,7%), Andalucía (9,1%) ‘Resto’ (9,6%).

La evolución al alza en sus audiencias ha culminado con su récord mensual en cuota de pantalla en junio (9,2%), con la mayor ventaja sobre su competidor directo (+3,2 puntos). Además, la entrega emitida el pasado 22 de junio ha sido la más vista y con mejor share de la temporada (1.338.000 y 11,6%).